Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске

Мы дружная команда профессиональных гидов — местных жителей, которые прекрасно знают историю и душевно проведут тур для вас. Безопасность гостей — наш приоритет, поэтому вас будет сопровождать гид с большим опытом вождения в горах. Наши гиды международного класса, имеют большой опыт экскурсий для гостей как из России, так и из Израиля, Америки, Индии. Мы работаем больше 5 лет и уже составили более 20 авторских маршрутов и провели экскурсии для более 7 тыс туристов. Мы знаем, как сделать ваше путешествие незабываемым!

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