Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Фантастические панорамы

По дороге к Джилы-Су вы узнаете, как образовалось урочище, оцените живописный горный серпантин и подниметесь на смотровые площадки с захватывающими дух видами. А еще услышите легенды горы Тузлук и полюбуетесь местными реками. На обратном пути заедете в долину Нарзанов, погуляете по старой туристической базе и рассмотрите необычную башню с винтовой лестницей. Если пожелаете, остановитесь в кафе и попробуете блюда кавказской кухни.

Джилы-Су: скалы, горы и истории

В урочище вас ждут загадочные скалы «Зубы дракона», водопад Султан и радоновые ванны, в которых можно искупаться. Кроме того, я покажу цветущую поляну Эммануэля, серебряный источник и базовый лагерь альпинистов, откуда они начинают восхождение на Эльбрус. Раскрою, что ждет их во время подъема, какие странные объекты встречаются на их пути и как на вершине Эльбруса оказался «аэропорт».

Организационные детали