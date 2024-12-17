На экскурсии по центру Казани вы ощутите сказочную атмосферу города, воплощëнную в трёх дворцовых композициях. Увидите Дворец земледельцев, историческое здание Губернаторского дворца и современный «Дворец впечатлений». Услышите, как они создавались и что в них находится сейчас. А также пройдёте по территории Кремля и полюбуетесь Кремлёвской набережной.

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за 1-3 человека или 1900 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Дворец земледельцев. Вы узнаете историю строительства Дворца и услышите рассказ о его внутреннем убранстве. А также полюбуетесь прекрасным видом на реку Казанку и Кремлёвскую набережную.

Губернаторский дворец. Через Тайницкую башню мы пройдём внутрь кремля, чтобы рассмотреть второй дворец Казани. Вы услышите, кто в нём жил раньше и что располагается сейчас.

«Дворец впечатлений». Закончим нашу экскурсию на улице Баумана. Мы расскажем вам о новом дворце на карте города. Поговорим о том, как художники создавали его с помощью искусственного интеллекта. И какие волшебные выставки в нём проходят.

Организационные детали