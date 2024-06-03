Выставки Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Казани, цены от 9 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
153 отзыва
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
«Проведу вас по действующим выставкам и расскажу о создателе этого необыкновенного места Ильдаре Ханове: что его вдохновило и с какими трудностями ему пришлось столкнуться»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
«Сможете узнать время по монастырским Солнечным часам, набрать воды в Водосвятной часовне и посетить выставку картин Михаила Нефедова»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760 за всё до 6 чел.
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Посетить важнейшие святыни в окрестностях Казани и полюбоваться идиллическими пейзажами
«По желанию можно провести омовение в часовне, набрать воды из святого источника и посетить выставку под открытым небом местного художника»
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм
    Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
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    поверьте, если ходите получить" Ангела", который Вам расскажет и покажет с любовью о своей Родине, то это самый правильный выбор!! Низкий поклон

  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
    Елена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендую Елену!!! Спасибо!!!
    Елена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендуюЕлена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендуюЕлена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендую
  • И
    Инна
    18 мая 2024
    3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
    Великолепная экскурсия! Спасибо большое Елене за её обширные знания и профессионализм! Много интересной и познавательной информации, объекты экскурсии разнообразны, поэтому
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    не возникает ощущения усталости. Посещение каждого осталось в памяти, как будто побывали в длительном многодневном путешествии. Елена очень позитивный, чуткий и интересный человек, экскурсовод с глубоким знанием истории, с которым приятно и комфортно путешествовать. Как водитель добавлю, что безопасное уверенное вождение Елены и поездка на комфортном автомобиле также играют немаловажную роль. Еще раз, огромное спасибо Елене за такую чудесную экскурсию! С благодарностью за прекрасно проведенный нами день 3 мая, Инна, Ирина и Олег!

  • К
    Кирилл
    15 мая 2024
    3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
    👍👍👍 Рекомендую!
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
    Экскурсия состоялась 08.05.2024. По прогнозу погода ожидалась ненастная. При этом Руслан был настроен оптимистично. Экскурсия прошла очень бодро, позитивно, комфортно
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    и интересно. С погодой в итоге повезло. Все сложилось и получилось. На протяжении всей экскурсии и в дороге мы (Семья 3 человека) получили много интересных исторических фактов, занимательных историй. Руслан профессионал своего дела, отличный экскурсовод и интересный человек. Все что было запланировано получилось.

  • А
    Андрей
    5 мая 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм
    Абсолютно довольны содержанием, проведением экскурсии Ларисой! Человек в теме на 100%, отличная подача информации, клиентоориетированность -супер! Рекомендую! Экскурсия гармоничная, душевная. Впечатлила!
  • О
    Олеся
    2 мая 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм
    29 апреля состоялась загородная экскурсия, которую проводила Лариса. Экскурсия прошла просто великолепно. Множество фактов, легенд, исторических параллелей. Видно, что перед нами увлеченный и знающий человек. Хотим выразить свою благодарность за прекрасно проведенную экскурсию. .
  • Е
    Елизавета
    23 апреля 2024
    Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
    Экскурсия в Раифу и Храм всех религий с гидом Русланом прошла на одном дыхании! Он очень интересно подаёт метериал. Обычно
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    через день после экскурсии и половины не можешь вспомнить, т. к много лишнего, а тут все запомнилось! Руслану ещё раз огромное спасибо! Рекомендую экскурсию именно с ним!

  • Е
    Елена
    15 марта 2024
    Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
    Восхитительно!!! Нет слов. Экскурсия очень интересная и познавательная. Экскурсовод превосходный. Очень много интересных фактов и историй рассказывает, причём очень грамотным и литературным языком. Молодец!!! Всем советую посетить с Русланом эту экскурсию.
  • О
    Олеся
    12 августа 2023
    Выставка «Мир Гарри Поттера»
    Всё понравилось. Экскурсоводы рассказывают интересно, на любой вопрос или фразу отвечают не задумываясь. Мастер классы интересные, сотрудники приветливые. Дети очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Выставки»

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  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 9 340 до 13 760. Туристы уже оставили гидам 268 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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