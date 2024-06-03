1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
«Осмотрите Успенский монастырь, зайдете в собор Богоматери Всех Скорбящих Радости в неовизантийском стиле и в деревянную Троицкую церковь»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
«Осмотрите Богородице-Успенский монастырь и Иоанно-Предтеченский монастыри, собор Богоматери в неовизантийском стиле, церковь покровителя острова — Николая Чудотворца, деревянную Троицкую церковь»
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
«Вы прогуляетесь по улочкам и площадям городка, посетите храмы, увидите деревянное чудо – Троицкую церковь, в которой, по преданию, молился Иван Грозный перед походом на Казань»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
«В начале обзорной экскурсии вы побываете в Троицкой церкви, в которой молился сам Иван Грозный, и рассмотрите фрески 16-го века»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России
Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе
Начало: Около гостиницы «Татарстан»
«Женский Иоанно-Предтеченский монастырь, где сохранился уникальный памятник деревянного зодчества Поволжья, Троицкая церковь, а также Собор Богоматери Иконы «Всех скорбящих радости» — величественный храм в неовизантийском стиле»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
36002 880₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
«Приготовитесь изучить фрески Успенского собора — памятника ЮНЕСКО, посетить Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянную Троицкую церковь и Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости»»
16 июня в 09:30
21 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
- ЕЕлена1 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Место просто замечательное, со своей историей и со своими правилами. Не понравился гид и ее подача информации.
- ТТатьяна22 мая 2024Понравилось! Особенно Свияжск 🫶 Светлана молодец! С большой любовью все показала и рассказала. Спасибо!
- ТТатьяна22 мая 2024Елена,это кладезь информации. Очень хорошая и познавательная экскурсия Вселенский храм,Иннополис и славный остров Свияжск. Очень рекомендую Елену!!! Спасибо!!!
- ССветлана21 мая 2024Отличная экскурсия, небольшая группа. Экскурсовод Зельфира отлично справилась с работой, было эмоционально и интересно.
- ААнна21 мая 2024Александр - прекрасный рассказчик!!! Экскурсия была очень интересной и познавательной!!!
- ААнна20 мая 202416 мая 2024 года. Александр блестяще ознакомил нас с этим знаковым для истории Татарии местом - его монастырями, памятниками, старой
- ЮЮлия20 мая 2024Все понравилось! В пасмурную погоду одевайтесь хорошо, ветрено! Изысков в еде не ждите, обычные ларьки с пирожками, чай!!!
- ИИнна18 мая 2024Великолепная экскурсия! Спасибо большое Елене за её обширные знания и профессионализм! Много интересной и познавательной информации, объекты экскурсии разнообразны, поэтому
- ККирилл15 мая 2024👍👍👍 Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Троицкая церковь»
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