Мы отправимся в один из важнейших исторических центров России — город Болгар. Вы познакомитесь с наследием булгар: их бытом, торговлей и традициями. Посетите мавзолеи, усыпальницы и минареты, которые сохранились с 13 века. Узнаете о принятии ислама в Волжской Булгарии и о том, почему это событие стало ключевым для всего региона.

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Соборная мечеть и Большой минарет — символы духовной и общественной жизни Волжской Булгарии. Вы узнаете о принятии ислама булгарами и о том, как выглядела средневековая мечеть.

Восточный мавзолей — древняя усыпальница, где покоились знатные булгары. Мы расскажем о традициях мусульманского захоронения и о тайнах, которые хранит эта старинная постройка.

Северный мавзолей — его кирпичная кладка и необычная архитектура откроют вам секреты мастерства булгарских зодчих и их вдохновения восточными традициями.

Ханская усыпальница и Малый минарет — места памяти предков. Вы услышите о правителях, их связях с Золотой Ордой и выясните, почему Болгар был важным политическим центром Среднего Поволжья.

Чёрная палата — здание, овеянное легендами. История царевны Алтынчеч — трогательная и трагическая — не оставит вас равнодушными.

Белая мечеть — современный архитектурный шедевр, напоминающий Тадж-Махал. Это не просто место поклонения, но и символ возрождения исламского наследия в Татарстане.

Организационные детали