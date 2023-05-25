В Казани красивейший центр с яркими достопримечательностями. Но в сердце татарской столицы есть и другие места, заслуживающие внимания. Наш гид-фотограф покажет интересные и скрытые от первого взгляда локации в самобытной Старо-Татарской слободе, приведет к театру с парусами и откроет легенды одной из древнейших местных площадей. А на память у вас останутся художественные кадры вашей встречи с городом.

На протяжении всего этого увлекательного пути вам будут делать чудесные снимки, наш гид-фотограф поможет вам в процессе съемки почувствовать себя комфортнее перед камерой. На фоне современной застройки он расскажет вам о древней Руси, о жизни слобод и деревень, из которых состояла старая Москва, о войнах, пожарах и чуме, чуть не погубивших город!

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Вы посетите Старо-Татарскую слободу — сердце национальной казанской жизни со времен Ивана Грозного до советского периода, особый район со своим укладом, ценностями и культурой. Увидите татарские дома в стиле барокко, древние каменные мечети, знаменитые татарские ворота. Представите быт и устройство аутентичных жилых домов.

Гуляя по историческим кварталам, вместе с гидом вы раскроете тайны переулков и особняков.

Рассмотрите необычный театр Камала — здание-корабль на берегу озера Кабан. Ветер раздувает огромный парусник с бирюзовым отливом. В здании множество галерей и террас, напоминающих корабельные палубы. А само сооружение украшено мозаикой национального орнамента в виде театральных масок.

Кроме того, вам предстоит узнать легенды и истории Юнусовской площади — одной из самых древних в Казани. Здесь же находится четырехчастный, по исламской традиции, сад с поэтичными названиями — сады Любви, Печали, Танцев и Майдан.

Некоторые точки мы оставим в секрете, чтобы не раскрывать все тайны.

Гид-фотограф проведет для вас увлекательную, небанальную экскурсию, поможет почувствовать себя расслабленно и спокойно перед камерой и подскажет лучшие ракурсы.

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Организационные детали: