Эта экскурсия идеально подойдет для создания первого впечатления о Казани — одном из красивейших городов России.
За 3 часа мы увидим все основные достопримечательности, старинную и современную архитектуру, а также святые места. Мы погрузимся в культуру Казани, в которой уживаются Восток и Запад. Маршрут можно скорректировать под ваши пожелания!
За 3 часа мы увидим все основные достопримечательности, старинную и современную архитектуру, а также святые места. Мы погрузимся в культуру Казани, в которой уживаются Восток и Запад. Маршрут можно скорректировать под ваши пожелания!
Время начала: 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Казань — город двух религий и двух культур, место, где встречаются Восток и Запад, а старинные традиции прекрасно уживаются с современными веяниями. История столицы Татарстана насчитывает более тысячи лет, и на нашей экскурсии вы сможете к ней прикоснуться.
Знакомство с Казанью
Наша экскурсия подойдет для тех, кто хотел бы познакомиться с Казанью и увидеть как можно больше достопримечательностей за короткий срок. Мы проедем и пройдем по историческому центру столицы Татарстана, местами будем выходить прогуляться и пофотографировать красоты города. Третий час экскурсии мы проведем в казанском Кремле. Мы посетим главную мечеть Татарстана — Кул Шариф, зайдем в самый старый православный храм города, построенный по указу Ивана Грозного — Благовещенский собор. А еще увидим падающую башню Сююмбике и многое другое! Вы увидите Казанскую чашу — это главный ЗАГС города и окунетесь в атмосферу традиционной деревеньки в фольклорном комплексе «Туган Авылым». Это только начало нашего маршрута: об остальном вы узнаете уже в пути. Ждем вас, чтобы отправиться в тур по одному из красивейших городов нашей страны! Важная информация:
- Экскурсия займет 3 часа: 2 часа на автомобиле и 1 час пешая часть по Кремлю.
- Обратите внимание: для группы 7-19 человек экскурсия будет длиться 4 часа (2,5 часа на машине и 1,5 часа в Кремле).
- В 19:00 часов проводится альтернативная сокращенная программа — вас ждет вечерняя Казань, 2 часа на автомобиле по самым подсвечиваемым достопримечательностям. Для группы от 7 до 19 человек экскурсия будет длиться не 2, а 3 часа, и будет дешевле.
- Для посещения Кремля нужны будут билеты, мы купим их на месте.
- При желании экскурсию можно сделать полностью автомобильной.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бывший Казанский Императорский университет
- Дом Ушковой
- Марусовка
- Парк Чёрное озеро
- Арка влюбленных
- Панорамные смотровые площадки
- Дома дворцового типа
- Дворец Земледельцев
- Кремлевская набережная
- Казанская чаша
- Казань-Арена
- Туган Авылым
- Театр кукол «Экият»
- Место обретенья Казанской иконы
- Петропавловский собор
- Старо-Татарская слобода
- Мечеть Аль Марджани
- Мечеть Кул Шариф
- Благовещенский собор
- Пушечный двор
- Башня Сююмбике
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в Кремль - 150/взрослый, 130/детский или пенсионный
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель/апартаменты, где вы остановились
Завершение: Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Экскурсия подразумевает формат 2 часа на машине, третий час пеший. Можно начать с пешеходной части: в таком случае начало экскурсии будет по определенному адресу, а к концу экскурсии мы с водителем вернём вас куда скажете
- Для посещения Кремля нужны будут билеты, мы купим их на месте. Это, своего рода, покупка права на проведение экскурсии в Кремле
- Билеты в стоимость экскурсии не входят, а их цена 150 за взрослого человека и 130 за детей и пенсионеров (пенсионные удостоверения предоставлять необязательно:))
- Если вы бронируете в 19:00, будет другая экскурсия - вечерняя Казань (2 часа на машине) по самым подсвечиваемым достопримечательностям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 377 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лада
26 фев 2025
А
Александра
25 фев 2025
Очень удачная экскурсия! Взяли с подругами, нас было трое, мы комфортно расположились на заднем сиденье автомобиля. Экскурсовод Артур и водитель прибыли вовремя, забрали нас от того места, где мы поселились.
Хочу
Хочу
Ф
Фонская
24 фев 2025
Морозным февральским вечером провели отличную экскурсию по Казани с гидом Артуром! Нам есть с чем сравнить, т. к. в любом путешествии берем обзорку по новому городу. Артур талантлив! Увлечен своим
А
Анатолий
19 фев 2025
Отличная экскурсия, Артур рассказал много всего полезного и интересного.
Никаких разочарований.
Никаких разочарований.
Н
Наталья
29 янв 2025
Отличный экскурсовод! Экскурсия Очень понравилось!
О
Ольга
28 янв 2025
Это было просто превосходно! К Артуру даже не было никаких вопросов, он рассказывал о достопримечательностях своего города так, как будто жил в те времена. Артур, Вы на своём месте, Вам всех благ! Я уже порекомендовала своим друзьям, что когда прилетят в Казань, позвонили обязательно Вам!
О
Ольга
27 янв 2025
Ю
Юлия
26 янв 2025
Прекрасная экскурсия, мы в восторге! За короткое время столько успели посмотреть и узнать! Спасибо огромное Артуру! Общаться и слушать - одно удовольствие!
Т
Татьяна
16 янв 2025
Интересная подача, экскурсия держит каждую минуту!!! Спасибо большое! Довольны, есть с чем сравнить.
С
Светлана
11 янв 2025
Все понравилось. Артур хоть и молодой, но рассказывает все достаточно интересно и познавательно. Провели прекрасный вечер
Е
Евгений
9 янв 2025
Хотим выразить благодарность гиду -экскурсоводу Артуру! Мы были с ним в 3-х часовой поездке по г. Казани 6 января 2025 года. Велокилепное знание всех мест по которым проезжали, речь, стилистика, ударения, всё прекрасно! Доброжелательное отношение, терпение и таки. Спасибо за компанию! 😊👍
И
Ирина
8 янв 2025
Т
Татьяна
7 янв 2025
И
Ирина
5 янв 2025
Все понравилось. Обзорная экскурсия с посещением Казанского Кремля супер! Экскурсовод Артур все показал и рассказал. Ответил на все интересующие вопросы. Рекомендую!
И
Ирина
3 янв 2025
Хотим сказать большое спасибо гиду Артуру и водителю Дамиру за отличное впечатление от экскурсии. Артур интересно рассказывает, советует интересные ракурсы для фото, с готовностью отвечает на все вопросы. Всё посмотрели, что было задумано
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