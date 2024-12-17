На экскурсии по центру Казани вы ощутите сказочную атмосферу города, воплощëнную в трёх дворцовых композициях.
Увидите Дворец земледельцев, историческое здание Губернаторского дворца и современный «Дворец впечатлений». Услышите, как они создавались и что в них находится сейчас. А также пройдёте по территории Кремля и полюбуетесь Кремлёвской набережной.
Увидите Дворец земледельцев, историческое здание Губернаторского дворца и современный «Дворец впечатлений». Услышите, как они создавались и что в них находится сейчас. А также пройдёте по территории Кремля и полюбуетесь Кремлёвской набережной.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Дворец земледельцев. Вы узнаете историю строительства Дворца и услышите рассказ о его внутреннем убранстве. А также полюбуетесь прекрасным видом на реку Казанку и Кремлёвскую набережную.
Губернаторский дворец. Через Тайницкую башню мы пройдём внутрь кремля, чтобы рассмотреть второй дворец Казани. Вы услышите, кто в нём жил раньше и что располагается сейчас.
«Дворец впечатлений». Закончим нашу экскурсию на улице Баумана. Мы расскажем вам о новом дворце на карте города. Поговорим о том, как художники создавали его с помощью искусственного интеллекта. И какие волшебные выставки в нём проходят.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в кремль: стандартный билет — 150 ₽, льготный — 130 ₽
- Программа включает в себя внешний осмотр дворцов. По желанию вы сможете посетить «Дворец впечатлений» после экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дворца земледельцев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Казани
Меня зовут Любовь, и я живу в Казани с рождения. Я аккредитованный экскурсовод по Казани, Свияжску и городу Булгар. Также на данный момент принимаю участие в конкурсе «Лучший гид России» в трёх номинациях: «Гастрономия», «Лучший гид. Город», «Лучший Гид. Музей». Вместе со своей командой я познакомлю вас с красотами Татарстана. За новыми яркими впечатлениями — к нам!Задать вопрос
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