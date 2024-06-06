читать дальше

лишнего, настолько интересно слушать…. И важно, что он сам очень хорошо понимает о чем говорит, чувствует как говорится кожей. Просто его рассказы это отдельная тема. Советовал проверенных самим продавцов товаров, без навязывания. Все честно и открыто. Словами многое не передашь. В общем экскурсия пролетела на одном дыхании. Живо, энергично, с захватывающими видами и ликбезом по истории! Все ОЧЕНЬ понравилось! Спасибо ОГРОМНОЕ, Карен!!! Рекомендуем однозначно! Всем привет из Воронежской области!