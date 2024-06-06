Озеро Тамбукан – экскурсии в Кисловодске

Найдено 5 экскурсий в категории «Озеро Тамбукан» в Кисловодске, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
102 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
2 990 за человека
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Два курорта: Ессентуки и Железноводск из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
21 отзыв
Два курорта: путешествие из Кисловодска
Откройте секреты знаменитых курортов Ессентуки и Железноводск, насладитесь архитектурой и природой
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
Расписание: Вторник, пятница в 14:00
11 июня в 14:00
14 июня в 14:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    6 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Нам очень понравилась экскурсия. И в этом огромная заслуга нашего гида и водителя Александра. Показал все самое интересное, много рассказал,
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    посоветовал где вкусно и недорого поесть. Дорога длинная, но с Сашей время пролетело настолько интересно, что мы получили сплошное удовольствие от Эльбруса, чудесной погоды и общения. Саша очень доброжелательный, много знает и обладает отличным чувством юмора. Спасибо за прекрасный день!!!

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
  • L
    Larisa
    4 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
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    и иногда неожиданных местах. Погрузились в природу и животный мир Приэльбрусья. Путешествие было удобным и комфортным. Спасибо большое! Если еще раз придем, обязательно обратимся снова.

  • А
    Антонина
    26 мая 2024
    Два курорта: Ессентуки и Железноводск из Кисловодска
    Всё понравилось.
  • А
    Алексей
    29 апреля 2024
    К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
    Остались очень довольны экскурсией, гид все подробно рассказала, а также очень повезло с погодой. Все рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    12 апреля 2024
    К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
    Гид просто душка!) В течении всего маршрута до Эльбруса Людмила рассказывала потрясающие истории, мифы и легенды. Слушать было одно удовольствие! Отлично продемонстрировала организаторские навыки! Что сэкономило не мало нам времени. Огромное спасибо, организаторам и гиду Людмиле! И водителю Константину!
    Гид просто душка!) В течении всего маршрута до Эльбруса Людмила рассказывала потрясающие истории, мифы и легенды
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Два курорта: Ессентуки и Железноводск из Кисловодска
    Все отлично организовано. Хороший экскурсовод, знающий, отвечает на все вопросы, интересно рассказывает. Очень понравились сами города. Экскурсия очень впечатлила.
  • А
    Александр
    7 апреля 2024
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!! Все по делу, ничего
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    лишнего, настолько интересно слушать…. И важно, что он сам очень хорошо понимает о чем говорит, чувствует как говорится кожей. Просто его рассказы это отдельная тема. Советовал проверенных самим продавцов товаров, без навязывания. Все честно и открыто. Словами многое не передашь. В общем экскурсия пролетела на одном дыхании. Живо, энергично, с захватывающими видами и ликбезом по истории! Все ОЧЕНЬ понравилось! Спасибо ОГРОМНОЕ, Карен!!! Рекомендуем однозначно! Всем привет из Воронежской области!

    Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!
  • Н
    Наталья
    11 декабря 2023
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Сегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашей семьи. Это не просто
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    хороший экскурсовод, а эрудированный и интереснейший человек, увлечённый своим делом. Нам не было скучно до самой последней минуты нашего путешествия, несмотря на то что дорога была дальней. Всё оооочень понравилось!

    Сегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашейСегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашейСегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашейСегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашей
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Сказать, что экскурсия понравилась, - это не сказать ничего. Настолько прекрасный гид, великолепно продуманный маршрут, и совершенно завораживающие горы, что
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    просто хотелось, чтобы время на какой- то промежуток остановилось, чтобы остаться в этих уголках величественной природы подольше. Впечатления просто зашкаливают! Не пропустите такую уникальную возможность попасть в настоящую сказку! Рекомендую всем! От мала до велика!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Озеро Тамбукан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  2. Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
  3. К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
  4. К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
  5. Два курорта: Ессентуки и Железноводск из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Озеро Тамбукан" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 700 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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