Музей чайной культуры «Чайный путь» в особняке купцов Кушаевых
Усадьба-музей поэта Е. А. Боратынского
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Описание
Музей чайной культуры «Чайный путь»Нашу экскурсию мы начнем с посещения чайного музея. Он находится в одном из ключевых особняков Старо-Татарской слободы в доме татарской династии купцов Кушаевых. Музей демонстрирует официальный и альтернативный взгляд на исторические сюжеты и персонажи Великого чайного пути.
В музее представлены:
уникальная коллекция посуды и чайной утвари;
местные и столичные купеческие интерьеры;
церемониальная атрибутика различных чайных традиций.
Вы сможете взаимодействовать с большим количеством арт-объектов и сделать неординарные снимки в различных исторических фотозонах. Увидите не только самые известные сорта китайского чая, но и сможете их продегустировать с комплиментом для уважаемых гостей — татарской национальной сладостью «Чак-Чак» на знаменитой чайной веранде усадьбы Кушаевых.
Мастер-класс «Угощайтесь! Эчпочмак»Вторая часть нашей экскурсии пройдет в форме мастер-класса. Слово «эчпочмак» переводится как «треугольник», отсюда понятно, почему изделия получили такое название. Без этого блюда немыслима татарская кухня.
Под руководством опытного кулинара вас научат правильно раскатать тесто, положить начинку и сделать красивый защип.
После мастер-класса Вас будет ожидать вкусный сытный обед из национальных блюд, где вы сможете попробовать эчпочмак, приготовленный собственными руками.
Интерактивная программа «Кофе, я тебя пою!»Продолжаем наше гастрономическое знакомство с Казанью в историческом центре, где находится единственный в России музей поэта Е. А. Боратынского. Он расположен в бывшей городской усадьбе, принадлежавшей некогда поэту. Жизнь трех поколений потомков Евгения Боратынского была связана с этим домом.
Музей приглашает Вас принять участие в интерактивной программе «Кофе, я тебя пою!» в жанре кофе-пати, которая подготовлена для любителей этого благородного напитка и исторических погружений.
Гостей ожидает «кофейная» прогулка по дому Боратынских, старинные игры, мастер-класс по историческим танцам и дегустация кофе с вкуснейшим десертом.
Организационные деталиПолную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании.