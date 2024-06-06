Вам когда-нибудь проводили экскурсию прямо из окна купеческого дома 19 века? Таким необычным способом мы хотим познакомить вас с историей Старо-Татарской слободы и купеческих семей. Возле усадьбы «сахарного короля» Бурганутдина Муллина вы узнаете о прошлом казанских татар. А потом в самом доме сошьёте сувенирную тюбетейку и выпьете чаю с главной татарской сладостью.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Прямо из окна купеческой гостиной гид расскажет об истории Старо-Татарской слободы, дома купца Муллина и его семьи.
- Перед вами в красках предстанет прошлое и других купеческих династий. Вы выясните, как они проводили праздники и будни, какими ремёслами занимались.
- А ещё вы погрузитесь в мусульманскую атмосферу слободы и узнаете о первой соборной мечети Казани — аль-Марджани.
- Затем вас ждёт знакомство с татарской модой. Вы нарядите манекен во все необходимые предметы женской национальной одежды 19 века.
- За 30 минут научитесь шить изящную тюбетейку-каляпуш. Если с вами будут дети, они в это время смогут заняться раскраской по национальному татарскому костюму.
- В завершение вас ждут чай по-татарски с чак-чаком и рассказ о национальной кухне.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, чаепитие и мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 600 ₽
|Дети 8-14 лет
|800 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старо-Татарской слободе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Казани
Я опытный гид-экскурсовод, аккредитованный на двух объектах ЮНЕСКО со стажем ведения самых разнообразных и нестандартных экскурсий 7 лет, имею Всероссийскую аттестацию и состою в гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. В моейЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
6 июня 2024
Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
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