Старо-Татарская слобода и чаепитие в Юрте

Погрузиться в татарскую культуру, рассмотреть старинные дома и, конечно, отведать чак-чак
Вы почувствуете уникальную атмосферу татарской культуры.

Познакомитесь с предметами быта, оружием и музыкальными инструментами, а также насладитесь чаепитием в Юрте.

Погуляете по Старо-Татарской слободе, где рассмотрите мечети, традиционные дома и знаменитое озеро Кабан. Узнаете, какие обычаи и мифы хранит этот исторический район.
5
1 отзыв
Старо-Татарская слобода и чаепитие в Юрте
Старо-Татарская слобода и чаепитие в Юрте
Старо-Татарская слобода и чаепитие в Юрте
Ближайшие даты:
21
дек28
дек30
дек2
янв3
янв4
янв5
янв
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Старо-Татарская слобода + озеро Кабан

Погуляем по одному из самых колоритных районов Казани. Вы увидите старинные татарские дома и величественные мечети. Полюбуетесь озером Кабан, воды которого хранят множество легенд. Услышите о древних обычаях, живущих в сердцах местных жителей. И узнаете о кладах, скрытых в этих исторических местах.

В древнюю тюрко-татарскую Юрту

Вы познакомитесь с богатой культурой и традициями татарского народа. Рассмотрите предметы быта и коллекцию оружия наших предков. Насладитесь звуками тюркских музыкальных инструментов, которые передают дух ушедшей эпохи. И попробуете местный чак-чак в тёплой атмосфере чаепития.

Организационные детали

  • Чаепитие входит в стоимость программы
  • Доплату за экскурсию необходимо произвести не позднее, чем за 3 часа до её начала — по номеру телефона или в офисе компании
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

ежедневно в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1170 ₽
Пенсионеры1080 ₽
Дети 7 - 14 лет1080 ₽
Дети 3 - 6 лет360 ₽
Участники СВО1080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
8 ноя 2024
Очень рада, что не просто погуляли по слободе, а именно услышали историю ее появления и развития. Действительно, колоритное место. Жаль, что не вся эта территория пешая. Хотелось бы увидеть Азимовскую
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мечеть в составе экскурсии, т. к. она необыкновенно красивая. Озеро Кабан само по себе ничем не примечательно, но было интересно послушать о нем. Спасибо экскурсоводу за приятно проведенную и познавательную экскурсию! Чаепитие в юрте заслуживает отдельной похвалы. В общем, данную экскурсию
олнозначно рекомендую!

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Уважаемая Ирина! Благодарим Вас за отзыв! Мы рады, что Вам экскурсия понравилась.
Согласны с Вами, что Азимовская мечеть заслуживает внимания, однако
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она находится не так близко и пешком до неё идти довольно долго. Мы скорректировали маршрут, теперь он будет захватывать осмотр Апанаевской мечети. Будем ждать Вас на наших экскурсиях!

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