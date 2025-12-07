Отправьтесь за пределы шумного города, чтобы увидеть два удивительных места Татарстана: кристально чистые Голубые озёра и древний Раифский Богородицкий монастырь. Этот день подарит гармонию, вдохновение и чувство умиротворения.
Описание экскурсии
Голубые озёра
Уникальный природный заказник, где даже зимой не замерзает вода. Озёра поражают прозрачностью и насыщенным бирюзовым оттенком. По желанию можно искупаться — температура воды круглый год около +5 °C. Территория оборудована раздевалками, спусками к воде, зонами отдыха и кафе.
Раифский Богородицкий мужской монастырь
Один из древнейших монастырей Татарстана, основан в 17 веке. Вы узнаете легенду о его возникновении, историю чудотворного списка Грузинской иконы Божией Матери и прогуляетесь по живописному берегу Раифского озера.
По желанию можно посетить дендрарий — уютный уголок природы рядом с монастырём.
Организационные детали
- Трансфер на автомобиле SsangYong Actyon II, Toyota Corolla Axio или Chevrolet Orlando, есть детское кресло
- Дорога из Казани занимает около 1 часа в одну сторону
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед по желанию — около 400–600 ₽ на человека
- Посещение дендрария по желанию — 150 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1740 туристов
Меня зовут Эльмира Мира. Я тревел-блогер, аккредитованный гид-экскурсовод, турагент, автор многих туристических программ по Казани, России и за границей. В туризме более 6 лет. Моя любовь к нетипичным экскурсиям вызвана,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анжелика
7 дек 2025
От души благодарим нашего гида Константина!!! Экскурсия с ним была просто волшебной! Он знает самые красивые места и самые интересные факты. Время проведенное с гидом Константином пролетело незаметно, но очень
