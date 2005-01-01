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Пешеходная экскурсия по Кремлю

Туроператор Ю.
Туроператор Ю. – Гид из Казани
Пешеходная экскурсия по Кремлю
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Пешеходная экскурсия по Кремлю
Пешеходная экскурсия по Кремлю

Что вы увидите

  • Площадь 1 мая
  • Спасская башня
  • Мечеть Кул Шариф
  • Благовещенский собор
  • Смотровая площадка
  • Президентский дворец
  • Башня Сююмбеки
Мы познакомимся с древней каменной цитаделью, возведенной псковскими мастерами во второй половине XVI века на месте деревянного Кремля, покоренного войсками Ивана Грозного. Пройдя Кремль насквозь мы посетим очаровательную мечеть Кул Шариф и прекрасный Благовещенский собор, распахнувшие двери для посетителей летом 2005 года, увидим губернаторский дворец и падающую башню Сююмбеки, узнаем, как менялась крепость и её назначение век за веком, оценим величие крепостных стен и башен, и полюбуемся прекрасным видом, который открывается с кремлевского холма на исторический центр и современные спальные районы Казани.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты в Кремль - 110 рублей на человека.
Начало
🚩 Станция метро Кремлёвская, у памятника дракону
Место завершения
🏁 Тайницкая башня Кремля
Пешеходная экскурсия по Кремлю
Пешеходная экскурсия по Кремлю
Пешеходная экскурсия по Кремлю
Пешеходная экскурсия по Кремлю
Пешеходная экскурсия по Кремлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Туроператор Ю.
Туроператор Ю.
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