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Л Лаптева Великолепная экскурсия! Елена-замечательный экскурсовод! Заказывая экскурсию,я хотела больше узнать о жизни и творчестве Шаляпина. Рассказ Елены о казанском периоде жизни Шаляпина превзошел все мои ожидания. Очень интересно был составлен маршрут экскурсии. Елене-большое спасибо! Экскурсию рекомендую для посещения. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алена Потрясающая экскурсия! Даже если вы ничего не знаете о Шаляпине, после этой прогулки вы влюбитесь и в него, и в Казань.

Признаюсь, что я даже после экскурсии специально нашла песни в исполнении Шаляпина и послушала их.

Удивило, как много старинных домов и улочек, связанных с Шаляпиным, сохранилось до наших дней.

Елена, спасибо за это удовольствие! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Лариса Очень душевная экскурсия! Я никогда раньше не вникала в биографию Шаляпина, а тут прямо прониклась. Гид водила нас по улицам, где он рос, показывала старинные дома. Казань в этом месте не парадная, а настоящая, старая.

Рекомендую всем, кто хочет почувствовать старую Казань и побольше узнать о великом певце Шаляпине Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Амина Экскурсия очень понравилась! Всем рекомендую сходить. Узнала столько интересных моментов о Федоре Шаляпине, хотя никогда не была его поклонницей.

Отличная экскурсия для тех, кто уже был в Казани. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Альбина Мне очень понравилось!

Я даже дома перечитала биографию Шаляпина, настолько мне все понравились! 100 баллов. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет