Остров-град Свияжск — форпост Ивана Грозного для взятия Казани. Это, когда то неприступная средневековая крепость, имеет уникальную историю 📖 своего строительства. Об этом нам до сих пор напоминает деревянная Троицкая церковь ⛪, построенная одновременно с городом. Великолепные каменные храмы 16 века, шедевр псковских зодчих, можно разглядеть за несколько километров подъезжая К Свияжску. Много славных и трагических моментов пережил город 🏙️ на протяжении многих веков, то и дело вовлеченный в переломные моменты истории страны. Сейчас Свияжск переживает этапы своего возрождения и являет собой не только город с богатой историей, но и уголок с удивительно красивой природой и ландшафтом. И если Вы хотите лучше узнать историю Казанского края то обязательно нужно посетить этот удивительный остров!!!.