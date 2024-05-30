Природное достояние Казани

растения из Красной книги республики;

лазурный водоём;

небольшой водопад — этот природный уголок впечатлит живописностью и взрослых, и детей. Во время отдыха перед вами раскроется история возникновения уникальных водоемов, которые не замерзают зимой и где не водится рыба. Вы узнаете о лечебных свойствах местной глины, оптическом эффекте, создаваемом водой и происхождении названия озёр. Вам также поведают легенду о горе влюблённой красавицы и интересные находки из жизни дайверов. Добро пожаловать в мир увлекательных фактов, которые оставят впечатление на долгое время!

Приглашаем отправиться к волшебным Голубым озёрам, насладиться красивой природой и отдохнуть душой! Это природный заповедник, который по праву называют «жемчужиной Казани» за невероятную красоту и целебные свойства. Ежегодно это место привлекает тысячи людей, которые хотят насладиться прекрасными пейзажами. Голубые озёра — система из трёх озёр на территории заповедника в черте Казани: Большое Голубое, Проточное и Малое Голубое. Озёра не имеют наземных притоков, питаются подземными водами. Зимой и летом температура воды 4-6 градусов, но смельчаки купаются в холодной воде озёр круглый год. Вы увидите:• Малое Голубое озеро с чистейшей водой, где даже можно рассмотреть слой целебной глины на дне;