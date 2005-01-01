Мы познакомимся с древней каменной цитаделью, возведенной псковскими мастерами во второй половине XVI века на месте деревянного Кремля, покоренного войсками Ивана Грозного. Пройдя Кремль насквозь мы посетим очаровательную мечеть Кул Шариф и прекрасный Благовещенский собор, распахнувшие двери для посетителей летом 2005 года, увидим губернаторский дворец и падающую башню Сююмбеки, узнаем, как менялась крепость и её назначение век за веком, оценим величие крепостных стен и башен, и полюбуемся прекрасным видом, который открывается с кремлевского холма на исторический центр и современные спальные районы Казани.