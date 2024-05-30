Экскурсия к волшебным Голубым озёрам

Приглашаем посетить Голубые озёра — природный заповедник, который по праву называют «жемчужиной Казани» за невероятную красоту и целебные свойства.

Здесь вы сможете насладиться природой и отдохнуть душой, а еще узнаете историю возникновения уникальных водоемов и об их целебных свойствах.
5
1 отзыв
Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
Экскурсия к волшебным Голубым озёрам
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Природное достояние Казани

Приглашаем отправиться к волшебным Голубым озёрам, насладиться красивой природой и отдохнуть душой! Это природный заповедник, который по праву называют «жемчужиной Казани» за невероятную красоту и целебные свойства. Ежегодно это место привлекает тысячи людей, которые хотят насладиться прекрасными пейзажами. Голубые озёра — система из трёх озёр на территории заповедника в черте Казани: Большое Голубое, Проточное и Малое Голубое. Озёра не имеют наземных притоков, питаются подземными водами. Зимой и летом температура воды 4-6 градусов, но смельчаки купаются в холодной воде озёр круглый год. Вы увидите:• Малое Голубое озеро с чистейшей водой, где даже можно рассмотреть слой целебной глины на дне;
  • растения из Красной книги республики;
  • лазурный водоём;
  • небольшой водопад — этот природный уголок впечатлит живописностью и взрослых, и детей. Во время отдыха перед вами раскроется история возникновения уникальных водоемов, которые не замерзают зимой и где не водится рыба. Вы узнаете о лечебных свойствах местной глины, оптическом эффекте, создаваемом водой и происхождении названия озёр. Вам также поведают легенду о горе влюблённой красавицы и интересные находки из жизни дайверов. Добро пожаловать в мир увлекательных фактов, которые оставят впечатление на долгое время!

Понедельник, среда, суббота, воскресенье в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые1 500 ₽
Дети до 7 лет0 ₽
Дети 7-14 лет1 300 ₽
Пенсионеры1 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельных автобусах
  • Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Завершение: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота, воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
30 мая 2024
Отличная экскурсия,очень красивые места. Отдельное спасибо экскурсоводу Александру,подробно и интересно рассказывает про озера

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