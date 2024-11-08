Вы почувствуете уникальную атмосферу татарской культуры. Познакомитесь с предметами быта, оружием и музыкальными инструментами, а также насладитесь чаепитием в Юрте. Погуляете по Старо-Татарской слободе, где рассмотрите мечети, традиционные дома и знаменитое озеро Кабан. Узнаете, какие обычаи и мифы хранит этот исторический район.

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Описание экскурсии

Старо-Татарская слобода + озеро Кабан

Погуляем по одному из самых колоритных районов Казани. Вы увидите старинные татарские дома и величественные мечети. Полюбуетесь озером Кабан, воды которого хранят множество легенд. Услышите о древних обычаях, живущих в сердцах местных жителей. И узнаете о кладах, скрытых в этих исторических местах.

В древнюю тюрко-татарскую Юрту

Вы познакомитесь с богатой культурой и традициями татарского народа. Рассмотрите предметы быта и коллекцию оружия наших предков. Насладитесь звуками тюркских музыкальных инструментов, которые передают дух ушедшей эпохи. И попробуете местный чак-чак в тёплой атмосфере чаепития.

Организационные детали