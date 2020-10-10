3 отзыва оставили туристы

Все краски Казани Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города и оцените своеобразие древней и современной Казани. В программе экскурсии:
Кремль — «визитная карточка» города. На его территории вас ждут беломраморная мечеть Кул-Шариф, падающая башня Сююмбике, усыпальница казанских ханов и Благовещенский собор, основанный Иваном Грозным. Здесь же вы насладитесь видом на слияние Казанки и Волги со смотровой площадки.
Театр кукол «Экият» — вы оцените здание одного из старейших театров страны, похожее на воздушный сказочный замок 🏰.
Старо-Татарская слобода — историческая часть Казани, где когда-то жили и вели оживленную торговлю местные купцы и ремесленники. Вы рассмотрите дома в традиционном татарском стиле и полюбуетесь живописным озером Кабан.
Площадь Тукая — вы побываете в месте, откуда берут начало улицы Баумана и Петербургская, два самых популярных променада города.
Казанский Богородицкий монастырь — старинный православный монастырь с богатой историей 📖. Я расскажу, как в далеком 1579 году им была обретена Казанская икона Божьей Матери.
Организационные детали
Между удаленными объектами мы можем перемещаться на вашем автомобиле 🚘, на такси 🚕 или на автобусе 🚌. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно.
Билеты в Кремль не включены в стоимость — 110 рублей с человека
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Инна, я аккредитованный гид по Казани с 10-летним стажем. С радостью расскажу о 1000-летней истории города и о знаменитых личностях, которые здесь жили, учились и работали. Надеюсь на скорую встречу!
Мы с семьей впервые а Казани. Инна провела очень содержательную экскурсию по основным достопримечательностям исторической части города. Очень удобно, что мы были на личном автомобиле, таким образом получилось очень гибко строить маршрут и увидеть больше достопримечательностей. Инна очень профессиональный гид, влюблённый в свой город. Четыре с лишним часа прошли как на одном дыхании. Всем рекомендую.
Александр
9 октября 2020
Как важно знакомиться с городом с Гидом, который действительно знает и любит свой город! Инна - именно такой экскурсовод. Достоинство и знание истории Казани, умение быть внимательным и доброжелательным попутчиком, все это превратило 5 часов нашей экскурсии в увлекательное путешествие по прошлому и настоящему столицы Татарстана, время пролетело незаметно, а мы получили действительно индивидуальное путешествие по многоликой Казани. Спасибо за это!
Алена
6 октября 2020
Инна замечательный экскурсовод. Экскурсия прошла очень интересно, экскурсовод построила маршрут и рассказ исходя из наших пожеланий. Успели посмотреть всё, что запланировали. В конце Инна подсказала куда ещё стоит сходить самостоятельно и на что обратить внимание.