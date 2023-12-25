Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Северной Осетии, где вы познакомитесь с уникальными природными и историческими достопримечательностями.
Вас ожидает посещение Куртатинского ущелья с его древними башнями и крепостью Дзивгис, арт-объекта "Буква"
Вас ожидает посещение Куртатинского ущелья с его древними башнями и крепостью Дзивгис, арт-объекта "Буква"
6 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные природные локации
- 🏰 Исторические крепости и башни
- 🕊️ Атмосфера тишины и величия
- 🍽️ Вкуснейшие осетинские пироги
- 🚙 Комфортное путешествие на внедорожниках
- 📸 Фотографии на фоне потрясающих пейзажей
Лучшее время для посещения
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сен
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В эти месяцы природа расцветает, и виды особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться красотами, но стоит быть готовыми к более прохладной погоде. В зимние месяцы путешествие возможно, но может быть ограничено из-за снега и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Куртатинское ущелье
- Даргавс
- Кармадон
- Дзивгисская скальная крепость
- Аланский Успенский монастырь
- Архонский перевал
- Памятник Уастырджи
Описание экскурсии
Вас ждёт погружение в историю Северной Осетии — территории суровых скал, древних традиций и легенд. Вы познакомитесь с историей, культурой, обычаями и традициями осетин, а также попробуете настоящие осетинские пироги.
Маршрут поездки
- Куртатинское ущелье. Прогуляемся возле древнего селения, где в средние века была построена крепость Дзивгис — крупнейшая наскальная (пещерная) крепость на Кавказе. Рядом возвышаются 6 предпещерных башен. По преданию, такую крепость не смог захватить ни Тамерлан, ни персидский шах Аббас
- Арт-объект «Буква» в виде буквы осетинского алфавита — Æ. Расположен на смотровой площадке на пути к Даргавсу
- Высокогорные качели. Вы покатаетесь на качелях с потрясающими видами на горные луга и сделаете потрясающие фотографии.
- «Город мёртвых» — Даргавс, самый крупный некрополь Кавказа, в котором до сих пор хранятся останки мёртвых. Место с неописуемой атмосферой, которую нужно прочувствовать самому.
- Кармадон. Печально известное место, где в сентябре 2002 г. сошедший ледник уничтожил посёлок и унёс 125 жизней, в том числе съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. У входа в старый тоннель отыщем мемориальную табличку в память о погибших.
- Башни братьев Курта и Тага, которые основали древнюю систему осетинской нации. Это родовое гнездо, которое осетины считают символом зарождения своего народа.
- Обед осетинскими пирогами, которые не оставят вас равнодушными. Наши гости говорят, что это самые вкусные пироги из всех, которые они пробовали.
- Дзивгисская скальная крепость, сооружённая в 13 веке. Гид расскажет о набегах, воинах и способах обороны крепости.
- Кадаргаванский каньон и острые скалы Куртатинского ущелья с рекой Фиагдон. Здесь мы остановимся оценить масштаб Кардагаванской теснины и полюбоваться ещё одним арт-объектом — «Зеркальным барсом», который притаился над ущельем. По желанию можно прогуляться по тропе чудес, заглянуть на смотровые площадки и покормить медведей.
- Аланский Успенский монастырь — самая высокогорная обитель в России, сердце духовной христианской жизни Северной Осетии.
- Архонский перевал покорит вас облаками на расстоянии вытянутой руки. Здесь хребты укрыты низкими облаками до горизонта. Мы остановимся в самых красивых местах, чтобы вы полюбовались этим невероятным уголком Северной Осетии. А ещё услышали, как звучит тишина.
- Памятник Уастырджи — памятник самому почитаемому в Северной Осетии святому. Гид расскажет о подвигах и легендах, связанных с ним.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery, Honda Pilot и других внедорожниках подобного класса.
- Забираем по месту пребывания (гостиница/апартаменты) в Пятигорске, Ессентуках, Железноводске, Минеральных Водах
- Поездка подходит для путешественников с детьми любого возраста
Дополнительные расходы
- Если вас нужно забрать из Минеральных Вод, доплата к общей стоимости экскурсии — 2000 ₽
- Во время экскурсии будет остановка на обед. Обед осетинскими пирогами оплачивается отдельно (около 300-500 ₽ с чел.)
- Входной билет в Даргавский некрополь — 100 ₽
- Термальные источники (по желанию) — заезд 3000 ₽ + оплата посещения 300 ₽/час с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 65 туристов
Мы дружная команда профессиональных гидов — местных жителей, которые прекрасно знают историю и душевно проведут экскурсию для вас. Безопасность гостей — наш приоритет, поэтому вас будет сопровождать гид с большим опытом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Это было маленькое, но удивительное путешествие! Замечательная команда, которая поможет тебе со всеми вопросами. В дороге вас ждут удивительные рассказы про историю Осетии и не только. Нам показали лучшие локации, которые только возможно посмотреть за один день! Накормят вкусными пирогами и чаем! Екатерина сделала нам классные фото, подбирала удобные локации!
Спасибо вам за хороший отдых!
Спасибо вам за хороший отдых!
+1
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Ю
Северная Осетия - это просто разрыв нашего сердечка! Невероятной красоты природа и добрые, гостеприимные люди! Нашим гидом был Денис. На экскурсию он заберёт вас точно по времени с места вашего
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Очень интересная экскурсия! Дениз прекрасный водитель, рассказчик и заботливый гид! Благодарим от души!
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