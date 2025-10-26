Мои заказы

Казань после заката

Погрузитесь в атмосферу татарской сказки, исследуя ночную Казань. Узнайте, как город стал третьей столицей России и чем он удивляет гостей
Казань после заката - это уникальная возможность увидеть город в новом свете.

Экскурсия включает посещение Дворца бракосочетания с его панорамным видом, знаменитой "Татнефть Арены", Моста Миллениум и других значимых мест.

Узнайте о спортивных достижениях "Ак Барса", погрузитесь в историю татарской деревни и откройте для себя Дворец земледельцев. Путешествие проходит на комфортабельном автобусе, что делает его доступным для всех
4.5
9 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🌆 Ночная атмосфера Казани
  • 🏰 Уникальные достопримечательности
  • 🎭 Интересные истории и факты
  • 🚍 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 19:00

Что можно увидеть

  • Дворец бракосочетания
  • Татнефть Арена
  • Мост Миллениум
  • Кукольный театр «Экият»
  • Татарская деревня
  • Дворец земледельцев

Описание квеста

Вы увидите:

  • Дворец бракосочетания и завораживающий панорамный вид, который открывается с него.
  • «Татнефть Арену». Поговорим о спортивной истории Казани и победах «Ак Барса».
  • Мост Миллениум, соединяющий две эпохи.
  • Кукольный театр «Экият» и история ледяного мальчика.
  • Татарскую деревню в центре города. Вы узнаете, как татары празднуют Новый год.
  • Дворец земледельцев — современный и необычный городской объект.

Вы услышите:

  • Почему Казань превратилась в третью столицу России.
  • Какие объекты подарили городу международные мероприятия.
  • Какие события оказали влияние на культуру и уклад Татарстана.
  • Чем древний город удивляет гостей со всего мира.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 19:00

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети 8-14 лет1400 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён
Семён — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1006 туристов
Меня зовут Семён. Я и моя команда профессиональных гидов-специалистов по разным направлениям покажем вам Казань с самых интересных сторон. Мы стремимся сделать каждую экскурсию не просто прогулкой, а настоящим открытием. Наши экскурсии — это сочетание истории и архитектуры, религии и культуры, гастрономии, современных технологий и активных развлечений. Мы знаем, как сделать путешествие насыщенным, комфортным и без лишней суеты.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
2
1
Н
Наталия
26 окт 2025
Экскурсия очень понравилась.
Марина
Марина
18 сен 2025
Красивая экскурсия. Вечером, когда все подсвечено, все смотрится по-другому. Как в сказке.
Т
Татьяна
5 июн 2025
Информативно!
К
Константин
23 мая 2025
Невероятная атмосфера, особенно впечатлил понарамный вид на набережную. Остались теплые эмоции и желание вернуться снова😊
Р
Руслан
17 мая 2025
Остался в восторге от вечерней экскурсии, отличный гид. Рекомендую всем, кто собирается посетить Казань!
К
Кирилл
13 мая 2025
Отличная экскурсия! Атмосферно, позитивно и очень красиво. Гид крутой, маршрут продуман, ночная Казань впечатляет. Однозначно рекомендую!
Мила
Мила
9 мая 2025
К гиду никаких претензий нет. Но группа очень большая. 40 минут перед началом ждали пока разрулят организационные моменты. Оплата и тд. Из-за большого количества народа, к гиду на улице не подойти, а если стоять поодаль, то почти ничего не слышно. Сам материал (из того что удалось услышать) интересен,но организация оставляет желать лучшего:(
Если не любите групповые экскурсии, не надо.
Семён
Семён
Ответ организатора:
Добрый день!

Спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились впечатлениями. Нам очень жаль, что организационные моменты и размер группы
читать дальше

повлияли на ваш комфорт во время экскурсии. Мы обязательно учтём ваши замечания и постараемся улучшить логистику в будущем, чтобы избежать подобных ситуаций.

Рады, что гид и сам материал вам понравились! Если решите снова отправиться на экскурсию, можем порекомендовать индивидуальный формат или мини-группы — так будет комфортнее.

Спасибо, что были с нами! Надеемся, что, несмотря на недочёты, прогулка по ночной Казани оставила приятные воспоминания.

Т
Татьяна
6 мая 2025
Экскурсия мне очень понравилась, особенно впечатлил театр кукол😍 Казань действительно красивый город, надеюсь приеду сюда еще раз!
М
Марина
19 апр 2025
1. Не удобная организация, пришли заранее, все собирались в автобусе, оплата там же.
2. Экскурсовод рассказывала интересно, но все очень быстро и без души
3. Наушники не дали, группа большая, чтоб что-то услышать, надо было бежать около экскурсовода, хотя она была с микрофоном.
Семён
Семён
Ответ организатора:
Уважаемая Марина!

Спасибо за ваш отзыв. Мы ценим ваше мнение и постараемся учесть замечания, чтобы сделать наши экскурсии еще лучше.

1. Организация
читать дальше

и оплата – Нам жаль, что вам было неудобно. Однако такой формат (оплата в автобусе) мы используем уже много лет, и большинство туристов отмечают его плюсы – не нужно заранее ехать в офис, все решается быстро и на месте.

2. Подача материала – Рады, что экскурсия показалась вам интересной! Возможно, темп повествования был действительно высоким – обязательно передадим ваш отзыв гиду, чтобы в будущем она могла адаптировать рассказ под разную аудиторию.

3. Наушники – Очень странно, что их не хватило! Обычно мы обеспечиваем всю группу, но, видимо, в этот раз произошел сбой. Разберемся в ситуации и примем меры, чтобы такое не повторялось.

Еще раз спасибо за обратную связь – она помогает нам становиться лучше. Надеемся, в следующий раз впечатления будут только положительными!

Входит в следующие категории Казани

