читать дальше уменьшить слободу, еще посоветовала, где купить сувениры, где покушать, ну а фотографии отдельная тема - фотки огонь!!! Локация выбрана отлично, ракурсы все подобраны, с позами советовала, к себе расположила детей - это ключевой и очень важный момент! Однозначно рекомендую!!! Даже не думайте, заказывайте! Часовая прогулка в таком колоритном месте, да еще и с фотографом - это стоит того!!!

Мы с детьми в восторге! Были в Казани в первый раз и решили дополнить классические экскурсии прогулкой с фотографом! Елена оказалась очень милой девушкой, очень интересно рассказывала про Старо татарскую