Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Северной Осетии, где вы познакомитесь с уникальными природными и историческими достопримечательностями.Вас ожидает посещение Куртатинского ущелья с его древними башнями и крепостью Дзивгис, арт-объекта "Буква"

и высокогорных качелей с захватывающими видами. "Город мёртвых" Даргавс унесёт вас в прошлое, а Кармадонское ущелье расскажет свою печальную историю. Почтите память у башен братьев Курта и Тага, насладитесь вкусом настоящих осетинских пирогов и завершите день расслаблением в термальных источниках Бирагзанг с неповторимым видом на горы. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в мир древних традиций и природной красоты, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В эти месяцы природа расцветает, и виды особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться красотами, но стоит быть готовыми к более прохладной погоде. В зимние месяцы путешествие возможно, но может быть ограничено из-за снега и низких температур.

Сейчас август — это идеальное время.