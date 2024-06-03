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не возникает ощущения усталости. Посещение каждого осталось в памяти, как будто побывали в длительном многодневном путешествии. Елена очень позитивный, чуткий и интересный человек, экскурсовод с глубоким знанием истории, с которым приятно и комфортно путешествовать. Как водитель добавлю, что безопасное уверенное вождение Елены и поездка на комфортном автомобиле также играют немаловажную роль. Еще раз, огромное спасибо Елене за такую чудесную экскурсию! С благодарностью за прекрасно проведенный нами день 3 мая, Инна, Ирина и Олег!