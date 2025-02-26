Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля

Эта экскурсия идеально подойдет для создания первого впечатления о Казани — одном из красивейших городов России.

За 3 часа мы увидим все основные достопримечательности, старинную и современную архитектуру, а также святые места. Мы погрузимся в культуру Казани, в которой уживаются Восток и Запад. Маршрут можно скорректировать под ваши пожелания!
4.98
377 отзывов
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Казань — город двух религий и двух культур, место, где встречаются Восток и Запад, а старинные традиции прекрасно уживаются с современными веяниями. История столицы Татарстана насчитывает более тысячи лет, и на нашей экскурсии вы сможете к ней прикоснуться.

Знакомство с Казанью

Наша экскурсия подойдет для тех, кто хотел бы познакомиться с Казанью и увидеть как можно больше достопримечательностей за короткий срок. Мы проедем и пройдем по историческому центру столицы Татарстана, местами будем выходить прогуляться и пофотографировать красоты города. Третий час экскурсии мы проведем в казанском Кремле. Мы посетим главную мечеть Татарстана — Кул Шариф, зайдем в самый старый православный храм города, построенный по указу Ивана Грозного — Благовещенский собор. А еще увидим падающую башню Сююмбике и многое другое! Вы увидите Казанскую чашу — это главный ЗАГС города и окунетесь в атмосферу традиционной деревеньки в фольклорном комплексе «Туган Авылым». Это только начало нашего маршрута: об остальном вы узнаете уже в пути. Ждем вас, чтобы отправиться в тур по одному из красивейших городов нашей страны! Важная информация:
  • Экскурсия займет 3 часа: 2 часа на автомобиле и 1 час пешая часть по Кремлю.
  • Обратите внимание: для группы 7-19 человек экскурсия будет длиться 4 часа (2,5 часа на машине и 1,5 часа в Кремле).
  • В 19:00 часов проводится альтернативная сокращенная программа — вас ждет вечерняя Казань, 2 часа на автомобиле по самым подсвечиваемым достопримечательностям. Для группы от 7 до 19 человек экскурсия будет длиться не 2, а 3 часа, и будет дешевле.
  • Для посещения Кремля нужны будут билеты, мы купим их на месте.
  • При желании экскурсию можно сделать полностью автомобильной.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бывший Казанский Императорский университет
  • Дом Ушковой
  • Марусовка
  • Парк Чёрное озеро
  • Арка влюбленных
  • Панорамные смотровые площадки
  • Дома дворцового типа
  • Дворец Земледельцев
  • Кремлевская набережная
  • Казанская чаша
  • Казань-Арена
  • Туган Авылым
  • Театр кукол «Экият»
  • Место обретенья Казанской иконы
  • Петропавловский собор
  • Старо-Татарская слобода
  • Мечеть Аль Марджани
  • Мечеть Кул Шариф
  • Благовещенский собор
  • Пушечный двор
  • Башня Сююмбике
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Билеты в Кремль - 150/взрослый, 130/детский или пенсионный
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель/апартаменты, где вы остановились
Завершение: Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Экскурсия подразумевает формат 2 часа на машине, третий час пеший. Можно начать с пешеходной части: в таком случае начало экскурсии будет по определенному адресу, а к концу экскурсии мы с водителем вернём вас куда скажете
  • Для посещения Кремля нужны будут билеты, мы купим их на месте. Это, своего рода, покупка права на проведение экскурсии в Кремле
  • Билеты в стоимость экскурсии не входят, а их цена 150 за взрослого человека и 130 за детей и пенсионеров (пенсионные удостоверения предоставлять необязательно:))
  • Если вы бронируете в 19:00, будет другая экскурсия - вечерняя Казань (2 часа на машине) по самым подсвечиваемым достопримечательностям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 377 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
370
4
5
3
2
2
1
Л
26 фев 2025
А
25 фев 2025
Очень удачная экскурсия! Взяли с подругами, нас было трое, мы комфортно расположились на заднем сиденье автомобиля. Экскурсовод Артур и водитель прибыли вовремя, забрали нас от того места, где мы поселились.
Хочу
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отметить: приятный голос Артура, чёткую и громкую речь, интересную подачу, неизвестные факты о местах и событиях, которые происходили в этих местах.
Мы посетили как довольно известные достопримечательности, так и те, куда не заезжают стандартные экскурсии, например, Петропавловский собор с высочайшим иконостасом, Татарская слобода.
Экскурсия по Кремлю особенно понравилась, прошли под интересные рассказы, зашли в несколько объектов, более подробно остановились в мечети Кул Шариф. 2 часа экскурсия была на автомобиле, 1 час - пешком по территории Кремля.
Не хотелось расставаться с Артуром, 3 часа пролетели незаметно.

Ф
24 фев 2025
Морозным февральским вечером провели отличную экскурсию по Казани с гидом Артуром! Нам есть с чем сравнить, т. к. в любом путешествии берем обзорку по новому городу. Артур талантлив! Увлечен своим
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делом, сыпет цитатами, открыт к вопросам по теме и не только. Наша экскурсия состояла из пешей прогулки по территории Кремля, а потом по знаковым местам по вечернему городу. Спланировано все было именно под нас. Февраль не самый топовый месяц для долгих прогулок, поэтому комфортный минивен был прекрасен! Спасибо водителю тоже. Обещаем вернуться в теплое время года и снова обратиться к услугам Артура. Удачи и процветания!

А
19 фев 2025
Отличная экскурсия, Артур рассказал много всего полезного и интересного.
Никаких разочарований.
Н
29 янв 2025
Отличный экскурсовод! Экскурсия Очень понравилось!
О
28 янв 2025
Это было просто превосходно! К Артуру даже не было никаких вопросов, он рассказывал о достопримечательностях своего города так, как будто жил в те времена. Артур, Вы на своём месте, Вам всех благ! Я уже порекомендовала своим друзьям, что когда прилетят в Казань, позвонили обязательно Вам!
О
27 янв 2025
Ю
26 янв 2025
Прекрасная экскурсия, мы в восторге! За короткое время столько успели посмотреть и узнать! Спасибо огромное Артуру! Общаться и слушать - одно удовольствие!
Т
16 янв 2025
Интересная подача, экскурсия держит каждую минуту!!! Спасибо большое! Довольны, есть с чем сравнить.
С
11 янв 2025
Все понравилось. Артур хоть и молодой, но рассказывает все достаточно интересно и познавательно. Провели прекрасный вечер
Е
9 янв 2025
Хотим выразить благодарность гиду -экскурсоводу Артуру! Мы были с ним в 3-х часовой поездке по г. Казани 6 января 2025 года. Велокилепное знание всех мест по которым проезжали, речь, стилистика, ударения, всё прекрасно! Доброжелательное отношение, терпение и таки. Спасибо за компанию! 😊👍
И
8 янв 2025
Т
7 янв 2025
И
5 янв 2025
Все понравилось. Обзорная экскурсия с посещением Казанского Кремля супер! Экскурсовод Артур все показал и рассказал. Ответил на все интересующие вопросы. Рекомендую!
И
3 янв 2025
Хотим сказать большое спасибо гиду Артуру и водителю Дамиру за отличное впечатление от экскурсии. Артур интересно рассказывает, советует интересные ракурсы для фото, с готовностью отвечает на все вопросы. Всё посмотрели, что было задумано

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