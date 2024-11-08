Вы почувствуете уникальную атмосферу татарской культуры.
Познакомитесь с предметами быта, оружием и музыкальными инструментами, а также насладитесь чаепитием в Юрте.
Погуляете по Старо-Татарской слободе, где рассмотрите мечети, традиционные дома и знаменитое озеро Кабан. Узнаете, какие обычаи и мифы хранит этот исторический район.
Познакомитесь с предметами быта, оружием и музыкальными инструментами, а также насладитесь чаепитием в Юрте.
Погуляете по Старо-Татарской слободе, где рассмотрите мечети, традиционные дома и знаменитое озеро Кабан. Узнаете, какие обычаи и мифы хранит этот исторический район.
Описание экскурсии
Старо-Татарская слобода + озеро Кабан
Погуляем по одному из самых колоритных районов Казани. Вы увидите старинные татарские дома и величественные мечети. Полюбуетесь озером Кабан, воды которого хранят множество легенд. Услышите о древних обычаях, живущих в сердцах местных жителей. И узнаете о кладах, скрытых в этих исторических местах.
В древнюю тюрко-татарскую Юрту
Вы познакомитесь с богатой культурой и традициями татарского народа. Рассмотрите предметы быта и коллекцию оружия наших предков. Насладитесь звуками тюркских музыкальных инструментов, которые передают дух ушедшей эпохи. И попробуете местный чак-чак в тёплой атмосфере чаепития.
Организационные детали
- Чаепитие входит в стоимость программы
- Доплату за экскурсию необходимо произвести не позднее, чем за 3 часа до её начала — по номеру телефона или в офисе компании
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
ежедневно в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1170 ₽
|Пенсионеры
|1080 ₽
|Дети 7 - 14 лет
|1080 ₽
|Дети 3 - 6 лет
|360 ₽
|Участники СВО
|1080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 41052 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда профессионалов в туризме. С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
8 ноя 2024
Очень рада, что не просто погуляли по слободе, а именно услышали историю ее появления и развития. Действительно, колоритное место. Жаль, что не вся эта территория пешая. Хотелось бы увидеть Азимовскую
Ольга
Ответ организатора:
Уважаемая Ирина! Благодарим Вас за отзыв! Мы рады, что Вам экскурсия понравилась.
Согласны с Вами, что Азимовская мечеть заслуживает внимания, однако
Согласны с Вами, что Азимовская мечеть заслуживает внимания, однако
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