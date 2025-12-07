Отправьтесь за пределы шумного города, чтобы увидеть два удивительных места Татарстана: кристально чистые Голубые озёра и древний Раифский Богородицкий монастырь. Этот день подарит гармонию, вдохновение и чувство умиротворения.

Описание экскурсии

Голубые озёра

Уникальный природный заказник, где даже зимой не замерзает вода. Озёра поражают прозрачностью и насыщенным бирюзовым оттенком. По желанию можно искупаться — температура воды круглый год около +5 °C. Территория оборудована раздевалками, спусками к воде, зонами отдыха и кафе.

Раифский Богородицкий мужской монастырь

Один из древнейших монастырей Татарстана, основан в 17 веке. Вы узнаете легенду о его возникновении, историю чудотворного списка Грузинской иконы Божией Матери и прогуляетесь по живописному берегу Раифского озера.

По желанию можно посетить дендрарий — уютный уголок природы рядом с монастырём.

Организационные детали

Трансфер на автомобиле SsangYong Actyon II, Toyota Corolla Axio или Chevrolet Orlando, есть детское кресло

Дорога из Казани занимает около 1 часа в одну сторону

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы