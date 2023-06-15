Е Евгения Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Экскурсия нам понравилась. Было очень познавательно, интересно. Еда в ресторанчике вкусно приготовлена, поели с удовольствием национальные блюда. Время пролетело очень быстро. Спасибо Аиде за массу новых впечатлений!

А Александр Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Аида прекрасная девушка, этакая зажигалка. Своим позитивным настроением заставляет забыть об усталости и заряжает энергией. Экскурсия очень понравилась. Видно, что Аида любит свой город, дорожит своей культурой и хочет поделиться этим с приезжими. Спасибо большое за незабываемое маленькое приключение.

А Артем Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Спасибо, все было интересно! Выбирающим экскурсию: учтите, надо подниматься чуть ли не на 10 этажей вверх по крутой лестнице, без спортивной обуви и бесстрашием перед высотой не обойтись 😁

И Ирина Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Экскурсия проходила в мой день рождения. Огромное-преогромное СПАСИБО гиду Аиде за чудесно проведённый вечер! Очень содержательная экскурсия, прекрасно продуман маршрут. Шел снег, но в компании с Аидой было тепло, уютно и весело!))) Аидочка, удачи Вам, счастья и всех благ!

Н Наталия Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Аида очень приятный рассказчик, по ходу экскурсии задавали вопросы, на все отвечала. Интересная, понятная, не слишком растянутая экскурсия, которая закончилась вкусным ужином в национальном кафе. Все очень понравилось! Спасибо!

А еще огромный для меня бонус вновь и вновь заказывать тут «прогулки» — это встреча с яркими, харизматичными и позитивными местными жителями, которые те самые прогулки и проводят. Аида именно такой и оказалась. Данную «прогулку» я заказал на ДР своему родному брату и ее формат ЧУДЕСНО подошел и для праздничного дня, и для знакомства с городом. Те, кто хочет уйти от формата «посмотрите направо и посмотрите налево» - смело к Аиду. Судя по эмоциям брата по итогу прогулки, мне нужно тоже теперь прилететь в Казань и прогуляться с Аидой) Данный ресурс я ценю за нестандартные предложения маршрутов и прогулок. Слово «экскурсия» специально не упоминаю, так как такого банального формата тут редко встретить.

А Алексей Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Отличная экскурсия, без нудной и скучной информации. Проходит очень легко и интересно (а еще и вкусно). Аида замечательный гид и очень приятный в общении человек.

А Алексей Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Очень приятная экскурсовод и хорошая обзорная экскурсия для первого знакомства с Казанью. Аида общается на любые теме, отвечает на любые вопросы. Было прохладно и сыро и поэтому музей самогоноварения с дегустацией был очень необходим. Спасибо за экскурсию, Аида.

Е Екатерина Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Отличная экскурсия. Легко, непринуждённо, с кучей интересных фактов о Казани прошло наше мини путешествие.

М Марина Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Отлично провели время! Самое то для вводного ознакомления с городом))

Д Денис Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Все было отлично. Аида прекрасный местный гид. Особенно хорошо экскурсия проходит после посещения музея самогона!!! Рекомендую.

С Светлана Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Отличная прогулка по Казани, особенно для первого знакомства с ней.

Это было мое первое знакомство с Казанью и благодаря Аиде, я прямо окунулась в этот город в первый же день моего приезда. Рада, что поддержала велосипедную версию прогулки. Мы объехали все значимые места. По дороге или на остановках Аида рассказывала про то, что мы видим вокруг. Очень познавательно и доступно. Ужин в кафе был очень вкусным и дал первое представление о татарской кухне. Очень рада, что выбрала Аиду и ее формат экскурсии. Всем очень рекомендую. Аида, ещё раз благодарю и за саму экскурсию, и за поддержку, советы и нужную информацию во время моего пребывания в Казани!

Е Елена Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Отличная экскурсия! Очень понравился маршрут, рассказ Аиды, еда и самогон)

Мы были с детьми, поэтому гиду было сложно иногда нас организовать, но терпеливость Аиды было на высоте! Спасибо большое за замечательный вечер! Рекомендую!

А Алексей Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Если вы не хотите самостоятельно искать достопримечательности города, то это хорошая экскурсия

М Марина Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон читать дальше посетили все достопримечательности, начиная с колокольни и заканчивая Кремлем.

Особенная фишка- посещение музея самогона с дегустацией. Вечер был холодным и ветреным, поэтому и настроение было соответствующее. Хотелось поскорее вернуться в отель и закутаться в одеяло. При выходе из музея настроение улучшилось, самогон оказался очень приятным и необычным на вкус согревающим напитком. После прогулки поужинали в кафе с национальной едой. Время пролетело незаметно.

Аида приятный собеседник. Общение проходило в форме диалога. Получила много полезной информации о том, что и где еще можно посетить самостоятельно во время отпуска.

Считаю большой удачей начать знакомство с Татарстаном с экскурсии «Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон» Неспешная прогулка по пешеходной улице Баумана с гидом Аидой. Интересная информация о людях, проживающих в Татарстане, и обычаях. Посмотрели и

Отличная экскурсия! Аида очень приветливая и начитанная девушка и готова поделиться своими знаниями о Казани и Татарстане в целом в ходе 3-4х часовой неспешной прогулки по злачным местам города. Отдельно хочется отметить приятное сочетание в экскурсии периодов приятной эмоциональной и умственной усталости от пройденной пути и полученных знаний и ощущений с периодами отдыха и пополнения сил местным алкоголем и кухней, так что "и хлеба и зрелищ", как говоритья! Ходили на экскурсию в 5-ром и даже, не смотря на не очень приветливую погоду, остались очень довольны путешествием!

Е Екатерина Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Заказывала экскурсию в подарок родителям, они в восторге, меня как заказчика сразу успокоило, что Аида сама со мной оперативно связалась, выяснила какие-то моменты, чтобы родителям было комфортно, в итоге, все сложилось наилучшим образом

Аида, Спасибо 🙏🏼, Вы потрясающий экскурсовод

Аида - Вы очень светлый, добрый и позитивный человек, считаю это самое главное! Просто прекрасная экскурсия, в значительной степени благодаря личности экскурсовода. Вы очень любите свой город и, этой любовью заряжаете нас, туристов Глубокое знание темы, прекрасная образная речь, легкое естественное общение. И много положительных эмоций!!! Уже рекомендую всем нашим друзьям, знакомым эту замечательную экскурсию! Аида, желаю Вам ещё массу новых благодарных туристов.