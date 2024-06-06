Елена — ваша команда гидов в Казани

читать дальше команде только опытные гиды, которые оставят самые лучшие впечатления о Казани и Старо-Татарской Слободе. Мы все коренные жители Казани, очень любим свой город и готовы поделиться частичкой этой любви с вами!

Я опытный гид-экскурсовод, аккредитованный на двух объектах ЮНЕСКО со стажем ведения самых разнообразных и нестандартных экскурсий 7 лет, имею Всероссийскую аттестацию и состою в гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. В моей