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Форпост Ивана Грозного — остров-град Свияжск

5
1 отзыв
Елена Л.
Елена Л. – Гид из Казани
Форпост Ивана Грозного — остров-град Свияжск
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 200 ₽ за экскурсию

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Форпост Ивана Грозного — остров-град Свияжск
Форпост Ивана Грозного — остров-град Свияжск

Что вы увидите

  • Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск — форпост Ивана Грозного для взятия Казани. Это, когда то неприступная средневековая крепость, имеет уникальную историю 📖 своего строительства. Об этом нам до сих пор напоминает деревянная Троицкая церковь ⛪, построенная одновременно с городом. Великолепные каменные храмы 16 века, шедевр псковских зодчих, можно разглядеть за несколько километров подъезжая К Свияжску. Много славных и трагических моментов пережил город 🏙️ на протяжении многих веков, то и дело вовлеченный в переломные моменты истории страны. Сейчас Свияжск переживает этапы своего возрождения и являет собой не только город с богатой историей, но и уголок с удивительно красивой природой и ландшафтом. И если Вы хотите лучше узнать историю Казанского края то обязательно нужно посетить этот удивительный остров!!!.
Что входит
  • услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • экскурсионный транспорт
  • входные билеты на остров и в музеи.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Форпост Ивана Грозного — остров-град Свияжск
Форпост Ивана Грозного — остров-град Свияжск
Форпост Ивана Грозного — остров-град Свияжск
Форпост Ивана Грозного — остров-град Свияжск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Л.
Елена Л.
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Елена Л. проводит ещё 4 экскурсии

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