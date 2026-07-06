Вместе с гидом-фотографом вы отправитесь изучать удивительные места Казани.
Побываете в сердце национальной жизни — в Старо-Татарской слободе, где рассмотрите аутентичные дома в стиле барокко и древние мечети.
А еще мы увидим необычный театр-корабль, расположенный на берегу острова Кабан, и, конечно, сделаем много красочных фото.
Побываете в сердце национальной жизни — в Старо-Татарской слободе, где рассмотрите аутентичные дома в стиле барокко и древние мечети.
А еще мы увидим необычный театр-корабль, расположенный на берегу острова Кабан, и, конечно, сделаем много красочных фото.
Описание фото-прогулкиВ центре Казани много достопримечательностей, но город может похвастаться и другими удивительными местами. В компании гида-фотографа вы пройдете по местам, которые обычно остаются незамеченными. Вы отправитесь в самобытную Старо-Татарскую слободу — сердце национальной казанской жизни со времён Ивана Грозного до советского периода. Это особый район со своим укладом, ценностями и культурой, в котором сохранились уникальные архитектурные памятники. Вместе с гидом вы:
- осмотрите татарские дома в стиле барокко, древние каменные мечети и знаменитые татарские ворота, а еще узнаете много нового о быте и устройстве аутентичных жилых домов;
- раскроете тайны переулков и особняков;
- увидите необычный театр Камала — здание-корабль на берегу озера Кабан. В здании есть множество галерей и террас, напоминающих корабельные палубы, а само оно украшено мозаикой в виде театральных масок;
- узнаете легенды и истории Юнусовской площади, одной из самых древних в Казани. На ней расположен четырёхчастный сад с поэтичными названиями — сады Любви, Печали, Танцев и Майдан. Сопровождающий вас гид будет делать снимки на протяжении всей экскурсии, чтобы запечатлеть лучшие моменты, поможет вам почувствовать себя комфортно перед камерой и подскажет лучшие ракурсы. Важная информация: Все наши экскурсии индивидуальные, только для вас и вашей группы. Вы получите 30-50 обработанных фото на почту в течение пяти дней после прогулки. Цветокоррекция входит в стоимость. По вашему желанию мы можем изменить маршрут — провести съемку по индивидуальному, специально для вас разработанному маршруту или в конкретной локации. Также можем провести экскурсию без фотосессии или, наоборот, исключительно как фотосессию. Максимальное число людей в группе — 4. Можно увеличить число человек, доплата составит 1000 руб. /чел, а для компании от 10 человек — 800 руб. /чел. Если вас больше семи человек — время экскурсии увеличивается до двух часов.
Каждый день с 10.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр Г. Камала
- Набережная озера Кабан
- Старо-Татарская слобода
- Юнусовская площадь
- Дом Шамиля (литературный музей Г. Тукая)
- Дом Сафы Бахтеева
Что включено
- Прогулка с гидом-фотографом
- 30-50 фото в обработке
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Татарстан, 3/2
Завершение: Дом Сафы Бахтеева
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Все наши экскурсии индивидуальные, только для вас и вашей группы
- Вы получите 30-50 обработанных фото на почту в течение пяти дней после прогулки. Цветокоррекция входит в стоимость
- По вашему желанию мы можем изменить маршрут - провести съемку по индивидуальному, специально для вас разработанному маршруту или в конкретной локации. Также можем провести экскурсию без фотосессии или, наоборот, исключительно как фотосессию
- Максимальное число людей в группе - 4. Можно увеличить число человек, доплата составит 1000 руб. /чел, а для компании от 10 человек - 800 руб. /чел. Если вас больше семи человек - время экскурсии увеличивается до двух часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мы с детьми в восторге! Были в Казани в первый раз и решили дополнить классические экскурсии прогулкой с фотографом! Елена оказалась очень милой девушкой, очень интересно рассказывала про Старо татарскую
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень понравилась фотосессия. Милая девушка Лиана профессионал своего дела. Спасибо ей большое за фото и контактность. Советую всем данную фото прогулка. Не пожалеете!!! 👍👍👍
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо большое Елене за прекрасную и непринужденную прогулку по Казани с детьми. Было интересно и познавательно! Ждем фото
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо большое за увлекательную прогулку по чудесной Казани! Особенно понравилась атмосфера легкости - наш фотограф Анастасия показала не массовые места, но при этом настолько колоритные, пропитанные духом города! Было и интересно, и приятно, ведь на память у нас осталось очень много ярких снимков! Все было супер! 🫶🏻
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень понравился такой формат. Прогулка получилась очень интересной, познавательной. А самое главное это фото, которые останутся на всю жизнь и займут достойное место в семейном альбоме.
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Перед путешествием в Казань я изучала варианты экскурсий и натолкнулась на необычное предложение — совместить экскурсию с профессиональной фотосессией. Этот формат мне показался интересным. Мой гид-фотограф, очаровательная девушка по имени
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом»
Фотопрогулка
до 4 чел.
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
от 4600 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
Казань в объективе
Индивидуальная прогулка по самым атмосферными локациям центра с гидом-фотографом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4595 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадная Казань: индивидуальная прогулка с фотографом
Рассмотреть главные символы города и пополнить фотоколлекцию оригинальными художественными снимками
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
28 авг в 10:00
от 4600 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по колоритной Казани
Познакомиться с историческим центром города и сохранить на память фотографии
30 авг в 10:00
31 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 3 чел.
4700 ₽ за экскурсию