Экскурсия по Казани «Самое-самое…»

Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Казани.

Что может быть притягательнее, чем прогуляться по уютным улицам, помнящим Федора Шаляпина, Льва Толстого, Максима Горького, молодого Володю Ульянова, математика Лобачевского и химика Бутлерова? Если вы согласны, нам точно по пути!
4.8
13 отзывов
Экскурсия по Казани «Самое-самое…»
Экскурсия по Казани «Самое-самое…»
Экскурсия по Казани «Самое-самое…»
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Эксклюзивная экскурсия по Казани

Предлагаем вашему вниманию уникальную экскурсию по Казани, которая подойдет тем, кто ценит уют, размеренность и душевную атмосферу. Кул-Шариф и чак-чак — именно с этими символами чаще всего ассоциируется наш город. Я с радостью поделюсь с вами его историей и проведу по ключевым достопримечательностям.

Начало экскурсии

Мы начнем с исторического центра, прогуляемся по старинным улицам и остановимся недалеко от Казанского кремля для лучшего обзора. Вы узнаете, как небольшая средневековая крепость обрастала архитектурными ансамблями и что способствовало её сохранению до наших дней.

Казанский кремль

Далее мы отправимся в сам кремль, чтобы посетить смотровую площадку, оценить современные постройки в его стенах и увидеть, как гармонично в Казани соединяются прошлое и настоящее.

Прогулка по набережной

После этого мы прогуляемся по набережной, куда стекаются как местные жители, так и гости татарской столицы, чтобы насладиться вдохновляющим видом на реку и многовековую архитектуру.

Сосуществование религий

Как известно, в Казани мирно уживаются две религии — христианство и мусульманство. Я поделюсь своими мыслями о том, как им удается дружелюбно сосуществовать, и отвечу на ваши вопросы.

Посещение монастыря

Мы также посетим место обретения иконы Казанской Божией Матери и заглянем в Богородицкий монастырь, который интересен своей непростой судьбой. Я расскажу об этом вскользь или в подробностях, если вам будет интересно.

Улица Баумана

Самое живое и многолюдное место Казани — пешеходная улица Баумана, любимая как путешественниками, так и местными жителями. Здесь начинаются многие туристические маршруты, а каждый дом и фонтан имеют свою историю. Невозможно представить себе Казань без улицы Баумана, как и Москву без Арбата. Побывать в Казани и не совершить экскурсию по Баумана — значит не увидеть самого главного!

Полезные советы

Важно знать: девушкам необходимо взять с собой платки для посещения храма и мечети.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Внешний осмотр:
  • Площадь 1 Мая
  • Спасская башня
  • Улица Большая и территория утраченного Спасо-Преображенского монастыря с сохранившимся Братским корпусом
  • Здание Манежа (выставочный комплекс «Манеж»)
  • Культовые мусульманские сооружения: площадь для намаза, мечеть Кул Шариф
  • Богоявленский собор и сквер
  • Смотровая площадка Кремля
  • Резиденция Раиса республики Татарстан
  • Знаменитая падающая башня Сююмбике
  • Тайницкая башня и усыпальницы казанских ханов
  • С посещением:
  • Мечеть Кул Шариф
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Кремль: взрослый - 150 руб., дети и пенсионеры - 130 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Кремлевская, д. 1, у Национального музея РТ
Завершение: Ул. Баумана, ГУМ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Девушкам необходимо взять платки для посещения храма и мечети
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
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1
1
Х
2 ноя 2024
Экскурсовод Диляра была явно очень уставшей (или расстроеной), что сказалось на самой экскурсии. Информация подавалась отрывчато, рассеяно, далеко не в полном объёме (о чём мы поняли на других экскурсиях). Некоторые исторические события проговаривались по несколько раз, о некоторых не упоминалось вовсе. Говорил экскурсовод тихо, не интересно.
Жаль…
И
30 окт 2024
Была очень насыщенная 3-х часовая экскурсия по центральной части Казани:Кремль, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и многое другое. Экскурсовод Ксения очень интересно и много рассказывает. Рассказывает об истории народа, культуре. Рассказывает обо всём в красках, показывает старинные фотографии. В общем очень здорово! Рекомендуем.
М
19 окт 2024
Спасибо за экскурсию! Казань благодаря вам раскрылась во всей своей красоте. Несмотря на холодную погоду, прогулка была уютной и интересной. Особенно впечатлили исторические факты и современные детали о жизни города.
К
11 окт 2024
Три часа прогулки пролетели совершенно незаметно!!! Диляра сделала всё, чтобы нам было комфортно, предложила несколько маршрутов на выбор и учла все наши пожелания. В итоге, экскурсия превзошла наши ожидания - познавательно, интересно и очень душевно! Спасибо!
Н
28 сен 2024
Спасибо за экскурсию. Интересный рассказ, мы получили много интересной информации и фактов о Кремле и о городе в целом.
А
26 сен 2024
Диляра - внимательный и знающий гид, который влюблён в свой город. Благодаря её рассказам Казань раскрылась с новой, глубокой стороны. Мы получили много полезных советов о том, куда стоит заглянуть после экскурсии и что попробовать. Определённо, рекомендуем!!))
В
20 сен 2024
Не первый раз в Казани, но впервые взяли экскурсию. Такой опыт нам очень понравился. Узнали историю и значение достопримечательностей, знаковые места. Гид Диляра отвечала на все наши вопросы. Впечатление только положительное. Спасибо, вернемся ещё.
М
14 сен 2024
Экскурсия прошла на одном дыхании, мы узнали множество интересных фактов о Казани и её культурных традициях. Диляра - настоящий знаток своего города, рассказывала с душой и ответила на все наши вопросы.
О
19 авг 2024
Супер экскурсия получилась, нашей семье понравилось. Было много фактов, даже небольшая викторина в конце на закрепления материала. Мы можем рекомендовать.
О
14 авг 2024
Замечательная экскурсия, которая превратилась в настоящее путешествие по истории Казани! Диляра - прекрасный рассказчик! подача материала была лёгкой и увлекательной. Солнечная погода и красивые виды города сделали прогулку ещё более запоминающейся. Большое спасибо!!
Н
20 июн 2024
Узнали много нового и интересного о Казани, как о древнем, так и о современном городе. Маршрут был отлично организован, и мы избежали большого скопления туристов. Спасибо.
Ю
5 июн 2024
Всё супер. Гид Диляра с такой любовью рассказывает о Казани и Татарстане, что хочется её слушать. Много фактов: о городе, религии, истории и просто о всяком. Впервые брали экскурсию с индивидуальным гидом, очень понравилось.
S
30 мая 2024
Идеальный маршрут, идеальный объём информации. Красавица Казань покорила нашу семью. Спасибо Вам Диляра. Успехов!

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