Познакомиться с городом, увидеть важные локации и услышать любопытные истории
Добро пожаловать, или как говорят у нас, — рахим итегез! На обзорной экскурсии по центру города вы узнаете, как жили татарские купцы, какие тайны скрывают воды озера Кабан и почему в городе столько храмов. Увидите главные места, живописные улочки и старинные дома. Я расскажу только самое интересное, чтобы эта прогулка стала для вас настоящим открытием Казани!
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Марджани
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альфия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 275 туристов
Я — аттестованный гид, историк, проводник по Казани и Республике Татарстан. Покажу Голубые озёра, проведу по Волжской тропе, свожу на Свияжск и подскажу новые интересные направления. Организую экскурсии, на которых хотела бы оказаться сама. С комфортом, толком, хорошим настроением и новыми впечатлениями. Добро пожаловать!