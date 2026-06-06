Мы пройдём там, где высился ханский дворец и реяли ордынские стяги, а сейчас белеют стены кремля.
Погуляем по бывшей Ногайской дороге, по которой плыли караваны с шелками, мехами и специями, — ныне улице Баумана.
Осмотрим знаковые локации центра, погрузимся в прошлое на века, а также поговорим о реальном возрасте Казани, исторических фигурах, Зиланте, снежном барсе и котах.
Погуляем по бывшей Ногайской дороге, по которой плыли караваны с шелками, мехами и специями, — ныне улице Баумана.
Осмотрим знаковые локации центра, погрузимся в прошлое на века, а также поговорим о реальном возрасте Казани, исторических фигурах, Зиланте, снежном барсе и котах.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Казанский кремль
- мечеть Кул-Шариф
- башню Сююмбике
- Благовещенский собор
- старую проломную аптеку
- колокольню Богоявленского собора
- драмтеатр имени Качалова
- площадь Тысячелетия
- панорамы города со смотровой
- копию кареты Екатерины II
- памятник Фёдору Шаляпину и другие объекты
Вы узнаете:
- сколько лет Казани на самом деле и почему её всё-таки завоевали
- как располагался старый кремль, какие он хранит тайны и чем отличается от других цитаделей
- как жил имам Кул Шариф, в честь которого назвали главную джума-мечеть
- как непросто сложилась судьба Сююмбике, чьё имя носит дозорная башня
- как раньше называлась главная улица, какие архитектурные эксперименты проводили в 19 веке и что ещё интересного здесь происходило
- откуда в Казани коты и почему именно этому животному поставили памятник в центре
- кто такой Муланнур Вахитов и чем он запомнился татарам
- откуда взялся Зилант и что это за существо
- почему именно снежного барса выбрали символом республики
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 1019 туристов
По образованию историк, тюрколог. Изучаю историю народов мира и удивительных уголков нашей страны. Знаю самые интересные факты, истории и легенды. Знакомлю гостей и жителей города с уникальным соседством культур и религий народов Поволжья. Для вас готов стать гидом по нашему городу.
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