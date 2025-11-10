Мои заказы

По центру Казани: от слободы до легенд

Познакомиться с городом, увидеть важные локации и услышать любопытные истории
Добро пожаловать, или как говорят у нас, — рахим итегез! На обзорной экскурсии по центру города вы узнаете, как жили татарские купцы, какие тайны скрывают воды озера Кабан и почему в городе столько храмов. Увидите главные места, живописные улочки и старинные дома. Я расскажу только самое интересное, чтобы эта прогулка стала для вас настоящим открытием Казани!
Время начала: 13:30

Описание экскурсии

Мы пройдём по Старо-Татарской слободе. Обсудим, как вели дела купцы в 19 веке. Отыщем центр слободы и сфотографируемся с нарядными домами.

Прогуляемся по набережной озера Кабан, рассмотрим современные фонтаны и вспомним легенду о Шурале.

Остановимся у зданий старого и нового театров Камала. Я расскажу вам, почему в Казани их два и как они связаны между собой.

Посетим сквер Тукая и парк Тысячелетия. Вы узнаете о двух значимых фигурах татарской литературы.

У католического храма поговорим о религиозном многообразии Казани. А у старообрядческой церкви — об истории православия в регионе.

Исследуем этно-деревню «Туган Авылым». Вы увидите памятники Водяному, Шурале и знаменитому треугольнику.

Поднимемся на террасу Театра кукол — одного из самых красивых современных зданий России. Вы услышите, почему раньше театр располагался в здании храма.

Заглянем в парк трамваев под открытым небом. Взберёмся на подножку старинного трамвая и выясним, куда ездила первая казанская конка.

Завершим экскурсию у пешеходной улицы Баумана и Казанского кремля. Вы сможете продолжить прогулку самостоятельно или пообедать — места я обязательно порекомендую!

Организационные детали

  • Часть маршрута мы проедем на метро, проезд оплачивается отдельно — 42 ₽ за чел.
  • Программа не подходит совсем маленьким детям

в понедельник, вторник и среду в 13:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Марджани
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альфия
Альфия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 275 туристов
Я — аттестованный гид, историк, проводник по Казани и Республике Татарстан. Покажу Голубые озёра, проведу по Волжской тропе, свожу на Свияжск и подскажу новые интересные направления. Организую экскурсии, на которых хотела бы оказаться сама. С комфортом, толком, хорошим настроением и новыми впечатлениями. Добро пожаловать!
