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Сап-рассвет на Лебяжьих озёрах (в группе)

Провести волшебные утренние часы на озёрах, окружённых исполинскими соснами
Приглашаем насладиться первыми лучами солнца на Лебяжьих озёрах! Ранним утром они чаще всего окутаны туманной дымкой, придающей всему происходящему сказочно-мистический флёр.

Наша команда дружелюбных и общительных инструкторов сделает всё, чтобы этот необычный опыт запомнился вам на всю жизнь.
5
1 отзыв
Сап-рассвет на Лебяжьих озёрах (в группе)
Сап-рассвет на Лебяжьих озёрах (в группе)
Сап-рассвет на Лебяжьих озёрах (в группе)

Описание экскурсии

Лебяжьи озёра — это небольшие озёра глубиной 1-4 метра, соединённые узкими протоками и окружённые сосновым лесом. В компании нашего опытного инструктора вы:

  • пройдёте краткое обучение
  • научитесь правильно вставать на сап и грести
  • покатаетесь по Лебяжьим озёрам
  • насладитесь красотой окружающей природы на рассвете

После прогулки мы пришлём вам красочные фото на память.

Организационные детали

  • До Лебяжьих озёр вам нужно добраться самостоятельно на такси, автобусе или личном авто
  • Прогулка подходит для людей любого возраста и уровня подготовки
  • Мы предоставляем спасательные жилеты всем желающим
  • Фотосъёмка включена в стоимость

в среду, субботу и воскресенье в 03:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На озере Лебяжье
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 03:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильнур
Ильнур — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 370 туристов
Помогу вам встать на сапборд, это проще простого. Немного потренируемся перед началом маршрута. Постараюсь сделать так, чтобы вы всё поняли с первого раза) Поплаваем по маршруту, сделаю вам фотографии на память.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Было замечательно. Это первая поездка на сапах. Рассвет прекрасен, повезло с погодой.
Проблемно конечно уезжать утром обратно если ты без машины.
Было замечательно. Это первая поездка на сапах. Рассвет прекрасен, повезло с погодой.
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