Незабываемая Верхняя Балкария
Приготовьтесь к встрече с красавицей Кабардино-Балкарией, самым высокогорным регионом России. Всё путешествие вас будут сопровождать ландшафты, поражающие разнообразием.
Вы оцените горные панорамы с Языка Тролля, окажетесь в затерянном мире Черекской теснины и побываете на Голубом озере, а также отдохнёте в источниках Аушигера и погуляете вокруг замка Шато-Эркен.
Вы оцените горные панорамы с Языка Тролля, окажетесь в затерянном мире Черекской теснины и побываете на Голубом озере, а также отдохнёте в источниках Аушигера и погуляете вокруг замка Шато-Эркен.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Язык Тролля
- Голубые озера
- Черекская теснина
- Руины аула и старинная башня
- Замок Шато-Эркен
- Термальные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНашей первой локацией станет ущелье Безенги, где перед вами раскинутся неописуемые панорамы. Вы увидите Безенгийскую стену — это самый высокий и скалистый участок гребня Главного хребта Большого Кавказа. А в хорошую погоду рассмотрите вершины пятитысячников. Далее в программе — карстовый водоём Церик-Кёль. Вы полюбуетесь цветом воды, которая меняет окрас в зависимости от времени года и погоды, а также услышите тайны глубоких балкарских озёр. После остановимся в живописном скалистом ущелье. Вы оцените красоту Черекской теснины и узнаете о её печальном прошлом — гид расскажет, как преодолевали узкую дорогу вдоль реки до того, как прорубили тоннель. Впереди у нас — покинутое селение Кюнлюм, с которым связана трагичная страница балкарской истории. Вы увидите остатки строений и сторожевую родовую башню Абай-кала XVII-XVIII вв. В Аушигере вы сможете расслабиться после насыщенного дня, искупавшись в бассейнах с целебной водой. Её температура составляет от +40 до +50°C. В финале мы отвезём вас в стилизованное строение в романском стиле. Вы прогуляетесь вдоль романтичного озера, полюбуетесь замком Шато-Эркен, окружённым кавказским лесом, а в ясную погоду увидите Эльбрус.
Каждый день в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Посещение термальных источников — 200 руб. с человека за 1 час
- Вход в замок — 50 руб. с человека
- Питание
- Место начала и завершения?
- Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Всю дополнительную информацию расскажет гид после бронирования
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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