Мы предлагаем лучшее решение для отдыха: уплыть из шумной Казани на дикие острова.
А там покататься на качелях, уносящих в небо, послушать трели птиц, отдохнуть на безлюдном песчаном пляже и искупаться в Волге.
А там покататься на качелях, уносящих в небо, послушать трели птиц, отдохнуть на безлюдном песчаном пляже и искупаться в Волге.
Описание экскурсии
Мы встречаемся на пляже Локомотив за 15 минут до отплытия. Знакомимся, проводим инструктаж и отправляемся на воду, чтобы почувствовать каяк и греблю. 10 минут на тренировку — и в путь!
Первая остановка — остров с качелями. Исследуем необитаемые уголки этого места.
Следующий дикий остров осмотрим с воды. Какое пение птиц с него раздаётся — сказка!
Песчаный остров Вороний куст. Вас ждёт удобный пляж, где можно позагорать и искупаться в Волге. Вода здесь гораздо чище, чем в городе. Те, кто не захочет купаться, могут изучить остров, пройдя по нему вглубь.
Возвращение к точке старта. Длина всего маршрута — 8 км. Сложность — 3 из 5.
Организационные детали
- У нас свой инвентарь — двухместные новые каяки и неопреновые юбки (выдаются в холодную погоду), вёсла, жилеты по ГОСТу, водонепроницаемые чехлы для телефонов
- Принимаем гостей от 16 лет. Необходима базовая физическая подготовка
- С вами будет инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле речного порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Мы — камерное бюро путешествий по Казани, Татарстану и ближайшей округе (Чувашия, Марий Эл, Самарская область). Делаем людей счастливее с октября 2023 года. Предлагаем десятки авторских неизбитых маршрутов — от сплавов,
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