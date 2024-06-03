1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
«Проведу вас по действующим выставкам и расскажу о создателе этого необыкновенного места Ильдаре Ханове: что его вдохновило и с какими трудностями ему пришлось столкнуться»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
«Сможете узнать время по монастырским Солнечным часам, набрать воды в Водосвятной часовне и посетить выставку картин Михаила Нефедова»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Посетить важнейшие святыни в окрестностях Казани и полюбоваться идиллическими пейзажами
«По желанию можно провести омовение в часовне, набрать воды из святого источника и посетить выставку под открытым небом местного художника»
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
- ТТатьяна22 мая 2024Елена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендую Елену!!! Спасибо!!!
- ИИнна18 мая 2024Великолепная экскурсия! Спасибо большое Елене за её обширные знания и профессионализм! Много интересной и познавательной информации, объекты экскурсии разнообразны, поэтому
- ККирилл15 мая 2024👍👍👍 Рекомендую!
- ЮЮлия10 мая 2024Экскурсия состоялась 08.05.2024. По прогнозу погода ожидалась ненастная. При этом Руслан был настроен оптимистично. Экскурсия прошла очень бодро, позитивно, комфортно
- ААндрей5 мая 2024Абсолютно довольны содержанием, проведением экскурсии Ларисой! Человек в теме на 100%, отличная подача информации, клиентоориетированность -супер! Рекомендую! Экскурсия гармоничная, душевная. Впечатлила!
- ООлеся2 мая 202429 апреля состоялась загородная экскурсия, которую проводила Лариса. Экскурсия прошла просто великолепно. Множество фактов, легенд, исторических параллелей. Видно, что перед нами увлеченный и знающий человек. Хотим выразить свою благодарность за прекрасно проведенную экскурсию. .
- ЕЕлизавета23 апреля 2024Экскурсия в Раифу и Храм всех религий с гидом Русланом прошла на одном дыхании! Он очень интересно подаёт метериал. Обычно
- ЕЕлена15 марта 2024Восхитительно!!! Нет слов. Экскурсия очень интересная и познавательная. Экскурсовод превосходный. Очень много интересных фактов и историй рассказывает, причём очень грамотным и литературным языком. Молодец!!! Всем советую посетить с Русланом эту экскурсию.
- ООлеся12 августа 2023Выставка «Мир Гарри Поттера»Всё понравилось. Экскурсоводы рассказывают интересно, на любой вопрос или фразу отвечают не задумываясь. Мастер классы интересные, сотрудники приветливые. Дети очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Выставки»
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