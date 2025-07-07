Предлагаем погрузиться в романтические истории Казани.
Мы откроем вам интересные уголки города — сады, парки, площади, особняки, где архитектура и прошлое создали уникальную атмосферу. Поговорим о традициях, культуре, наследии и, конечно, любви.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Тысячелетия и башню Сююмбике — с интересной историей и легендой о казанской ханше.
- Парк Чёрное озеро и Арку влюблённых — место для признаний в любви.
- Университет Императорский и особняк Ушковых — с необычными историческими совпадениями.
- Юнусовскую площадь и дом Шамиля с татарскими обычаями.
- Азимовскую мечеть — жемчужину Старо-Татарской слободы.
- Новый театр им. Г. Камала — культурное наследие Казани.
- Русскую часть города — больницу, театр, гостиницу, которые связаны любовной линией.
- Лядской сад — место прогулок богатых дворян.
- Усадьбу Е. Баратынского — единственный музей поэта в России.
- Варваринскую церковь и художественное училище — исторические объекты города.
- Сквер с видом на Казань и набережную — романтичное место для влюблённых.
Гид расскажет:
- Что скрывалось за платками верующих татарок и так ли скромны они были.
- Где в Казани находится ванна в полу, зал-грот и курительная комната.
- Какие женщины нравились молодым Толстому и Горькому.
- Как связан с Казанью Есенин.
- Почему в Европе думали, что в Казани зимой ходят верблюды.
- Берут ли сегодня татары себе несколько жён.
- В чём связь между Казанью и Махачкалой.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Hyundai ix 55, Nissan Qashqai или Renault Duster.
- Можем провести экскурсию для большего количества человек — на микроавтобусе или автобусе до 54 мест. Детали уточняйте в переписке.
- Рекомендуемый возраст 16+.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1001 туриста
Привет, я Ольга — аккредитованный гид по Казани с 2019 года, создатель авторских маршрутов. В прошлом бортпроводник авиации, налетала в небе больше 1500 часов, жила в разных уголках мира.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Долецкая
7 июл 2025
Все прошло хорошо, спасибо, Марат очень интересно рассказывает о своем городе,постарался нам показать нестандартные места Казани. Экскусия подойдёт тем,кто уже был в Казани и хочет рассмотреть её под другим углом
