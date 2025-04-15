Мои заказы

В Древний Болгар из Казани - путь сквозь века

Перенестись в эпоху Волжской Булгарии: ислам, мавзолеи и история великой цивилизации
Мы отправимся в один из важнейших исторических центров России — город Болгар. Вы познакомитесь с наследием булгар: их бытом, торговлей и традициями. Посетите мавзолеи, усыпальницы и минареты, которые сохранились с 13 века.

Узнаете о принятии ислама в Волжской Булгарии и о том, почему это событие стало ключевым для всего региона.
4
1 отзыв
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Соборная мечеть и Большой минарет — символы духовной и общественной жизни Волжской Булгарии. Вы узнаете о принятии ислама булгарами и о том, как выглядела средневековая мечеть.

Восточный мавзолей — древняя усыпальница, где покоились знатные булгары. Мы расскажем о традициях мусульманского захоронения и о тайнах, которые хранит эта старинная постройка.

Северный мавзолей — его кирпичная кладка и необычная архитектура откроют вам секреты мастерства булгарских зодчих и их вдохновения восточными традициями.

Ханская усыпальница и Малый минарет — места памяти предков. Вы услышите о правителях, их связях с Золотой Ордой и выясните, почему Болгар был важным политическим центром Среднего Поволжья.

Чёрная палата — здание, овеянное легендами. История царевны Алтынчеч — трогательная и трагическая — не оставит вас равнодушными.

Белая мечеть — современный архитектурный шедевр, напоминающий Тадж-Махал. Это не просто место поклонения, но и символ возрождения исламского наследия в Татарстане.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter (в зависимости от количества человек)
  • Животные (даже маленькие) на экскурсии не допускаются
  • Отдельно оплачивается обед по желанию, средний чек в кафе — 500 ₽
  • Порядок посещения объектов может меняться в зависимости от времени работы музеев и погодных условий
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3900 ₽
Дети 8-14 лет3700 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры3700 ₽
инвалиды3700 ₽
Ветераны боевых действий3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Семён
Семён — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1008 туристов
Меня зовут Семён. Я и моя команда профессиональных гидов-специалистов по разным направлениям покажем вам Казань с самых интересных сторон. Мы стремимся сделать каждую экскурсию не просто прогулкой, а настоящим открытием. Наши экскурсии — это сочетание истории и архитектуры, религии и культуры, гастрономии, современных технологий и активных развлечений. Мы знаем, как сделать путешествие насыщенным, комфортным и без лишней суеты.
Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Н
Наталья
15 апр 2025
Экскурсия хорошая, информации оочень много. Если заказывать экскурсию напрямую у экскурсионного бюро, которое и проводило данную экскурсию у нас, то будет гораздо дешевле.
Семён
Семён
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв и высокую оценку экскурсии! Мы рады, что вам понравилось содержание и информативность программы.

Мы действительно сотрудничаем с
многими экскурсионными компаниями, и иногда объедениям группы, если они не полные для проведения экскурсий. Стараемся при этом сохранять высокое качество экскурсионных услуг.

Что касается цены, действительно у нас часто проводятся спецпредложения и акции, и стоимость может варьироваться в зависимости от сезона бронирования, дня недели или других условий.

Тем не менее, мы всегда открыты для обратной связи и стремимся делать наши предложения ещё выгоднее. Будем рады видеть вас снова!

