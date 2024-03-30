В эпоху Казанского ханства улица Баумана называлась Ногайской дорогой, мы же зовём её «Арбатом». Приглашаем вас окунуться в многовековую историю этого места! Вы отыщете «нулевой километр», увидите копию кареты Екатерины II, заглянете в храм, где был крещён Фёдор Шаляпин. А после прогулки вас ждёт дегустация национальных деликатесов и напитков в колоритном питейном доме.

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Описание

Что вас ожидает

В сердце Казани

Улица Баумана — точка притяжения не только гостей города, но и местных жителей. На экскурсии мы откроем её для вас!

Вы увидите:

Аналог голливудской Аллеи Славы — только с именами и фамилиями известных татарских артистов

«Нулевой километр» — точку отсчёта расстояния от Казани до крупных российских и зарубежных городов

Копию кареты Екатерины II, воспроизведённую с оригинала

Колокольню и храм, где был крещён оперный певец Фёдор Шаляпин

Дом татарской кулинарии — первый советский ресторан, где работал известный шеф-повар Юнус Ахметзянов

Дом печати, единственный в стране памятник Фёдору Шаляпину, Национальный банк царской России, декоративная композиция «Часы на Баумана» с арабской вязью, бывший торговый дом Шмелёва 19 века и старинная казанская аптека Бренингов — также в нашей программе!

Знакомство с национальной кухней

После прогулки вас ждёт татарское гостеприимство в питейном доме. Вы сможете попробовать настоящую татарскую кухню — от казылыка и сыров до эчпочмаков, губадии и вэк-балиша. Из напитков на выбор будут сеты с традиционными настойками, бальзамами, ликёрами.

Организационные детали