читать дальше

и оплата – Нам жаль, что вам было неудобно. Однако такой формат (оплата в автобусе) мы используем уже много лет, и большинство туристов отмечают его плюсы – не нужно заранее ехать в офис, все решается быстро и на месте.



2. Подача материала – Рады, что экскурсия показалась вам интересной! Возможно, темп повествования был действительно высоким – обязательно передадим ваш отзыв гиду, чтобы в будущем она могла адаптировать рассказ под разную аудиторию.



3. Наушники – Очень странно, что их не хватило! Обычно мы обеспечиваем всю группу, но, видимо, в этот раз произошел сбой. Разберемся в ситуации и примем меры, чтобы такое не повторялось.



Еще раз спасибо за обратную связь – она помогает нам становиться лучше. Надеемся, в следующий раз впечатления будут только положительными!