Плато Бермамыт известно своими красивыми пейзажами и уникальной экосистемой. Здесь вы сможете увидеть глубокие каньоны, высокие горные хребты, огромные поля, реки и озёра. Это место идеально подходит для любителей активного отдыха, пеших прогулок и альпинизма.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Плато Бермамыт
- Малый Бермамыт
- Большой Кавказский хребет
- Эльбрус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Одна из красивых смотровых площадок с видом на гору Эльбрус.
- Особенностью нашего тура является сопровождении моей помощницы, Якутской лайки по кличке «Панды». Мы не просто доедем до указанного места, но и совершим множество остановок, узнаете истории и легенды о здешних местах.
Основная программа тура включает:
- Проезд на комфортабельном внедорожнике 4х4, по живописный местам с подъёмом на пл. Бермамыт.
- Осмотр фото локаций на пл. Бермамыт, «Два монаха», «Амфитеатр», «Мост в пропасть» и т. д.
- При желании можно организовать поход на Малый Бермамыт.
Важная информация:
Что с собой взять в дорогу:
- теплую одежду, в горах погода отличается от городской.
- куртку непромокаемую или дождевик (для посещения Гришкиной балки).
- обувь на плоской подошве (кеды/кроссовки).
- наличные деньги, для посещения кафе по желанию, в горах не всегда работает сотовая связь.
- солнечные очки, головной убор, крем от солнца (в зависимости от сезона).
- питьевую воду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии у вашего отеляЗавершение: Место Вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Что с собой взять в дорогу:
- Теплую одежду, в горах погода отличается от городской
- Куртку непромокаемую или дождевик (для посещения Гришкиной балки)
- Обувь на плоской подошве (кеды/кроссовки)
- Наличные деньги, для посещения кафе по желанию, в горах не всегда работает сотовая связь
- Солнечные очки, головной убор, крем от солнца (в зависимости от сезона)
- Питьевую воду
- Расширенные опции/ дополнительные точки к маршруту (за отдельную плату):
- Гришкина балка (в зависимости от погоды)
- Смотровая на Эшкаконское водохранилище + Медовые водопады
- Долина Нарзанов через малый Бермамыт (в зависимости от погоды)
- А также организовать пикник с мангалом и саджем.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Горы
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Выездные
На весь день
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