Экскурсия по ночной Казани с катанием на колесе обозрения "Вокруг света"

Казань в свете ночных огней особенно прекрасна! Приглашаем вас на вечернюю прогулку, во время...

4.4
53 отзыва
Казань в свете ночных огней особенно прекрасна! Приглашаем вас на вечернюю прогулку, во время которой вы увидите самые красивые здания в подсветке и послушаете рассказ гида об исторической и современной архитектуре.

Волшебный замок театра кукол «Экият», дворец бракосочетаний «Чаша», самый большой в Европе медиафасад стадиона «Казань–Арена», впечатляющий Дворец земледельцев и световое шоу фонтанов — осмотрев эти и другие достопримечательности, вы сможете полюбоваться городом с высоты птичьего полёта на колесе обозрения.
Экскурсия по ночной Казани с катанием на колесе обозрения "Вокруг света"
Экскурсия по ночной Казани с катанием на колесе обозрения "Вокруг света"
Экскурсия по ночной Казани с катанием на колесе обозрения "Вокруг света"
Экскурсия по ночной Казани с катанием на колесе обозрения "Вокруг света"
Экскурсия по ночной Казани с катанием на колесе обозрения "Вокруг света"
Экскурсия по ночной Казани с катанием на колесе обозрения "Вокруг света"

Что вы увидите 🤩

  • Татарский государственный театр кукол Экият
  • Дворец бракосочетания — ЗАГС Чаша
  • Стадиона Казань–Арена
  • Дворец земледельцев
  • Ночной город
  • Город с высоты птичьего полёта
Огни столицы
А знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? Нет? Если после насыщенной экскурсионной программы вы ещё полны сил и хотите увидеть и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы. Перед вами предстанет город, затихший и умиротворенный, весь в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города.

Вы увидите:

  • Татарский государственный театр кукол «Экият» — сказочный замок;
  • Дворец бракосочетания ЗАГС «Чаша»;
  • Самый большой в Европе медиафасад стадиона «Казань–Арена»;
  • Дворец земледельцев — одно из самых красивых зданий столицы, располагается неподалеку от Казанского Кремля и Кремлевской набережной;
  • Феерическое зрелище миллиона разноцветных брызг фонтанов, украшающих площади, парки и набережные Казани (в летнее время).
«Вокруг Света» на колесе обозрения
Желание увидеть мир с высоты птичьего полёта всегда было присуще человеку. Поднявшись ввысь можно оценить всю красоту и уникальность нашего города. 36 кабин, каждая из которых посвящена одному из великих городов мира, таким как Париж, Лондон, Рим, Москва — на одном колесе они символизируют единство мирового сообщества.
Концепция выдержана в оформлении каждой пассажирской кабинки: изображения достопримечательностей города, популярная музыка страны — всё это создает в воображении живую картину и пробуждает приятные воспоминания о путешествиях, вызывает интерес к культуре той или иной страны.
🚩 Начало и место завершения: Казань, ул. Баумана, 19
 Что входит
  • проезд на комфортабельных автобусах
  • экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
  • билеты на колесо обозрения «Вокруг света».
 Что не входит
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Время проведения: Ежедневно в 19:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
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