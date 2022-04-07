Программа экскурсии

Минги-Тау, Эльбрус — «вечная гора», высочайшая вершина Кавказа, России и Европы. Его западная вершина – 5642 м., восточная – 5621 м. Кисловодск ближе всех курортов региона располагается к Эльбрусу, в Кисловодском парке с расстояния 65 км даже виден северный склон Эльбруса. Канатные дороги построены на более пологом и длинном склоне – на южном.

Едем в Кабардино-Балкарию. В пути любуемся неудавшимися вулканами региона, видим знаменитое озеро Тамбукан, а справа от трассы – горы Кавказа. Въезжая в Баксанское ущелье, группа останавливается в кафе для лёгкого завтрака. Проезжаем Пастбищный и Лесистый хребты, оказываясь в Скалистом хребте, который напоминает Гранд-Каньон. Уже здесь на поворотах вдалеке показывают себя ледники Бокового хребта.

Далее едем на автобусе по Баксанскому ущелью ещё выше, до отметки 2000 м. Прибываем на поляну у подножья горы Чегет. Склон горы оснащён канатной дорогой кресельного типа, которая поднимает лыжников, альпинистов и туристов на высоту 3100 м. В пути захватывает дух от головокружительных красот и масштабов гор Центрального Кавказа. Здесь открывается самый лучший вид на Эльбрус. Впечатляют горы на границе с Грузией. Ледники лежат на острых гранитных скалах, высота которых достигает отметки 4450 м.

Далее, на автобусе едем на отметку 2350 м, на склон Эльбруса. 8-ми-местные вагончики европейского типа поднимают нас на высоту 3840 м, где вплоть до июля лежат снега. Это самая высокогорная канатная дорога России и Европы. Даже летом здесь не бывает жары. Мы всегда чувствуем холодное дыхание вечных ледников. Любуемся белоснежными вершинами Эльбруса, Грузинскими горами (регион Северная Сванетия), панорамой гор на границе с Абхазией. Кавказ, как на ладони!

В кафе Приэльбрусья можно попробовать шашлык из баранины, шорпу, хычины и многие другие блюда кавказской кухни. Местные рынки предлагают приобрести изделия из натуральной шерсти, кавказские сувениры, лечебные горные травы и варенья.

Рядом с Эльбрусом выбиваются несколько источников сульфатного нарзана. Здесь нарзан больше насыщен минералами, железом и углекислым газом, чем в Кисловодске.