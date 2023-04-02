Погрузиться в провинциальный уют и уникальную музейную среду
В годы войны сюда были эвакуированы Анна Ахматова, Борис Пастернак и Марина Цветаева, положившие начало «чистопольскому» периоду в литературе. Недавно история повторилась: в 2015 году город получил большой грант и начал преображаться.
Нужны еще поводы для визита? Я раскрою секреты «маленького Парижа», его скромное обаяние и сильный характер.
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Описание
«Я в большом долгу перед Чистополем… Я имею в виду именно связи безымянные, встречи с незнакомыми на улице, общий вид города, деревянную резьбу на окнах и на воротах. Все это мне нравилось, все это меня душевно питало».
Б. Л. Пастернак
Что вас ожидает
Город-тайна
Удивительно, как Чистополю, расположенному в 125 километрах от Казани, удалось снискать свою долю внимания. И не один раз! Сначала Екатерина II, бывавшая в этих краях, увидела в нём сходство с Парижем. Затем в военное лихолетье здесь поселились более 300 писателей (для сравнения: в Казани их было 50, в Елабуге — 30). А еще город сохранился практически в первозданном виде с дореволюционных времен, его центр не затронула советская застройка. Настоящий музей под открытым небом!
За один день мы с вами окунёмся в атмосферу старины и изящества, напитаемся творчеством и изящной словесностью. Откроем неизвестные грани провинциального быта. И вспомним множество громких имён: в этом городе родился химик Александр Бутлеров, учился татарский писатель Гаяз Исхаки и сидел в тюрьме чешский писатель Ярослав Гашек.
Обзорная экскурсия
В историческом центре сохранилось много купеческих особняков с витиеватыми фонарями и ажурными балкончиками. В числе прочего вам встретятся здания, известные далеко за пределами республики: дом Мельникова, Свято-Никольский собор в стиле классицизма и одна из старейших деревянных мечетей Татарстана. Еще одна локация на нашем пути — Чистопольская тюрьма. Поговорим о том, каким советским диссидентам доводилось в ней бывать.
Музей Бориса Пастернака
Не так давно автор «Доктора Живаго» стал «главным брендом Чистополя». Мемориальный музей удивит вас уникальным экспонатами: это документы, фотографии и картины, письма и наброски, прижизненные издания книг и многое другое. В небольшом особняке вы увидите, в какой обстановке рождались шедевры нобелевского лауреата.
Организационные детали
- Это авто-пешеходная экскурсия с началом в Казани, транспорт для 1-3 человек включён в стоимость
- Для 4-5 человек экскурсия проводится на арендованном транспорте, варианты и размер доплаты обсудим при бронировании экскурсии
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей Бориса Пастернака — 100 руб. /чел.; обед в одном из заведений Чистополя — от 500 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.