10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Полюбоваться сиянием ночного города и познакомиться с историей построек третьей столицы

Наталья
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Наталья – экскурсионное агентство
Увидеть Казань в свете иллюминации — это обязательный пункт путешествия в Татарстан.

Вы очаруетесь сияющими в ночи Дворцом земледельцев и средневековым Кремлём.

Прогуляетесь в парке, где горят старинные фонари, и услышите много интересных деталей и фактов о сооружениях и жизни тысячелетнего города.

Приятные воспоминания и снимки, сделанные в самых ярких местах, даже после экскурсии будут погружать вас в атмосферу загадочной Казани.
579 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 2 часа
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча в отеле Татарстан
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У этой экскурсии10 отзывов
4.4
Вечерние огни Казани
Вечерние огни Казани

Что вас ожидает

Город и его иллюминация
Поездка по вечерней столице начнётся у Дворца земледельцев, где вы полюбуетесь роскошным фасадом здания. Красотой порадует и вид на Кремль, отражающийся в реке. Центр семьи «Казан» и зиланты, охраняющие его, позволят прочувствовать прошлое города. Вы рассмотрите и самый большой медиафасад в Европе, который ночью особенно поражает размерами. Прокатитесь по ярко освещённым мостам и прикоснётесь к сказке у театра кукол «Экият». У ключевых достопримечательностей мы остановимся для фотографий и прогулок. Кроме того, заедем в парк Горького, где вы насладитесь шоу поющих фонтанов.

История объектов Казани
Конечно, я познакомлю вас с судьбой городских сооружений и их современной жизнью. Вы узнаете, что расположено в залах Дворца земледельцев и почему архитектура здания такая необычная. Поймёте, из-за чего центр семьи «Казан» построен в виде чаши, и услышите легенду о сказочных существах, сидящих у дворца бракосочетаний. Откроете спортивную грань города: у «Казань-арены» я расскажу, какие международные состязания принимал стадион и как в него удалось встроить огромный бассейн.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • По ходу экскурсии предусмотрены 3-4 остановки для фотографий
  • Экскурсия пройдет на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды

Обратите внимание

  • Остановка у поющих фонтанов в парке Горького проводится только в летнее время
  • Последовательность объектов зависит от дорожной ситуации и загруженности туристических объектов
Вечерние огни Казани
Вечерние огни Казани
Вечерние огни Казани
Вечерние огни Казани
Вечерние огни Казани
Вечерние огни Казани
Вечерние огни Казани
Вечерние огни Казани
Вечерние огни Казани
Вечерние огни Казани
Вечерние огни Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура в отеле Татарстан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья, я представляю команду профессиональных гидов. Экскурсии проводят неоднократные лауреаты Национальной туристической премии им. Ю. Сенкевича и победители конкурса «Лидер туризма Республики Татарстан». Приезжайте в гости, мы покажем вам нашу прекрасную Казань!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 сентября 2019
Экскурсия очень интересная, совсем другой взгляд на Казань! И Дворец земледельцев и Кремль и, особенно, Кремлевская набережная, показались нам в новых красках. Из минусов -плохая подсветка Казана и еще некоторых зданий , несмотря на теплую погоду Поющие фонтаны уже работали. Экскурсовод Гузель- высокопрофессиональна и клиентоориентирована, спасибо ей огромное!
15 августа 2019
👍
8 августа 2019
Взяли две экскурсии (обзорную дневную и вечернюю). Ничего не повторилось, узнали много нового. Гид Алсу молодечик, всё четко, ясно и интересно.
30 июля 2019
Хотелось бы больше узнать об истории возникновения Казани. Очень мало времени и информации об историческойчасти города. Много времени на стадионы и фонтаны.
28 июля 2019
На экскурсии были 19 июля. После дневной обзорной экскурсии по городу. Ни сколько не пожалели. Маршрут и информация почти не повторялись. Вечерняя Казань прекрасна! Рекомендую всем!
30 июня 2019
Замечательная поездка по нереально красивому ночному городу! Одно слово - столица!
Денис
27 июня 2019
Если вы в первый раз в Казани и у вас есть свободный вечер, то вперёд.
Экскурсия рассчитана больше на фото.

P.S. Даже если вам говорят, что у вас 15 минут сделать фото, не верьте, автобус уедет через 10 минут, а гид считать людей в автобусе не будет, и ваша двухчасовая экскурсия превратиться в часовую 🤷‍♂️
24 июня 2019
Спасибо!Экскурсию проводила для нас Алсу, возможно в этот день она себя плохо чувствовала- была не приветлива, на лице прослеживалось раздражение, голос тихий , не всегда удавалось все расслышать,передвижение очень быстрое- поющие фонтаны вообще ни к чему, лучше бы подольше побыть около кремля. А в целом хорошо! Рекомендуем в целях ознакомления!
Елена
1 июня 2019
Легкая вечерняя прогулка по сказочно подсвеченной ночной Казани. Экскурсовод Алсу провела ее очень хорошо. Приятный голос, правильная речь. Понравилось.
15 апреля 2019
Экскурсия понравилась. Рассказывали интересно, отношение уважительное, впечатления положительные.

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