Казань после заката - это уникальная возможность увидеть город в новом свете.
Экскурсия включает посещение Дворца бракосочетания с его панорамным видом, знаменитой "Татнефть Арены", Моста Миллениум и других значимых мест.
Узнайте о спортивных достижениях "Ак Барса", погрузитесь в историю татарской деревни и откройте для себя Дворец земледельцев. Путешествие проходит на комфортабельном автобусе, что делает его доступным для всех
5 причин купить этот квест
- 🌆 Ночная атмосфера Казани
- 🏰 Уникальные достопримечательности
- 🎭 Интересные истории и факты
- 🚍 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Дворец бракосочетания
- Татнефть Арена
- Мост Миллениум
- Кукольный театр «Экият»
- Татарская деревня
- Дворец земледельцев
Описание квеста
Вы увидите:
- Дворец бракосочетания и завораживающий панорамный вид, который открывается с него.
- «Татнефть Арену». Поговорим о спортивной истории Казани и победах «Ак Барса».
- Мост Миллениум, соединяющий две эпохи.
- Кукольный театр «Экият» и история ледяного мальчика.
- Татарскую деревню в центре города. Вы узнаете, как татары празднуют Новый год.
- Дворец земледельцев — современный и необычный городской объект.
Вы услышите:
- Почему Казань превратилась в третью столицу России.
- Какие объекты подарили городу международные мероприятия.
- Какие события оказали влияние на культуру и уклад Татарстана.
- Чем древний город удивляет гостей со всего мира.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 19:00
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети 8-14 лет
|1400 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1006 туристов
Меня зовут Семён. Я и моя команда профессиональных гидов-специалистов по разным направлениям покажем вам Казань с самых интересных сторон. Мы стремимся сделать каждую экскурсию не просто прогулкой, а настоящим открытием. Наши экскурсии — это сочетание истории и архитектуры, религии и культуры, гастрономии, современных технологий и активных развлечений. Мы знаем, как сделать путешествие насыщенным, комфортным и без лишней суеты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
26 окт 2025
Экскурсия очень понравилась.
Марина
18 сен 2025
Красивая экскурсия. Вечером, когда все подсвечено, все смотрится по-другому. Как в сказке.
Т
Татьяна
5 июн 2025
Информативно!
К
Константин
23 мая 2025
Невероятная атмосфера, особенно впечатлил понарамный вид на набережную. Остались теплые эмоции и желание вернуться снова😊
Р
Руслан
17 мая 2025
Остался в восторге от вечерней экскурсии, отличный гид. Рекомендую всем, кто собирается посетить Казань!
К
Кирилл
13 мая 2025
Отличная экскурсия! Атмосферно, позитивно и очень красиво. Гид крутой, маршрут продуман, ночная Казань впечатляет. Однозначно рекомендую!
Мила
9 мая 2025
К гиду никаких претензий нет. Но группа очень большая. 40 минут перед началом ждали пока разрулят организационные моменты. Оплата и тд. Из-за большого количества народа, к гиду на улице не подойти, а если стоять поодаль, то почти ничего не слышно. Сам материал (из того что удалось услышать) интересен,но организация оставляет желать лучшего:(
Если не любите групповые экскурсии, не надо.
Семён
Ответ организатора:
Добрый день!
Спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились впечатлениями. Нам очень жаль, что организационные моменты и размер группы
Т
Татьяна
6 мая 2025
Экскурсия мне очень понравилась, особенно впечатлил театр кукол😍 Казань действительно красивый город, надеюсь приеду сюда еще раз!
М
Марина
19 апр 2025
1. Не удобная организация, пришли заранее, все собирались в автобусе, оплата там же.
2. Экскурсовод рассказывала интересно, но все очень быстро и без души
3. Наушники не дали, группа большая, чтоб что-то услышать, надо было бежать около экскурсовода, хотя она была с микрофоном.
Семён
Ответ организатора:
Уважаемая Марина!
Спасибо за ваш отзыв. Мы ценим ваше мнение и постараемся учесть замечания, чтобы сделать наши экскурсии еще лучше.
1. Организация
Входит в следующие категории Казани
