Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в питейный дом с дегустацией
Казань приглашает на экскурсию в питейный дом, где вас ждёт дегустация напитков и закусок из местных продуктов. Откройте для себя традиции Татарстана
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1920 ₽ за человека
-
10%
Групповая
В трендеКазань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 11:00
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
1530 ₽
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3700 ₽ за всё до 4 чел.
-
50%
Индивидуальная
Казань глазами местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Казани, исследуя её улицы и пробуя местные блюда. Увидите знаковые места и попробуете самогон в музее
Начало: В районе метро Суконная Слобода
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:30
4500 ₽
9000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения15 июня 2023Экскурсия нам понравилась. Было очень познавательно, интересно. Еда в ресторанчике вкусно приготовлена, поели с удовольствием национальные блюда. Время пролетело очень быстро. Спасибо Аиде за массу новых впечатлений!
- ААлександр9 июня 2023Аида прекрасная девушка, этакая зажигалка. Своим позитивным настроением заставляет забыть об усталости и заряжает энергией. Экскурсия очень понравилась. Видно, что Аида любит свой город, дорожит своей культурой и хочет поделиться этим с приезжими. Спасибо большое за незабываемое маленькое приключение.
- ААртем25 марта 2023Спасибо, все было интересно! Выбирающим экскурсию: учтите, надо подниматься чуть ли не на 10 этажей вверх по крутой лестнице, без спортивной обуви и бесстрашием перед высотой не обойтись 😁
- ИИрина22 февраля 2023Экскурсия проходила в мой день рождения. Огромное-преогромное СПАСИБО гиду Аиде за чудесно проведённый вечер! Очень содержательная экскурсия, прекрасно продуман маршрут. Шел снег, но в компании с Аидой было тепло, уютно и весело!))) Аидочка, удачи Вам, счастья и всех благ!
- ННаталия14 февраля 2023Аида очень приятный рассказчик, по ходу экскурсии задавали вопросы, на все отвечала. Интересная, понятная, не слишком растянутая экскурсия, которая закончилась вкусным ужином в национальном кафе. Все очень понравилось! Спасибо!
- РРоман22 ноября 2022Данный ресурс я ценю за нестандартные предложения маршрутов и прогулок. Слово «экскурсия» специально не упоминаю, так как такого банального формата
- ААлексей27 октября 2022Отличная экскурсия, без нудной и скучной информации. Проходит очень легко и интересно (а еще и вкусно). Аида замечательный гид и очень приятный в общении человек.
- ААлексей25 октября 2022Очень приятная экскурсовод и хорошая обзорная экскурсия для первого знакомства с Казанью. Аида общается на любые теме, отвечает на любые вопросы. Было прохладно и сыро и поэтому музей самогоноварения с дегустацией был очень необходим. Спасибо за экскурсию, Аида.
- ЕЕкатерина29 сентября 2022Отличная экскурсия. Легко, непринуждённо, с кучей интересных фактов о Казани прошло наше мини путешествие.
- ММарина25 сентября 2022Отлично провели время! Самое то для вводного ознакомления с городом))
- ДДенис18 сентября 2022Все было отлично. Аида прекрасный местный гид. Особенно хорошо экскурсия проходит после посещения музея самогона!!! Рекомендую.
- ССветлана2 августа 2022Отличная прогулка по Казани, особенно для первого знакомства с ней.
- ЕЕкатерина7 июля 2022Это было мое первое знакомство с Казанью и благодаря Аиде, я прямо окунулась в этот город в первый же день
- ЕЕлена7 июля 2022Отличная экскурсия! Очень понравился маршрут, рассказ Аиды, еда и самогон)
Мы были с детьми, поэтому гиду было сложно иногда нас организовать, но терпеливость Аиды было на высоте! Спасибо большое за замечательный вечер! Рекомендую!
- ААлексей2 июня 2022Если вы не хотите самостоятельно искать достопримечательности города, то это хорошая экскурсия
- ММарина30 мая 2022Неспешная прогулка по пешеходной улице Баумана с гидом Аидой. Интересная информация о людях, проживающих в Татарстане, и обычаях. Посмотрели и
- ННиколай6 мая 2022Отличная экскурсия! Аида очень приветливая и начитанная девушка и готова поделиться своими знаниями о Казани и Татарстане в целом в
- ЕЕкатерина25 апреля 2022Заказывала экскурсию в подарок родителям, они в восторге, меня как заказчика сразу успокоило, что Аида сама со мной оперативно связалась, выяснила какие-то моменты, чтобы родителям было комфортно, в итоге, все сложилось наилучшим образом
Аида, Спасибо 🙏🏼, Вы потрясающий экскурсовод
- ЕЕлена23 апреля 2022Аида - Вы очень светлый, добрый и позитивный человек, считаю это самое главное! Просто прекрасная экскурсия, в значительной степени благодаря
- ЕЕкатерина19 апреля 2022Это наш первый визит в Казань, мы - семья из Санкт-Петербурга: муж, взрослая дочь и я.
Мы выбрали для экскурсии следующий
