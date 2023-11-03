Описание

Что вас ждет Нашей первой локацией станет ущелье Безенги, где перед вами раскинутся неописуемые панорамы. Вы увидите Безенгийскую стену — это самый высокий и скалистый участок гребня Главного хребта Большого Кавказа. А в хорошую погоду рассмотрите вершины пятитысячников. Далее в программе — карстовый водоём Церик-Кёль. Вы полюбуетесь цветом воды, которая меняет окрас в зависимости от времени года и погоды, а также услышите тайны глубоких балкарских озёр. После остановимся в живописном скалистом ущелье. Вы оцените красоту Черекской теснины и узнаете о её печальном прошлом — гид расскажет, как преодолевали узкую дорогу вдоль реки до того, как прорубили тоннель. Впереди у нас — покинутое селение Кюнлюм, с которым связана трагичная страница балкарской истории. Вы увидите остатки строений и сторожевую родовую башню Абай-кала XVII-XVIII вв. В Аушигере вы сможете расслабиться после насыщенного дня, искупавшись в бассейнах с целебной водой. Её температура составляет от +40 до +50°C. В финале мы отвезём вас в стилизованное строение в романском стиле. Вы прогуляетесь вдоль романтичного озера, полюбуетесь замком Шато-Эркен, окружённым кавказским лесом, а в ясную погоду увидите Эльбрус.