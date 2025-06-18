Приглашаем насладиться первыми лучами солнца на Лебяжьих озёрах! Ранним утром они чаще всего окутаны туманной дымкой, придающей всему происходящему сказочно-мистический флёр.
Наша команда дружелюбных и общительных инструкторов сделает всё, чтобы этот необычный опыт запомнился вам на всю жизнь.
Наша команда дружелюбных и общительных инструкторов сделает всё, чтобы этот необычный опыт запомнился вам на всю жизнь.
Описание экскурсии
Лебяжьи озёра — это небольшие озёра глубиной 1-4 метра, соединённые узкими протоками и окружённые сосновым лесом. В компании нашего опытного инструктора вы:
- пройдёте краткое обучение
- научитесь правильно вставать на сап и грести
- покатаетесь по Лебяжьим озёрам
- насладитесь красотой окружающей природы на рассвете
После прогулки мы пришлём вам красочные фото на память.
Организационные детали
- До Лебяжьих озёр вам нужно добраться самостоятельно на такси, автобусе или личном авто
- Прогулка подходит для людей любого возраста и уровня подготовки
- Мы предоставляем спасательные жилеты всем желающим
- Фотосъёмка включена в стоимость
в среду, субботу и воскресенье в 03:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На озере Лебяжье
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 03:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильнур — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 370 туристов
Помогу вам встать на сапборд, это проще простого. Немного потренируемся перед началом маршрута. Постараюсь сделать так, чтобы вы всё поняли с первого раза) Поплаваем по маршруту, сделаю вам фотографии на память.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Было замечательно. Это первая поездка на сапах. Рассвет прекрасен, повезло с погодой.
Проблемно конечно уезжать утром обратно если ты без машины.
Проблемно конечно уезжать утром обратно если ты без машины.
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