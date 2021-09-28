Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса

Потрясающие горные виды, скалы, минеральные источники и водопад Султан за один день

5
2 отзыва
К Джилы-Су ведет дорога, признанная одной из самых красивых в стране.

Проезжая по ней, мы остановимся на лучших обзорных площадках и оценим всю мощь кавказской природы.

В самом урочище вы увидите водопад, скалы с необычным названием «Зубы дракона» и серебряный источник.

А я расскажу о местной природе и о том, как альпинисты покоряют великий Эльбрус.
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса
Джилы-Су: путешествие к подножию Эльбруса

Что вас ожидает

Фантастические панорамы

По дороге к Джилы-Су вы узнаете, как образовалось урочище, оцените живописный горный серпантин и подниметесь на смотровые площадки с захватывающими дух видами. А еще услышите легенды горы Тузлук и полюбуетесь местными реками. На обратном пути заедете в долину Нарзанов, погуляете по старой туристической базе и рассмотрите необычную башню с винтовой лестницей. Если пожелаете, остановитесь в кафе и попробуете блюда кавказской кухни.

Джилы-Су: скалы, горы и истории

В урочище вас ждут загадочные скалы «Зубы дракона», водопад Султан и радоновые ванны, в которых можно искупаться. Кроме того, я покажу цветущую поляну Эммануэля, серебряный источник и базовый лагерь альпинистов, откуда они начинают восхождение на Эльбрус. Раскрою, что ждет их во время подъема, какие странные объекты встречаются на их пути и как на вершине Эльбруса оказался «аэропорт».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
  • Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су — 50 р. с человека, долина Нарзанов — 50 р. с человека
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я прожил в Кисловодске всю жизнь, то есть 62 года. Уже четверть века езжу в горы — с каждым таким путешествием моя огромная любовь к природе только увеличивается. С радостью покажу вам местные горные достопримечательности и поделюсь накопленными знаниями.
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2 настоящих отзыва от туристов

Д
28 сен 2021
Ездили на экскурсию Джилы-су с Владимиром 26 сентября. Важно выбрать для поездки солнечный день - тогда такие невероятные виды открываются, просто не передать словами. Владимир - опытный экскурсовод и аккуратный водитель (а на горном серпантине это очень важно). Всю дорогу рассказывает интересные истории, завозит на смотровые площадки, помогает пройти по непроходимым тропам, подсказывает: где лучше делать фото. Вся экскурсия заняла около 10 часов. Вернулись уставшие, но с багажом приятных впечатлений.
Н
11 авг 2021
От экскурсии с Владимиром получил намного больше, чем ожидал.
Колебался между поездкой в Долину нарзанов и в Джилы су. Выбрал предложение Владимира и в итоге получил и то, и другое. По пути останавливались в самых живописных местах, пробовали местную кухню и просто наслаждались природой и видами. Мечтал увидеть Эльбрус поближе и в итоге мы подобрались настолько близко к нему, что дальше идут только альпинисты. Виды трех бурлящих водопадов, вынужденный переход реки вброд (так уж получилось) и кормление с рук удивительно общительных горных сусликов добавили своих красок. Да и с погодой повезло как никогда.
Несколько слов о гиде. Владимир - местный житель, знающий не только много исторических фактов о своем крае, но и каждую тропу на вашем пути. Очень опытный и аккуратный водитель, просто внимательный человек и интересный собеседник. А по восхождению на горы даст фору любому опытному спортсмену.
Очень рекомендую, не пожалеете!

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