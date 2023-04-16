Северная Осетия — великая часть Северного Кавказа, знаменитая своими живописными ущельями, горными реками и древними руинами.
Во время поездки мы посетим Куртатинское и Кармадонское ущелья, а также взглянем на старинные укрепления и «город мёртвых».
Во время поездки мы посетим Куртатинское и Кармадонское ущелья, а также взглянем на старинные укрепления и «город мёртвых».
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Куртатинское ущелье
- Каньон Кадаргаван
- Дзивгисская крепость
- Башня Курта и Тага
- «Город мёртвых» Даргавс
- Кармадонское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Куртатинское ущелье. Началом маршрута в Северной Осетии станет Куртатинское ущелье с протекающей по нему рекой Фиагдон. Здесь мы насладимся живописной природой этого места и отправимся немного вглубь, чтобы посетить следующую локацию.
- Каньон Кадаргаван. Далее мы попадем на Тропу чудес, которая известна как каньон Кадаргаван — один из наиболее примечательных природных памятников Северной Осетии. Образовался каньон благодаря многолетним «стараниям» реки Фиагдон. Теснина в некоторых местах углубляется на 60-70 метров, а в ширину достигает всего 2-3 метров.
- Дзивгисская крепость. На выходе из Куртатинского ущелья мы посетим древнюю скальную Дзивгисскую крепость, стоящую на левом берегу реки Фиагдон. Крепость построена примерно в XIII-XVI веках и представляет собой комплекс боевых укреплений разной степени сохранности.
- Башня братьев Курта и Тага. Настоящей жемчужиной ущелья является башня братьев Курта и Тага, которая, к тому же, является родовым замком для многих осетин. По легенде его построили два брата, которые считаются основателями Куртатинского и Тагаурского обществ.
- Даргавс. В промежутке между Куртатинским и Кармадонским ущельями находится знаменитый древний город Даргавс (в переводе «длинная долина»), который представляет собой целый некрополь, расположенный на склоне горы Раминырах. «Город мёртвых» одновременно выглядит жутко и завораживающе, так как в окошках зданий до сих пор можно разглядеть останки бывших жителей города. Село было действующим вплоть до нашего времени, пока в 2002-ом году в Кармадонском ущелье не сошёл ледник Колка и не перекрыл основной подъезд к населенному пункту.
- Кармадонское ущелье. Конечной точкой нашего маршрута станет печально знаменитое Кармадонское ущелье, в котором 20 сентября 2002 года произошёл сход ледника Колка, унесший жизни более ста человек (в числе которых была съёмочная группа Сергея Бодрова-младшего) и стёрший с лица планеты несколько посёлков. Но, если отвлечься от печального прошлого, то само ущелье довольно живописное и аутентичное. По его дну протекает река Геналдон, которая питается водой от ледников Колка и Майли.
Важно знать:
- менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
в 7:00 по выходным
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- Ваше место проживания в пределах города
- Когда и сколько длится?
- Когда: в 7:00 по выходнымЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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