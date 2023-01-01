По Казани со вкусом - кулинарные традиции татарской столицы

Приезжайте к нам попробовать вкуснейшую национальную выпечку, душистый татарский чай и оцените Казанское гостеприимство

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Казани:
Старо-Татарская слобода - душа Казани
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Алена
Алена
18 отзывов
Старо-Татарская слобода - душа Казани
Погулять по древнейшей части города и расшифровать татарские традиции
в районе театра Камала
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
36003 240 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
3.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Елена
Елена
29 отзывов
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
у отеля «Ногай»
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
1 500 за человека
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дания
Дания
11 отзывов
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Кремль, Старо-Татарская слобода и другие достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Ваш отель в центре города
16 мар
17 мар
6 апр
7 апр
5 850 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Казани
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Приезжайте к нам попробовать вкуснейшую национальную выпечку, душистый татарский чай и оцените Казанское гостеприимство.

Мы посетим музей чайной культуры, самостоятельно приготовим традиционный татарский пирожок эчпочмак, попробуем обед из национальных блюд и завершим наше путешествие в доме-музее поэта Боротынского, где познакомимся со старинными играми, попробуем себя в исторических танцах и, наконец, отдохнем с чашечкой кофе с вкуснейшим десертом.
По Казани со вкусом - кулинарные традиции татарской столицы
По Казани со вкусом - кулинарные традиции татарской столицы
По Казани со вкусом - кулинарные традиции татарской столицы
По Казани со вкусом - кулинарные традиции татарской столицы
По Казани со вкусом - кулинарные традиции татарской столицы
По Казани со вкусом - кулинарные традиции татарской столицы

Что вас ожидает 🤩

  • Музей чайной культуры «Чайный путь» в особняке купцов Кушаевых
  • Усадьба-музей поэта Е. А. Боратынского
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Музей чайной культуры «Чайный путь»Нашу экскурсию мы начнем с посещения чайного музея. Он находится в одном из ключевых особняков Старо-Татарской слободы в доме татарской династии купцов Кушаевых. Музей демонстрирует официальный и альтернативный взгляд на исторические сюжеты и персонажи Великого чайного пути.

В музее представлены:

  • уникальная коллекция посуды и чайной утвари;
  • местные и столичные купеческие интерьеры;
  • церемониальная атрибутика различных чайных традиций.
  • Вы сможете взаимодействовать с большим количеством арт-объектов и сделать неординарные снимки в различных исторических фотозонах. Увидите не только самые известные сорта китайского чая, но и сможете их продегустировать с комплиментом для уважаемых гостей — татарской национальной сладостью «Чак-Чак» на знаменитой чайной веранде усадьбы Кушаевых.
  • Мастер-класс «Угощайтесь! Эчпочмак»Вторая часть нашей экскурсии пройдет в форме мастер-класса. Слово «эчпочмак» переводится как «треугольник», отсюда понятно, почему изделия получили такое название. Без этого блюда немыслима татарская кухня.
  • Под руководством опытного кулинара вас научат правильно раскатать тесто, положить начинку и сделать красивый защип.
  • После мастер-класса Вас будет ожидать вкусный сытный обед из национальных блюд, где вы сможете попробовать эчпочмак, приготовленный собственными руками.
  • Интерактивная программа «Кофе, я тебя пою!»Продолжаем наше гастрономическое знакомство с Казанью в историческом центре, где находится единственный в России музей поэта Е. А. Боратынского. Он расположен в бывшей городской усадьбе, принадлежавшей некогда поэту. Жизнь трех поколений потомков Евгения Боратынского была связана с этим домом.
  • Музей приглашает Вас принять участие в интерактивной программе «Кофе, я тебя пою!» в жанре кофе-пати, которая подготовлена для любителей этого благородного напитка и исторических погружений.
  • Гостей ожидает «кофейная» прогулка по дому Боратынских, старинные игры, мастер-класс по историческим танцам и дегустация кофе с вкуснейшим десертом.
  • Организационные деталиПолную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на автобусе
  • Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
  • Входные билеты в музей Чая
  • Чаепитие со сладостями
  • Участие в мастер-классе по приготовлению национальной выпечки
  • Входные билеты в музей поэта Боратынского
  • Мастер-класс по историческим танцам
  • Дегустация кофе с вкуснейшим десертом
  • Национальный обед
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Баумана, 19, отель Ногай
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Оплата заранее
  • Не позднее
  • Чем за сутки до экскурсии
  • В офисе продаж или онлайн

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Групповые
На автобусе
Необычные
Гастрономические
Водные развлечения
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Казани
ХОРОШО
🧭
ТАМ