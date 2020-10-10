3 отзыва оставили туристы

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Казань многоликая

Посетить Кремль и другие знаковые места города на насыщенной обзорной экскурсии

5
3 отзыва
Инна
Инна – Гид из Казани
Вы познакомитесь с необычной историей 📖 татарской столицы ⭐️ и узнаете о людях, чьи имена золотыми буквами вписаны в ее летопись.

А также раскроете, где спрятал несметные сокровища один казанский хан, почему долгое время здесь было запрещено строить мечети и за какие заслуги на центральной улице города установлен памятник Коту.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-45 человек

  • 600 ₽ за экскурсию

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Казань многоликая
Казань многоликая

Что вас ожидает

Все краски Казани
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города и оцените своеобразие древней и современной Казани. В программе экскурсии:

  • Кремль — «визитная карточка» города. На его территории вас ждут беломраморная мечеть Кул-Шариф, падающая башня Сююмбике, усыпальница казанских ханов и Благовещенский собор, основанный Иваном Грозным. Здесь же вы насладитесь видом на слияние Казанки и Волги со смотровой площадки.
  • Театр кукол «Экият» — вы оцените здание одного из старейших театров страны, похожее на воздушный сказочный замок 🏰.
  • Старо-Татарская слобода — историческая часть Казани, где когда-то жили и вели оживленную торговлю местные купцы и ремесленники. Вы рассмотрите дома в традиционном татарском стиле и полюбуетесь живописным озером Кабан.
  • Площадь Тукая — вы побываете в месте, откуда берут начало улицы Баумана и Петербургская, два самых популярных променада города.
  • Казанский Богородицкий монастырь — старинный православный монастырь с богатой историей 📖. Я расскажу, как в далеком 1579 году им была обретена Казанская икона Божьей Матери.

Организационные детали

  • Между удаленными объектами мы можем перемещаться на вашем автомобиле 🚘, на такси 🚕 или на автобусе 🚌. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно.
  • Билеты в Кремль не включены в стоимость — 110 рублей с человека
Казань многоликая
Казань многоликая
Казань многоликая
Казань многоликая
Казань многоликая
Казань многоликая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Меня зовут Инна, я аккредитованный гид по Казани с 10-летним стажем. С радостью расскажу о 1000-летней истории города и о знаменитых личностях, которые здесь жили, учились и работали. Надеюсь на скорую встречу!
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3 отзыва оставили туристы

Сергей
10 октября 2020
Мы с семьей впервые а Казани. Инна провела очень содержательную экскурсию по основным достопримечательностям исторической части города. Очень удобно, что мы были на личном автомобиле, таким образом получилось очень гибко строить маршрут и увидеть больше достопримечательностей. Инна очень профессиональный гид, влюблённый в свой город. Четыре с лишним часа прошли как на одном дыхании. Всем рекомендую.
9 октября 2020
Как важно знакомиться с городом с Гидом, который действительно знает и любит свой город! Инна - именно такой экскурсовод. Достоинство и знание истории Казани, умение быть внимательным и доброжелательным попутчиком, все это превратило 5 часов нашей экскурсии в увлекательное путешествие по прошлому и настоящему столицы Татарстана, время пролетело незаметно, а мы получили действительно индивидуальное путешествие по многоликой Казани. Спасибо за это!
6 октября 2020
Инна замечательный экскурсовод. Экскурсия прошла очень интересно, экскурсовод построила маршрут и рассказ исходя из наших пожеланий. Успели посмотреть всё, что запланировали. В конце Инна подсказала куда ещё стоит сходить самостоятельно и на что обратить внимание.

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