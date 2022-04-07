Эльбрус, Чегет и Поляна нарзанов

Даже те люди, которые никогда не были на Кавказе, все равно слышали о самой высокой горе в России и Европе

Групповая
Даже те люди, которые никогда не были на Кавказе, все равно слышали о самой высокой горе в России и Европе.

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Мы с вами поедем по живописной дороге по Баксанскому ущелью и национальному парку Приэльбрусье, поднимемся на кресельной канатной дороге на гору Чегет, где нас ждут нереальные виды на горы Кавказа и Эльбрус на расстоянии вытянутой руки, поднимемся на самой высокогорной канатке Европы на Эльбрус и попробуем эльбрусский нарзан.
Эльбрус, Чегет и Поляна нарзанов
Эльбрус, Чегет и Поляна нарзанов
Эльбрус, Чегет и Поляна нарзанов
Эльбрус, Чегет и Поляна нарзанов
Эльбрус, Чегет и Поляна нарзанов
Эльбрус, Чегет и Поляна нарзанов
Эльбрус, Чегет и Поляна нарзанов

Что вас ожидает 🤩

  • Баксанское ущелье
  • Национальный парк Приэльбрусье
  • Канатная дорога на гору Чегет
  • Канатная дорога на Эльбрус
  • Поляна нарзанов

Программа экскурсии

Минги-Тау, Эльбрус — «вечная гора», высочайшая вершина Кавказа, России и Европы. Его западная вершина – 5642 м., восточная – 5621 м. Кисловодск ближе всех курортов региона располагается к Эльбрусу, в Кисловодском парке с расстояния 65 км даже виден северный склон Эльбруса. Канатные дороги построены на более пологом и длинном склоне – на южном.
Едем в Кабардино-Балкарию. В пути любуемся неудавшимися вулканами региона, видим знаменитое озеро Тамбукан, а справа от трассы – горы Кавказа. Въезжая в Баксанское ущелье, группа останавливается в кафе для лёгкого завтрака. Проезжаем Пастбищный и Лесистый хребты, оказываясь в Скалистом хребте, который напоминает Гранд-Каньон. Уже здесь на поворотах вдалеке показывают себя ледники Бокового хребта.
Далее едем на автобусе по Баксанскому ущелью ещё выше, до отметки 2000 м. Прибываем на поляну у подножья горы Чегет. Склон горы оснащён канатной дорогой кресельного типа, которая поднимает лыжников, альпинистов и туристов на высоту 3100 м. В пути захватывает дух от головокружительных красот и масштабов гор Центрального Кавказа. Здесь открывается самый лучший вид на Эльбрус. Впечатляют горы на границе с Грузией. Ледники лежат на острых гранитных скалах, высота которых достигает отметки 4450 м.
Далее, на автобусе едем на отметку 2350 м, на склон Эльбруса. 8-ми-местные вагончики европейского типа поднимают нас на высоту 3840 м, где вплоть до июля лежат снега. Это самая высокогорная канатная дорога России и Европы. Даже летом здесь не бывает жары. Мы всегда чувствуем холодное дыхание вечных ледников. Любуемся белоснежными вершинами Эльбруса, Грузинскими горами (регион Северная Сванетия), панорамой гор на границе с Абхазией. Кавказ, как на ладони!
В кафе Приэльбрусья можно попробовать шашлык из баранины, шорпу, хычины и многие другие блюда кавказской кухни. Местные рынки предлагают приобрести изделия из натуральной шерсти, кавказские сувениры, лечебные горные травы и варенья.
Рядом с Эльбрусом выбиваются несколько источников сульфатного нарзана. Здесь нарзан больше насыщен минералами, железом и углекислым газом, чем в Кисловодске.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Подъем на канатной дороге: Чегет (900 руб. /чел. 2 уровня) Эльбрус (1400 руб. /чел., 3 уровня)
  • Экологический сбор за посещение национального парка Приэльбрусье (150 руб. /чел.)
  • Питание
  • Cувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, 1, Кисловодск
Завершение: В центре Кисловодска
Когда и сколько длится
Когда: Среда, пятница, воскресенье в 6:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • С собой обязательно нужно взять паспорт, для детей свидетельство о рождении. Одевайтесь многослойно: майка, кофта, куртка. Удобная обувь.
  • Деньги на канатки, питание, сувениры желательно наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Среда, пятница, воскресенье в 6:00

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