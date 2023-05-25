Фотопрогулка по секретной Москве - индивидуальная экскурсия с гидом-фотографом
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Что вас ожидает:
- Театр Г. Камала
- Проходим к набережной озера Кабан. Потом двигаемся в сторону Старо-Татарской слободы. Там проходим всю улицу
- Заворачиваем во дворик одного из домов. Идем к Юнусовской площади через "Окно в Казань". Проходим Дом Шамиля (литературный музей Г. Тукая) и заканчиваем около дома Сафы Бахтеева
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В Казани красивейший центр с яркими достопримечательностями. Но в сердце татарской столицы есть и другие места, заслуживающие внимания. Наш гид-фотограф покажет интересные и скрытые от первого взгляда локации в самобытной Старо-Татарской слободе, приведет к театру с парусами и откроет легенды одной из древнейших местных площадей. А на память у вас останутся художественные кадры вашей встречи с городом.
На протяжении всего этого увлекательного пути вам будут делать чудесные снимки, наш гид-фотограф поможет вам в процессе съемки почувствовать себя комфортнее перед камерой. На фоне современной застройки он расскажет вам о древней Руси, о жизни слобод и деревень, из которых состояла старая Москва, о войнах, пожарах и чуме, чуть не погубивших город!
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- Вы посетите Старо-Татарскую слободу — сердце национальной казанской жизни со времен Ивана Грозного до советского периода, особый район со своим укладом, ценностями и культурой. Увидите татарские дома в стиле барокко, древние каменные мечети, знаменитые татарские ворота. Представите быт и устройство аутентичных жилых домов.
- Гуляя по историческим кварталам, вместе с гидом вы раскроете тайны переулков и особняков.
- Рассмотрите необычный театр Камала — здание-корабль на берегу озера Кабан. Ветер раздувает огромный парусник с бирюзовым отливом. В здании множество галерей и террас, напоминающих корабельные палубы. А само сооружение украшено мозаикой национального орнамента в виде театральных масок.
- Кроме того, вам предстоит узнать легенды и истории Юнусовской площади — одной из самых древних в Казани. Здесь же находится четырехчастный, по исламской традиции, сад с поэтичными названиями — сады Любви, Печали, Танцев и Майдан.
- Некоторые точки мы оставим в секрете, чтобы не раскрывать все тайны.
- Гид-фотограф проведет для вас увлекательную, небанальную экскурсию, поможет почувствовать себя расслабленно и спокойно перед камерой и подскажет лучшие ракурсы.
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Организационные детали:
- Все наши экскурсии – индивидуальные, только для вас и вашей группы.
- Вы получите 30-50 обработанных фото на почту в течение пяти дней после прогулки. Цветокоррекция входит в стоимость.
- По вашему желанию мы можем изменить маршрут — провести съемку по индивидуальному, специально для вас разработанному маршруту или в конкретной локации. Также можем провести экскурсию без фотосессии или, наоборот, исключительно как фотосессию.
- Максимальное число людей в группе: 4. Также можно увеличить число человек, доплата составит 1000 руб. /чел, а для компании от 10 человек — 800 руб. /чел. Если вас больше семи человек — время экскурсии увеличивается до двух часов.
- Начало экскурсии метро Китай-город. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Каждый день с 10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость входит прогулка с гидом-фотографом и 30-50 фото в обработке
- Которые придут вам в течение 7 дней
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встречаемся у театра КамалаЗавершение: Дом Сафы Бахтеева
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 10.00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте! Это команда Follow Your Guide:) Поздравляем, вы забронировали экскурсию "Фотопрогулка: секретная Москва". Мы получили ваш заказ и видим его в системе.
- Место и время встречи указано у вас в билете. Ваш гид будет назначен накануне экскурсии, он обязательно с вами свяжется – сохраните его номер. Когда вы приедете на место встречи, он вам ещё раз позвонит, чтобы найтись – вы точно не потеряетесь:)
- Примерный маршрут вы можете увидеть в тексте предложения об экскурсии. Если у вас есть дополнительные вопросы или пожелания по маршруту – можете поговорить об этом с гидом, когда он с вами свяжется.
- В случае сильной непогоды мы предложим перенос или отмену с возвратом предоплаты, но лёгкий дождик нам не помешает. По желанию можно увеличить количество участников. Необходима будет только пропорциональная доплата.
- Если вы захотите поменять дату или время встречи – сообщите не менее, чем за двое суток до начала и мы постараемся найти эту возможность. Оплата остальной части производится в конце экскурсии – наличными или переводом вашему гиду.
- Любые дополнительные вопросы вы сможете обсудить с вашим гидом, когда он с вами свяжется. До встречи!:)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
25 мая 2023
Все было супер. Спасибо!
Фото красивые!
Фото красивые!
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