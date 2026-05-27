Билярское городище — сакральное место, которое стало первой столицей Волжской Булгарии и колыбелью ислама в Поволжье.
Я познакомлю вас с его историческими и архитектурными памятниками — руинами первой Соборной мечети, священной Горой Хозяев и целебным источником. Раскрою атмосферу древнего Билярска, его культурного наследия и религиозных традиций.
Описание экскурсии
Билярское городище — первая столица Волжской Булгарии, место принятия ислама булгарами в 922 году, которое стало центром исламской культуры. Здесь расположены священные для мусульман места, такие как руины первой Соборной мечети, а также горы и источники, обладающие особым духовным значением. Вы увидите места, важные не только с исторической, но и с религиозной точки зрения:
- Руины Соборной мечети 10 века – этот исторический памятник символизирует важный момент в истории Волжской Булгарии и считается ценным археологическим объектом
- Оборонительные рвы и валы – важнейшие сооружения, которые некогда защищали крепость от врагов
- Историко-археологический музей, в котором хранятся уникальные находки, связанные с историей Волжской Булгарии
- Гора Святых и смотровая площадка – места, тесно связанные с духовным и историческим наследием Татарстана
- Памятник-мемориал, посвященный жертвам, павшим при взятии городища монгольскими войсками
- Святой источник-родник, известный своим высоким содержанием серебра, которое помогает оздоравливаться и лечить различные недуги.
И узнаете:
- Как Ахмет ибн Фадлан, секретарь Багдадского халифата, описал Билярское городище в 922 году в своих записках
- Что такое Билярское городище — первая столица Волжской Булгарии, место принятия ислама булгарами в 922 году, которое стало центром исламской культуры.
- Почему это место священно для многих народов, включая татар, русских, чувашей и мордву
- Какими легендами окутана Гора Хозяев
- О драматичных событиях, связанных с осадой городища монгольскими войсками, и о жертвах, павших в этой битве
Организационные детали
- Путь из Казани до Билярского городища составляет около 2 часов
- Поедем на новом 7-местном комфортабельном минивэне
- При необходимости мы предоставим вам радиогиды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Лилия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 66 туристов
Я профессиональный гид-историк, старший научный сотрудник Национального музея и аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю с VIP-гостями и VIP-группами. Смогу ответить почти на все вопросы о татарах, их уникальной истории
