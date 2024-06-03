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городской застройкой, современными культурными объектами. В Республике многие объекты включены в список памятников исторического и культурного наследия ЮНЕСКО, некоторые из них находятся в Свияжске - и это надо обязательно увидеть. Свияжск находится примерно в 50 км от Казани - и на протяжении всего пути мы получали подробную информацию о наиболее интересных местах, встречающихся по дороге. И, конечно, необыкновенно интересно было узнать об экзотическом государстве Булгарии, его истории и развитии. Путешествие было на комфортабельном автомобиле с прекрасным водителем Дмитрием, и блестящие рассказы Александра отлично сочетались с профессиональным вождением Дмитрия. Это был прекрасный день, раскрывший нам новые грани сложной истории нашего многонационального государства. Большое спасибо!