целый день.

Карен нам поведал не только суровую историю Кабардино- Балкарии, но и захватывающий рассказ о трагической судьбе М. Ю. Лермонтова - то, что в школе не преподают, но позволяет понять характер поэта именно как обычного человека, его чувства и эмоции, что им двигало, мы как будто- бы погрузились в то далекое время….

Рассказ Карена был настолько ярок и понятен, что легко запомнился и мы смогли его передать своим друзьям при приезде домой и потрясти их страстями того времени.

Великолепная природа Кабардино-Балкарии чарует и притягивает, однозначно хочется вернуться вновь в эти места. А уверенное вождение автомобиля Кареном превращает серпантины в приятное путешествие, я обычно боюсь таких дорог, но в данном случае, как ни странно, мне было спокойно.

Однозначно рекомендую путешествие в Кабардино- Балкарию с Кареном:)