Плывём на каяках к острову с постройкой конца 19 века, украшенной стрит-артом. Здесь переплелись дыхание истории и современное творчество.
И закат здесь просто невероятный! Маршрут подойдёт начинающим и семьям с детьми: течение спокойное, а виды — живописные.
И закат здесь просто невероятный! Маршрут подойдёт начинающим и семьям с детьми: течение спокойное, а виды — живописные.
Описание экскурсии
Даже если вы никогда не плавали на каяке — вы справитесь. Мы всё подробно расскажем и покажем, а на протяжении всей прогулки вас будет сопровождать инструктор.
Проплывём мимо острова Инопланетянин и пляжа Малибу.
Высадимся на острове Монте-Кристо. Здесь — остатки водозабора конца 19 века, который когда-то обеспечивал волжской водой заречную часть Казани. Вы сделаете классные фото и увидите красивый закат — в тишине и спокойствии.
Организационные детали
- Длина маршрута — 5,5 км
- Всё необходимое оборудование включено в стоимость: каяки, гермочехлы и спасательные жилеты
- Возраст детей — от 8 лет. Дети занимают отдельное место в каяках, но допускаются только со взрослыми
- С вами будет один из гидов-сопровождающих из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2300 ₽
|Детский от 8 до 12 лет
|1150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Брюсова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 30 туристов
Мы с 2015 года занимаемся сплавами, пять лет из которых — на каяках. Что мы делаем? Влюбляем в каякинг, показываем на практике, что каяки доступны всем. Дарим любителям активного отдыха новые впечатления! Каякинг — это про любовь, свободу и радость. Мы всей душой влюблены в это дело и с удовольствием научим и вас;)
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