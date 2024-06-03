Троицкая церковь Казани

Найдено 6 экскурсий в категории «Троицкая церковь» в Казани, цены от 2 880 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
153 отзыва
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
«Осмотрите Успенский монастырь, зайдете в собор Богоматери Всех Скорбящих Радости в неовизантийском стиле и в деревянную Троицкую церковь»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
«Осмотрите Богородице-Успенский монастырь и Иоанно-Предтеченский монастыри, собор Богоматери в неовизантийском стиле, церковь покровителя острова — Николая Чудотворца, деревянную Троицкую церковь»
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
«Вы прогуляетесь по улочкам и площадям городка, посетите храмы, увидите деревянное чудо – Троицкую церковь, в которой, по преданию, молился Иван Грозный перед походом на Казань»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760 за всё до 6 чел.
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
«В начале обзорной экскурсии вы побываете в Троицкой церкви, в которой молился сам Иван Грозный, и рассмотрите фрески 16-го века»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500 за всё до 3 чел.
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
28 отзывов
Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России
Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе
Начало: Около гостиницы «Татарстан»
«Женский Иоанно-Предтеченский монастырь, где сохранился уникальный памятник деревянного зодчества Поволжья, Троицкая церковь, а также Собор Богоматери Иконы «Всех скорбящих радости» — величественный храм в неовизантийском стиле»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
36002 880 за человека
Остров-град Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
128 отзывов
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
«Приготовитесь изучить фрески Успенского собора — памятника ЮНЕСКО, посетить Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянную Троицкую церковь и Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости»»
16 июня в 09:30
21 июня в 09:30
10 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм
    Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
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    поверьте, если ходите получить" Ангела", который Вам расскажет и покажет с любовью о своей Родине, то это самый правильный выбор!! Низкий поклон

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Место просто замечательное, со своей историей и со своими правилами. Не понравился гид и ее подача информации.
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    Слишком много информации которая не имела отношения к экскурсии. Для меня важна речь и история которую преподносят на экскурсии. В данной экскурсии гид, к сожалению омрачил впечатление используя бранные слова.

  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
    Понравилось! Особенно Свияжск 🫶 Светлана молодец! С большой любовью все показала и рассказала. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
    Елена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендую Елену!!! Спасибо!!!
    Елена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендуюЕлена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендуюЕлена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендую
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
    Отличная экскурсия, небольшая группа. Экскурсовод Зельфира отлично справилась с работой, было эмоционально и интересно.
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Остров-град Свияжск
    Александр - прекрасный рассказчик!!! Экскурсия была очень интересной и познавательной!!!
    Александр - прекрасный рассказчик!!!Александр - прекрасный рассказчик!!!
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Остров-град Свияжск
    16 мая 2024 года. Александр блестяще ознакомил нас с этим знаковым для истории Татарии местом - его монастырями, памятниками, старой
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    городской застройкой, современными культурными объектами. В Республике многие объекты включены в список памятников исторического и культурного наследия ЮНЕСКО, некоторые из них находятся в Свияжске - и это надо обязательно увидеть. Свияжск находится примерно в 50 км от Казани - и на протяжении всего пути мы получали подробную информацию о наиболее интересных местах, встречающихся по дороге. И, конечно, необыкновенно интересно было узнать об экзотическом государстве Булгарии, его истории и развитии. Путешествие было на комфортабельном автомобиле с прекрасным водителем Дмитрием, и блестящие рассказы Александра отлично сочетались с профессиональным вождением Дмитрия. Это был прекрасный день, раскрывший нам новые грани сложной истории нашего многонационального государства. Большое спасибо!

  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
    Все понравилось! В пасмурную погоду одевайтесь хорошо, ветрено! Изысков в еде не ждите, обычные ларьки с пирожками, чай!!!
  • И
    Инна
    18 мая 2024
    3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
    Великолепная экскурсия! Спасибо большое Елене за её обширные знания и профессионализм! Много интересной и познавательной информации, объекты экскурсии разнообразны, поэтому
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    не возникает ощущения усталости. Посещение каждого осталось в памяти, как будто побывали в длительном многодневном путешествии. Елена очень позитивный, чуткий и интересный человек, экскурсовод с глубоким знанием истории, с которым приятно и комфортно путешествовать. Как водитель добавлю, что безопасное уверенное вождение Елены и поездка на комфортном автомобиле также играют немаловажную роль. Еще раз, огромное спасибо Елене за такую чудесную экскурсию! С благодарностью за прекрасно проведенный нами день 3 мая, Инна, Ирина и Олег!

  • К
    Кирилл
    15 мая 2024
    3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
    👍👍👍 Рекомендую!
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Троицкая церковь»

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  5. Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Троицкая церковь" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 880 до 14 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 461 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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