Остров-град Свияжск — форпост Ивана Грозного для взятия Казани. Это, когда то неприступная средневековая крепость, имеет уникальную историю 📖 своего строительства. Об этом нам до сих пор напоминает деревянная Троицкая церковь ⛪, построенная одновременно с городом. Великолепные каменные храмы 16 века, шедевр псковских зодчих, можно разглядеть за несколько километров подъезжая К Свияжску. Много славных и трагических моментов пережил город 🏙️ на протяжении многих веков, то и дело вовлеченный в переломные моменты истории страны. Сейчас Свияжск переживает этапы своего возрождения и являет собой не только город с богатой историей, но и уголок с удивительно красивой природой и ландшафтом. И если Вы хотите лучше узнать историю Казанского края то обязательно нужно посетить этот удивительный остров!!!.
Что входит
услуги гида-экскурсовода
Что не входит
экскурсионный транспорт
входные билеты на остров и в музеи.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.