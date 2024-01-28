По ходу экскурсии мы побываем в одних из самых интересных и древних православных храмов и обителей Казани, прикоснемся к истории самого известного образа нашего города — Казанской иконы Божией Матери, а также посетим места, связанные с тремя самыми известными святителями, просиявшими на Казанской земле — Гурием, Германом и Варсонофием.
Ближайшие даты:
28
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Что вас ожидает:
- Благовещенский собор Казанского Кремля
- Иоанно-Предтеченский мужской монастырь
- Храм в честь великомученицы Параскевы Пяницы
- Казанский Богородицкий мужской монастырь
- Храм прп. Сергия Радонежского (архиерейское подворье)
- Петропавловский собор
Описание
Казанский Кремль
Экскурсия начнется рядом со Спасской башней, в которой когда-то находилась церковь, освященная в честь образа Спаса Нерукотворного. Мы посетим самое старинное каменное сооружение Казани – Благовещенский собор (1562 г.), где пребывает частица мощей первого архиепископа Казанского Гурия, побываем на месте бывшего Троице-Сергиевого монастыря, комплекса Архиерейского двора и одной из первых обителей Казани – Спасо-Преображенского мужского монастыря (1556 г.), где увидим остатки “Пещерки” – часовни-склепа, где были погребены выдающиеся церковные деятели Казани.
Иоанно-Предтеченский мужской монастырь
Эта неприметная и тихая обитель в самом центре современного города, раскинувшаяся у подножия Казанского Кремля, была основана преемником архиепископа Гурия на Казанской кафедре — архиепископом Германом в XVI в., частица мощей которого пребывает во Введенской церкви монастыря.
Храм в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы
Старинная церковь в самом центре Казани, построенная в камне для работников суконной мануфактуры в XVIII в и преобразованная в тюрьму НКВД в 30-е гг. XX в. Казанский Богородицкий мужской монастырь Древняя обитель, основанная на месте обретения в 1579 г. одной из самых почитаемых икон России — Казанской иконы Божией Матери. История монастыря неразрывно связана с ее архитектурной «жемчужиной» — одноименным собором, утраченным в советское время и вновь восстановленным в 2021 г. В настоящее время здесь находится чудотворный Ватиканский список с Казанской иконы, которому мы с вами сможем поклониться. Храм прп. Сергия Радонежского (архиерейское подворье)Храм XIX в., восстановленный в настоящее время и примечательный тем, что в нем хранится список с древней почитаемой иконы Божией Матери Паммакаристы («Всеблаженнейшей»), который был прислан Константинопольским патриархом Иоакимом III в дар Казанскому монастырю вместо похищенной в 1904 г. Казанской иконы.
Петропавловский собор
Один из самых красивых соборов Казани, великолепный памятник архитектуры барокко начала XVIII в. (1726 г.), построенный после посещения Казани императора Петра I в 1722 г. Мы полюбуемся уникальным 25-метровым 7-ярусным иконостасом, поклонимся мощам преподобных Ионы и Нектария Казанских чудотворцев, а также святителя Ефрема, который венчал на царство первого из династии Романовых — царя Михаила. Важная информация• Экскурсию для вас проведу лично я.
- По ходу экскурсии мы будем посещать храмы, поэтому женщинам рекомендуется брать с собой головные уборы.
- Экскурсия начинается перед главным входом в Казанский Кремль.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Дополнительно оплачиваются билеты в Казанский Кремль (взрослый — 150 руб., льготный — 130 руб.).
- ВНИМАНИЕ! В маршрут всей экскурсии НЕ ВХОДИТ обзорная экскурсия по Казанскому Кремлю, при желании она включается в маршрут, общая стоимость увеличивается на 1500 р., а продолжительность экскурсии на 1,5 ч
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Перед главным входом в Казанский КремльЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведу лично я.
- По ходу экскурсии мы будем посещать храмы, поэтому женщинам рекомендуется брать с собой головные уборы.
- Экскурсия начинается перед главным входом в Казанский Кремль
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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