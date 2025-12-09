Предлагаем провести день среди горных дорог, лугов и ледников, где воздух пахнет сосной и солнцем.
Мы проедем через Тебердинский заповедник, поднимемся по канатной дороге и увидим Кавказ во всей его мощи. На вершине — панорамы снежных хребтов и тишина, от которой замирает сердце. После — свободное время в Домбае: прогулка и неспешное дыхание курорта.
Описание экскурсии
- Тебердинский заповедник — прогулка по экотропам, рассказ гида о редких растениях и животных
- Мусса-Ачитара — подъём по канатной дороге и смотровая площадка с панорамным видом
- Домбай — атмосферный горный посёлок, знакомство с бытом и культурой карачаевского народа
- Национальная кухня — обед в кафе у подножия гор (по желанию)
Примерный тайминг
8:00 — сбор группы в Кисловодске
8:30 — выезд на Домбай
10:30 — прибытие в Тебердинский заповедник, прогулка и фотостоп
11:00 — переезд к канатной дороге
11:15–12:15 — подъём на Мусса-Ачитару, смотровые площадки
12:15–13:15 — обед в кафе с блюдами местной кухни (по желанию)
13:15–16:15 — свободное время в Домбае
16:15 — выезд обратно
18:15 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или минивэне
- Дополнительные расходы: обед (по желанию), канатная дорога — 2800 ₽ за чел.
- Программа подходит для взрослых и детей старше 12 лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курортном бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 402 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
