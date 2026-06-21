Приготовьтесь услышать, как сын крестьянина стал легендой мировой оперы, сохранив любовь к родной Казани — городу, который он называл «прекраснейшим из всех городов мира».
Вы пройдёте по местам, где Фёдя Шаляпин делал первые шаги, роскошь соседствовала с нищетой, а уличный балаган вдохновлял не меньше, чем императорский театр.
Вы пройдёте по местам, где Фёдя Шаляпин делал первые шаги, роскошь соседствовала с нищетой, а уличный балаган вдохновлял не меньше, чем императорский театр.
Описание экскурсии
Мы посетим ключевые точки, связанные с жизнью и юностью Шаляпина:
- Богоявленский собор — место крещения Фёдора
- памятник Фёдору Шаляпину на улице Баумана
- дом Лисицина — где родился будущий артист
- Марусовку — район «городского дна», описанный Горьким
- Ленинский сад — в 19 веке шумное место народных гуляний
- Площадь Свободы — здесь находился городской театр
- Дворянское собрание, где выступал артист
- бывшую уездную управу — здесь Фёдор работал писарем
- музей Горького и Шаляпина (внешний осмотр)
Вы узнаете
- Где родился, жил и работал Фёдя Шаляпин
- Как церковные хоры повлияли на его артистический путь
- Почему его уволили с работы в уездной управе
- Какое отношение к певцу имела самая красивая эмигрантка из России
- За что Фёдора Шаляпина лишили звания народного артиста
Организационные детали
Обратите внимание: посещение музея не входит в программу. Зайти сюда вы сможете после окончания экскурсии самостоятельно (при желании).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Шаляпину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 428 туристов
Люблю свой город, красавицу-Казань, и хочу познакомить вас с ней! Я аккредитованный гид и историк. Закончила исторический факультет Казанского университета с красным дипломом и немножко этим горжусь. Но во время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Великолепная экскурсия! Елена-замечательный экскурсовод! Заказывая экскурсию,я хотела больше узнать о жизни и творчестве Шаляпина. Рассказ Елены о казанском периоде жизни Шаляпина превзошел все мои ожидания. Очень интересно был составлен маршрут экскурсии. Елене-большое спасибо! Экскурсию рекомендую для посещения.
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Потрясающая экскурсия! Даже если вы ничего не знаете о Шаляпине, после этой прогулки вы влюбитесь и в него, и в Казань.
Признаюсь, что я даже после экскурсии специально нашла песни в исполнении Шаляпина и послушала их.
Удивило, как много старинных домов и улочек, связанных с Шаляпиным, сохранилось до наших дней.
Елена, спасибо за это удовольствие!
Признаюсь, что я даже после экскурсии специально нашла песни в исполнении Шаляпина и послушала их.
Удивило, как много старинных домов и улочек, связанных с Шаляпиным, сохранилось до наших дней.
Елена, спасибо за это удовольствие!
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Л
Очень душевная экскурсия! Я никогда раньше не вникала в биографию Шаляпина, а тут прямо прониклась. Гид водила нас по улицам, где он рос, показывала старинные дома. Казань в этом месте не парадная, а настоящая, старая.
Рекомендую всем, кто хочет почувствовать старую Казань и побольше узнать о великом певце Шаляпине
Рекомендую всем, кто хочет почувствовать старую Казань и побольше узнать о великом певце Шаляпине
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А
Экскурсия очень понравилась! Всем рекомендую сходить. Узнала столько интересных моментов о Федоре Шаляпине, хотя никогда не была его поклонницей.
Отличная экскурсия для тех, кто уже был в Казани.
Отличная экскурсия для тех, кто уже был в Казани.
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А
Мне очень понравилось!
Я даже дома перечитала биографию Шаляпина, настолько мне все понравились! 100 баллов.
Я даже дома перечитала биографию Шаляпина, настолько мне все понравились! 100 баллов.
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Ю
Очень хорошая экскурсия Я рада, что удалось узнать столько нового в такой интересной подаче!
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