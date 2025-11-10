Добро пожаловать, или как говорят у нас, — рахим итегез! На обзорной экскурсии по центру города вы узнаете, как жили татарские купцы, какие тайны скрывают воды озера Кабан и почему в городе столько храмов. Увидите главные места, живописные улочки и старинные дома. Я расскажу только самое интересное, чтобы эта прогулка стала для вас настоящим открытием Казани!

Мы пройдём по Старо-Татарской слободе. Обсудим, как вели дела купцы в 19 веке. Отыщем центр слободы и сфотографируемся с нарядными домами.

Прогуляемся по набережной озера Кабан, рассмотрим современные фонтаны и вспомним легенду о Шурале.

Остановимся у зданий старого и нового театров Камала. Я расскажу вам, почему в Казани их два и как они связаны между собой.

Посетим сквер Тукая и парк Тысячелетия. Вы узнаете о двух значимых фигурах татарской литературы.

У католического храма поговорим о религиозном многообразии Казани. А у старообрядческой церкви — об истории православия в регионе.

Исследуем этно-деревню «Туган Авылым». Вы увидите памятники Водяному, Шурале и знаменитому треугольнику.

Поднимемся на террасу Театра кукол — одного из самых красивых современных зданий России. Вы услышите, почему раньше театр располагался в здании храма.

Заглянем в парк трамваев под открытым небом. Взберёмся на подножку старинного трамвая и выясним, куда ездила первая казанская конка.

Завершим экскурсию у пешеходной улицы Баумана и Казанского кремля. Вы сможете продолжить прогулку самостоятельно или пообедать — места я обязательно порекомендую!

