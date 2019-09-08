10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город и его иллюминация

Поездка по вечерней столице начнётся у Дворца земледельцев, где вы полюбуетесь роскошным фасадом здания. Красотой порадует и вид на Кремль, отражающийся в реке. Центр семьи «Казан» и зиланты, охраняющие его, позволят прочувствовать прошлое города. Вы рассмотрите и самый большой медиафасад в Европе, который ночью особенно поражает размерами. Прокатитесь по ярко освещённым мостам и прикоснётесь к сказке у театра кукол «Экият». У ключевых достопримечательностей мы остановимся для фотографий и прогулок. Кроме того, заедем в парк Горького, где вы насладитесь шоу поющих фонтанов.

История объектов Казани

Конечно, я познакомлю вас с судьбой городских сооружений и их современной жизнью. Вы узнаете, что расположено в залах Дворца земледельцев и почему архитектура здания такая необычная. Поймёте, из-за чего центр семьи «Казан» построен в виде чаши, и услышите легенду о сказочных существах, сидящих у дворца бракосочетаний. Откроете спортивную грань города: у «Казань-арены» я расскажу, какие международные состязания принимал стадион и как в него удалось встроить огромный бассейн.