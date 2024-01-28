Казань Православная

Индивидуальная экскурсия в Казани
По ходу экскурсии мы побываем в одних из самых интересных и древних православных храмов и обителей Казани, прикоснемся к истории самого известного образа нашего города — Казанской иконы Божией Матери, а также посетим места, связанные с тремя самыми известными святителями, просиявшими на Казанской земле — Гурием, Германом и Варсонофием.
Казань Православная
Казань Православная
Казань Православная
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Что вас ожидает:

  • Благовещенский собор Казанского Кремля
  • Иоанно-Предтеченский мужской монастырь
  • Храм в честь великомученицы Параскевы Пяницы
  • Казанский Богородицкий мужской монастырь
  • Храм прп. Сергия Радонежского (архиерейское подворье)
  • Петропавловский собор

Описание

Казанский Кремль

Экскурсия начнется рядом со Спасской башней, в которой когда-то находилась церковь, освященная в честь образа Спаса Нерукотворного. Мы посетим самое старинное каменное сооружение Казани – Благовещенский собор (1562 г.), где пребывает частица мощей первого архиепископа Казанского Гурия, побываем на месте бывшего Троице-Сергиевого монастыря, комплекса Архиерейского двора и одной из первых обителей Казани – Спасо-Преображенского мужского монастыря (1556 г.), где увидим остатки “Пещерки” – часовни-склепа, где были погребены выдающиеся церковные деятели Казани.

Иоанно-Предтеченский мужской монастырь

Эта неприметная и тихая обитель в самом центре современного города, раскинувшаяся у подножия Казанского Кремля, была основана преемником архиепископа Гурия на Казанской кафедре — архиепископом Германом в XVI в., частица мощей которого пребывает во Введенской церкви монастыря.
Храм в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы
Старинная церковь в самом центре Казани, построенная в камне для работников суконной мануфактуры в XVIII в и преобразованная в тюрьму НКВД в 30-е гг. XX в. Казанский Богородицкий мужской монастырь Древняя обитель, основанная на месте обретения в 1579 г. одной из самых почитаемых икон России — Казанской иконы Божией Матери. История монастыря неразрывно связана с ее архитектурной «жемчужиной» — одноименным собором, утраченным в советское время и вновь восстановленным в 2021 г. В настоящее время здесь находится чудотворный Ватиканский список с Казанской иконы, которому мы с вами сможем поклониться. Храм прп. Сергия Радонежского (архиерейское подворье)Храм XIX в., восстановленный в настоящее время и примечательный тем, что в нем хранится список с древней почитаемой иконы Божией Матери Паммакаристы («Всеблаженнейшей»), который был прислан Константинопольским патриархом Иоакимом III в дар Казанскому монастырю вместо похищенной в 1904 г. Казанской иконы.

Петропавловский собор

Один из самых красивых соборов Казани, великолепный памятник архитектуры барокко начала XVIII в. (1726 г.), построенный после посещения Казани императора Петра I в 1722 г. Мы полюбуемся уникальным 25-метровым 7-ярусным иконостасом, поклонимся мощам преподобных Ионы и Нектария Казанских чудотворцев, а также святителя Ефрема, который венчал на царство первого из династии Романовых — царя Михаила. Важная информация• Экскурсию для вас проведу лично я.
  • По ходу экскурсии мы будем посещать храмы, поэтому женщинам рекомендуется брать с собой головные уборы.
  • Экскурсия начинается перед главным входом в Казанский Кремль.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Казанский Кремль (взрослый — 150 руб., льготный — 130 руб.).
  • ВНИМАНИЕ! В маршрут всей экскурсии НЕ ВХОДИТ обзорная экскурсия по Казанскому Кремлю, при желании она включается в маршрут, общая стоимость увеличивается на 1500 р., а продолжительность экскурсии на 1,5 ч
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед главным входом в Казанский Кремль
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведу лично я.
  • По ходу экскурсии мы будем посещать храмы, поэтому женщинам рекомендуется брать с собой головные уборы.
  • Экскурсия начинается перед главным входом в Казанский Кремль
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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