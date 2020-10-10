3 отзыва оставили туристы

Как важно знакомиться с городом с Гидом, который действительно знает и любит свой город! Инна - именно такой экскурсовод. Достоинство и знание истории Казани, умение быть внимательным и доброжелательным попутчиком, все это превратило 5 часов нашей экскурсии в увлекательное путешествие по прошлому и настоящему столицы Татарстана, время пролетело незаметно, а мы получили действительно индивидуальное путешествие по многоликой Казани. Спасибо за это!