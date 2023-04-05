Бермамыт в сопровождении якутской красотки

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Ответы на вопросы
Плато Бермамыт известно своими красивыми пейзажами и уникальной экосистемой. Здесь вы сможете увидеть глубокие каньоны, высокие горные хребты, огромные поля, реки и озёра. Это место идеально подходит для любителей активного отдыха, пеших прогулок и альпинизма.
Бермамыт в сопровождении якутской красотки
Бермамыт в сопровождении якутской красотки
Бермамыт в сопровождении якутской красотки
Бермамыт в сопровождении якутской красотки
Бермамыт в сопровождении якутской красотки
Ближайшие даты:
8
апр
9
апр
15
апр
16
апр
29
апр
30
апр
13
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даты

Что вас ожидает:

  • Плато Бермамыт
  • Малый Бермамыт
  • Большой Кавказский хребет
  • Эльбрус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Одна из красивых смотровых площадок с видом на гору Эльбрус.
  • Особенностью нашего тура является сопровождении моей помощницы, Якутской лайки по кличке «Панды». Мы не просто доедем до указанного места, но и совершим множество остановок, узнаете истории и легенды о здешних местах.

Основная программа тура включает:

  • Проезд на комфортабельном внедорожнике 4х4, по живописный местам с подъёмом на пл. Бермамыт.
  • Осмотр фото локаций на пл. Бермамыт, «Два монаха», «Амфитеатр», «Мост в пропасть» и т. д.
  • При желании можно организовать поход на Малый Бермамыт.

Важная информация:

Что с собой взять в дорогу:

  • теплую одежду, в горах погода отличается от городской.
  • куртку непромокаемую или дождевик (для посещения Гришкиной балки).
  • обувь на плоской подошве (кеды/кроссовки).
  • наличные деньги, для посещения кафе по желанию, в горах не всегда работает сотовая связь.
  • солнечные очки, головной убор, крем от солнца (в зависимости от сезона).
  • питьевую воду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Завершение: Место Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Что с собой взять в дорогу:
  • Теплую одежду, в горах погода отличается от городской
  • Куртку непромокаемую или дождевик (для посещения Гришкиной балки)
  • Обувь на плоской подошве (кеды/кроссовки)
  • Наличные деньги, для посещения кафе по желанию, в горах не всегда работает сотовая связь
  • Солнечные очки, головной убор, крем от солнца (в зависимости от сезона)
  • Питьевую воду
  • Расширенные опции/ дополнительные точки к маршруту (за отдельную плату):
  • Гришкина балка (в зависимости от погоды)
  • Смотровая на Эшкаконское водохранилище + Медовые водопады
  • Долина Нарзанов через малый Бермамыт (в зависимости от погоды)
  • А также организовать пикник с мангалом и саджем.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Плато Бермамыт
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