Казанский Кремль

Экскурсия начнется рядом со Спасской башней, в которой когда-то находилась церковь, освященная в честь образа Спаса Нерукотворного. Мы посетим самое старинное каменное сооружение Казани – Благовещенский собор (1562 г.), где пребывает частица мощей первого архиепископа Казанского Гурия, побываем на месте бывшего Троице-Сергиевого монастыря, комплекса Архиерейского двора и одной из первых обителей Казани – Спасо-Преображенского мужского монастыря (1556 г.), где увидим остатки “Пещерки” – часовни-склепа, где были погребены выдающиеся церковные деятели Казани.

Иоанно-Предтеченский мужской монастырь

Эта неприметная и тихая обитель в самом центре современного города, раскинувшаяся у подножия Казанского Кремля, была основана преемником архиепископа Гурия на Казанской кафедре — архиепископом Германом в XVI в., частица мощей которого пребывает во Введенской церкви монастыря.

Храм в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы

Старинная церковь в самом центре Казани, построенная в камне для работников суконной мануфактуры в XVIII в и преобразованная в тюрьму НКВД в 30-е гг. XX в. Казанский Богородицкий мужской монастырь Древняя обитель, основанная на месте обретения в 1579 г. одной из самых почитаемых икон России — Казанской иконы Божией Матери. История монастыря неразрывно связана с ее архитектурной «жемчужиной» — одноименным собором, утраченным в советское время и вновь восстановленным в 2021 г. В настоящее время здесь находится чудотворный Ватиканский список с Казанской иконы, которому мы с вами сможем поклониться. Храм прп. Сергия Радонежского (архиерейское подворье)Храм XIX в., восстановленный в настоящее время и примечательный тем, что в нем хранится список с древней почитаемой иконы Божией Матери Паммакаристы («Всеблаженнейшей»), который был прислан Константинопольским патриархом Иоакимом III в дар Казанскому монастырю вместо похищенной в 1904 г. Казанской иконы.

Петропавловский собор

Один из самых красивых соборов Казани, великолепный памятник архитектуры барокко начала XVIII в. (1726 г.), построенный после посещения Казани императора Петра I в 1722 г. Мы полюбуемся уникальным 25-метровым 7-ярусным иконостасом, поклонимся мощам преподобных Ионы и Нектария Казанских чудотворцев, а также святителя Ефрема, который венчал на царство первого из династии Романовых — царя Михаила. Важная информация• Экскурсию для вас проведу лично я.