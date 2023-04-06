Приглашаем вас посетить Верхнюю Балкарию, где до сих пор возвышаются старинные родовые башни, а от древних аулов остались лишь руины.
Мы поедем в удивительную Черекскую теснину, побываем на загадочных Голубых озёрах и Языке тролля с головокружительной панорамой, а также искупаемся в термальных источниках и увидим древний замок Шато Эркен. Эта поездка точно станет для вас незабываемой!
Мы поедем в удивительную Черекскую теснину, побываем на загадочных Голубых озёрах и Языке тролля с головокружительной панорамой, а также искупаемся в термальных источниках и увидим древний замок Шато Эркен. Эта поездка точно станет для вас незабываемой!
Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Селение Карасу
- Язык тролля
- Черекская теснина
- Сторожевые башни
- Термальные источники Аушигер
- Замок Шато Эркен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем Вас посетить горное королевство Верхней Балкарии!
Селение КарасуВ нескольких километрах от селения Карасу, прямо у дороги стекает кристальной чистоты водопад. И пусть он совсем небольшой, но очень живописный. Вода струится не по голым скалам, а по разноцветному мху. Проходя сквозь горные породы, вода становится очень вкусной, благодаря этому ее можно пить на месте или набрать с собой в поездку. Язык тролля Находится в ущелье Безенги и ничуть не уступает норвежскому. Отсюда открывается невероятный вид на знаменитую Безенгийскую стену и горы-пятитысячники. С этой точки получаются особенно великолепные фотографии! Загадочные Голубые озераМы переезжаем в Верхнюю Балкарию. Здесь вы увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое своим волшебным цветом воды. Озера располагаются в окружении скал, альпийских лугов и густых лесных массивов. В зависимости от времени года кристально чистые воды приобретают разные оттенки. Глубина одного из озёр достигает более 300 метров! Здесь вы услышите про загадки и многочисленные исследования этого водоема. Легендарная Черекская теснинаПроехав знаменитые Голубые Озера, мы попадём в теснину, прорубленную Череком Балкарским в горах Скалистого Хребта. Над дорогой в буквальном смысле этого слова нависают скалы. Это сейчас в самых опасных местах проложены тоннели, а вот раньше неудачливый водитель на крутых виражах мог сорваться в бурлящий на глубине 200 метров Черек. Местные жители дали таким поворотам меткое название: «Пронеси, Господи». Древние Сторожевые башниМощная трехъярусная крепость Зылги с замком Курнаят перенесут нас в далекий и полный загадок мир прошлого, о котором вы непременно узнаете. А в ауле Кюнлюм вы осмотрите сохранившуюся башню Абай-Кала — сторожевую и одновременно родовую постройку XVII — XVIII веков. Здесь вы также сможете покататься на высокогорных качелях!
Термальные источники АушигерДалее мы направимся в горячие термальные источники Аушигер. Это уникальный объект, подаренный природой. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а обнаружили горячие целебные воды, температура которых составляет от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги.
Замок Шато ЭркенЗамок Шато Эркен не уступает в красоте эталонным европейским замкам в романском стиле XI — XII веков. Это сооружение воздвигнуто посреди лазурного озера, где теперь чинно плавают лебеди и утки. Рядом можно увидеть приятный лес, а в ясную погоду здесь открывается красивый вид на Эльбрус. Вам расскажут и о владельце замка — признанном виноделе России и Европы Тембулате Эркенове. Важно знать: • Необходимо взять с собой документы (паспорт или свидетельство о рождении).
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок, также не забудьте взять купальные принадлежности (бассейн с минеральной водой работает нерегулярно, но вдруг вам повезёт!).
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой. Дополнительные опции: • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.
- Стоимость индивидуального тура — 24 000 руб. за 1-6 человек + 2500 руб. за каждого следующего человека.
Ежедневно: с 07.45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Тур в мини-группе до 6-8 человек.
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном минивэне/внедорожнике.
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
- Что не входит
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
- Вход в термальные источники (200 руб. /чел. — оплачивается при входе) в случае их посещения
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: Вас доставят обратно к Вашему отелю
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно: с 07.45Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Необходимо прислать гиду адрес вашего отеля в WhatsApp для организации дальнейшей встречи.
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Групповые
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Голубые озера
Популярные места
Термальные источники
Похожие туры из Кисловодска
Мини-группа
Алий
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
Посидеть на Языке Тролля, оставить сердце в горах и отдохнуть в термальных источниках
по месту вашего проживания
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
3 500₽ за человека
Мини-группа
Виктор
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе: джип-тур из Кисловодска
Замок Шато Эркен, карстовое озеро, старинные башни и захватывающие дух смотровые площадки за 1 день
у вашего отеля
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
3 500₽ за человека
Индивидуальная
Александр
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
18 000₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании