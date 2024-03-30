Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
Групповая экскурсия в Казани

Окунуться в историю самой известной улицы города и познакомиться с национальной кухней в мини-группе

В эпоху Казанского ханства улица Баумана называлась Ногайской дорогой, мы же зовём её «Арбатом».

Приглашаем вас окунуться в многовековую историю этого места! Вы отыщете «нулевой километр», увидите копию кареты Екатерины II, заглянете в храм, где был крещён Фёдор Шаляпин.

А после прогулки вас ждёт дегустация национальных деликатесов и напитков в колоритном питейном доме.
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
Ближайшие даты:
30
мар
31
мар
1
апр
2
апр
3
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В сердце Казани

Улица Баумана — точка притяжения не только гостей города, но и местных жителей. На экскурсии мы откроем её для вас!

Вы увидите:

  • Аналог голливудской Аллеи Славы — только с именами и фамилиями известных татарских артистов
  • «Нулевой километр» — точку отсчёта расстояния от Казани до крупных российских и зарубежных городов
  • Копию кареты Екатерины II, воспроизведённую с оригинала
  • Колокольню и храм, где был крещён оперный певец Фёдор Шаляпин
  • Дом татарской кулинарии — первый советский ресторан, где работал известный шеф-повар Юнус Ахметзянов

Дом печати, единственный в стране памятник Фёдору Шаляпину, Национальный банк царской России, декоративная композиция «Часы на Баумана» с арабской вязью, бывший торговый дом Шмелёва 19 века и старинная казанская аптека Бренингов — также в нашей программе!

Знакомство с национальной кухней

После прогулки вас ждёт татарское гостеприимство в питейном доме. Вы сможете попробовать настоящую татарскую кухню — от казылыка и сыров до эчпочмаков, губадии и вэк-балиша. Из напитков на выбор будут сеты с традиционными настойками, бальзамами, ликёрами.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются дегустационные сеты в питейном доме — от 290 до 350 руб. Детский сет (в него входит какао и чак-чак) стоит 200 руб.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00 и 20:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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