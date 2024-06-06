1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
5 часов
Два курорта: путешествие из Кисловодска
Откройте секреты знаменитых курортов Ессентуки и Железноводск, насладитесь архитектурой и природой
Начало: Проспект Мира, д. 1, Колоннада
Расписание: Вторник, пятница в 14:00
11 июня в 14:00
14 июня в 14:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла6 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. И в этом огромная заслуга нашего гида и водителя Александра. Показал все самое интересное, много рассказал,
- ЕЕкатерина5 июня 2024Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
- LLarisa4 июня 2024Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
- ААнтонина26 мая 2024Всё понравилось.
- ААлексей29 апреля 2024Остались очень довольны экскурсией, гид все подробно рассказала, а также очень повезло с погодой. Все рекомендую!
- ДДмитрий12 апреля 2024Гид просто душка!) В течении всего маршрута до Эльбруса Людмила рассказывала потрясающие истории, мифы и легенды. Слушать было одно удовольствие! Отлично продемонстрировала организаторские навыки! Что сэкономило не мало нам времени. Огромное спасибо, организаторам и гиду Людмиле! И водителю Константину!
- ООльга8 апреля 2024Все отлично организовано. Хороший экскурсовод, знающий, отвечает на все вопросы, интересно рассказывает. Очень понравились сами города. Экскурсия очень впечатлила.
- ААлександр7 апреля 2024Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!! Все по делу, ничего
- ННаталья11 декабря 2023Сегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашей семьи. Это не просто
- ЕЕлена5 сентября 2023Сказать, что экскурсия понравилась, - это не сказать ничего. Настолько прекрасный гид, великолепно продуманный маршрут, и совершенно завораживающие горы, что
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Озеро Тамбукан»
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