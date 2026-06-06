Мы предлагаем лучшее решение для отдыха: уплыть из шумной Казани на дикие острова. А там покататься на качелях, уносящих в небо, послушать трели птиц, отдохнуть на безлюдном песчаном пляже и искупаться в Волге.

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Описание экскурсии

Мы встречаемся на пляже Локомотив за 15 минут до отплытия. Знакомимся, проводим инструктаж и отправляемся на воду, чтобы почувствовать каяк и греблю. 10 минут на тренировку — и в путь!

Первая остановка — остров с качелями. Исследуем необитаемые уголки этого места.

Следующий дикий остров осмотрим с воды. Какое пение птиц с него раздаётся — сказка!

Песчаный остров Вороний куст. Вас ждёт удобный пляж, где можно позагорать и искупаться в Волге. Вода здесь гораздо чище, чем в городе. Те, кто не захочет купаться, могут изучить остров, пройдя по нему вглубь.

Возвращение к точке старта. Длина всего маршрута — 8 км. Сложность — 3 из 5.

Организационные детали