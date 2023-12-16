Увидеть башни Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье
Отправляемся в путешествие по Северной Осетии! Будем не просто любоваться красотами этого края, но и открывать для себя его чудеса.
В программе — три знаковые природные локации: Куртатинское ущелье, Даргавская котловина и Кармадонское ущелье. А ещё старинные храмы, древние башни и место гибели Сергея Бодрова. Завершим путешествие купанием в термальных источниках с видом на горы.
В программе — три знаковые природные локации: Куртатинское ущелье, Даргавская котловина и Кармадонское ущелье. А ещё старинные храмы, древние башни и место гибели Сергея Бодрова. Завершим путешествие купанием в термальных источниках с видом на горы.
Ближайшие даты:
16
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Описание
Что вас ожидает
Вас ждёт погружение в историю Северной Осетии — территории суровых скал, древних традиций и легенд. Вы познакомитесь с историей, культурой, обычаями и традициями осетин, а также попробуете настоящие осетинские пироги.
Маршрут поездки
- Куртатинское ущелье. Прогуляемся возле древнего селения, где в средние века была построена крепость Дзивгис — крупнейшая наскальная (пещерная) крепость на Кавказе. Рядом возвышаются 6 предпещерных башен. По преданию, такую крепость не смог захватить ни Тамерлан, ни персидский шах Аббас
- Арт-объект «Буква» в виде буквы осетинского алфавита — Æ. Расположен на смотровой площадке на пути к Даргавсу
- Высокогорные качели. Вы покатаетесь на качелях с потрясающими видами на горные луга и сделаете потрясающие фотографии.
- «Город мёртвых» — Даргавс, самый крупный некрополь Кавказа, в котором до сих пор хранятся останки мёртвых. Место с неописуемой атмосферой, которую нужно прочувствовать самому.
- Кармадон. Печально известное место, где в сентябре 2002 г. сошедший ледник уничтожил посёлок и унёс 125 жизней, в том числе съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. У входа в старый тоннель отыщем мемориальную табличку в память о погибших.
- Башни братьев Курта и Тага, которые основали древнюю систему осетинской нации. Это родовое гнездо, которое осетины считают символом зарождения своего народа.
- Обед осетинскими пирогами, которые не оставят вас равнодушными. Наши гости говорят, что это самые вкусные пироги из всех, которые они пробовали.
- Дзивгисская скальная крепость, сооружённая в 13 веке. Гид расскажет о набегах, воинах и способах обороны крепости.
- Кадаргаванский каньон и острые скалы Куртатинского ущелья с рекой Фиагдон. Здесь мы остановимся оценить масштаб Кардагаванской теснины и полюбоваться ещё одним арт-объектом — «Зеркальным барсом», который притаился над ущельем. По желанию можно прогуляться по тропе чудес, заглянуть на смотровые площадки и покормить медведей.
- Аланский Успенский монастырь — самая высокогорная обитель в России, сердце духовной христианской жизни Северной Осетии.
- Архонский перевал покорит вас облаками на расстоянии вытянутой руки. Здесь хребты укрыты низкими облаками до горизонта. Мы остановимся в самых красивых местах, чтобы вы полюбовались этим невероятным уголком Северной Осетии. А ещё услышали, как звучит тишина.
- Памятник Уастырджи — памятник самому почитаемому в Северной Осетии святому. Гид расскажет о подвигах и легендах, связанных с ним.
- Термальные источники Бирагзанг — притяное завершение насыщенного экскурсионного дня.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery, Honda Pilot и других внедорожниках подобного класса.
- Забираем по месту пребывания (гостиница/апартаменты) в Пятигорске, Ессентуках, Железноводске, Минеральных Водах
- Поездка подходит для путешественников с детьми любого возраста
- Горный чай и свежесваренный кофе в горах Осетии входят в стоимость
Дополнительные расходы
- Если вас нужно забрать из Минеральных Вод, доплата к общей стоимости экскурсии — 2000 руб.
- Во время экскурсии будет остановка на обед. Обед осетинскими пирогами оплачивается отдельно (около 300-500 руб. с человека)
- Входной билет в Даргавский некрополь — 100 руб.
- Вход в термальные источники – 300 руб/час.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Мы дружная команда профессиональных гидов — местных жителей, которые прекрасно знают историю и душевно проведут тур для вас. Безопасность гостей — наш приоритет, поэтому вас будет сопровождать гид с большим опытом вождения в горах. Наши гиды международного класса, имеют большой опыт экскурсий для гостей как из России, так и из Израиля, Америки, Индии. Мы работаем больше 5 лет и уже составили более 20 авторских маршрутов и провели экскурсии для более 7 тыс туристов. Мы знаем, как сделать ваше путешествие незабываемым!
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