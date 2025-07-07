Ольга — ваша команда гидов в Казани

Провели экскурсии для 1001 туриста

читать дальше знаниями о своём городе с путешественниками — это моё любимое дело. Главная цель наших экскурсий — чтобы они были нескучные, живые, с душой и с комфортом. Я и моя команда гидов вам в этом поможет!

Привет, я Ольга — аккредитованный гид по Казани с 2019 года, создатель авторских маршрутов. В прошлом бортпроводник авиации, налетала в небе больше 1500 часов, жила в разных уголках мира. Сегодня делюсь