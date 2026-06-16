Плывём на каяках к острову с постройкой конца 19 века, украшенной стрит-артом. Здесь переплелись дыхание истории и современное творчество. И закат здесь просто невероятный! Маршрут подойдёт начинающим и семьям с детьми: течение спокойное, а виды — живописные.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Даже если вы никогда не плавали на каяке — вы справитесь. Мы всё подробно расскажем и покажем, а на протяжении всей прогулки вас будет сопровождать инструктор.

Проплывём мимо острова Инопланетянин и пляжа Малибу.

Высадимся на острове Монте-Кристо. Здесь — остатки водозабора конца 19 века, который когда-то обеспечивал волжской водой заречную часть Казани. Вы сделаете классные фото и увидите красивый закат — в тишине и спокойствии.

Организационные детали