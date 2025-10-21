Индивидуальная
до 7 чел.
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Путешествие из Кисловодска по живописным местам Кабардино-Балкарии. Откройте для себя замки, водопады и термальные источники. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Чегемское ущелье, Голубые озера и минеральные источники Аушигера. Уникальные пейзажи и истории ждут вас
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и канатная дорога в Нальчике
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Путешествие на внедорожнике через перевал Актопрак к озеру Гижгит и Чегемским водопадам. Откройте для себя тайны Кавказа и его живописные уголки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Минеральные источники Кисловодска
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий21 октября 2025Всей группе все очень понравилось, было интересно. Спасибо за работу и за день
- ЛЛариса24 сентября 2025Кабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательный, Чегемское ущелье уникальное.
Небольшая рекомендация
- ТТатьяна18 сентября 2025Экскурсия понравилась
Гид -Карен, пунктуальный, хорошо владеет информацией.
Однозначно воспользуемся его услугами, если соберемся посетить КМВ еще раз
- ААнна12 сентября 2025Были на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешало получить яркие впечатления. Кабарда
- ЕЕлена26 июля 2025В целом, экскурсия понравилась. Чегемское ущелье просто маст хав, экскурсия по Нальчику несколько разочаровала, канатная дорога оказалась закрыта на перерыв
- ЕЕлена19 июня 2025Одна из самых красивых,познавательных и веселых поездок, ну и первая в этом сезоне! Погода благоволила! Кабардино-Балкария поразила невероятной картинной красотой,а
- ООльга5 июня 2025Тот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы если что потом для себя
- ККашин23 апреля 2025Ездим с Кареном второй год по разным маршрутам. Все очень нравиться. Крайне рекомендую! Спасибо большое!
- ТТатьяна25 марта 2025Потрясающий гид! Брали 2 экскурсии, обе прошли великолепно. Карен был максимально внимателен к нашим пожеланиям, давал время осмотреться самостоятельно. Попросили
- ВВиктория27 октября 2024Все понравилось
- ЛЛюбовь15 октября 2024Были на экскурсии 14.10.2024 г. Очень понравилось. Потрясающие виды. Захотелось отдельно приехать на несколько дней в Балкарию. Карен великолепный гид и собеседник. Вся поездка была подстроена под наши пожелания. Карен, огромное Вам спасибо за этот незабываемый день.
- ЕЕлена4 октября 202410 из 10🔥
Однозначно рекомендую экскурсию💯%, которую можно подкорректировать под себя и гида в лице Карена👌
Очень познавательная поездка, причём не в первый раз в КБР🫶
Огромное спасибо за терпение и лояльность к туристам ☺️
- ООльга25 сентября 2024Вчера ездили в Нальчик с Кареном отличная поездка, очень понравилось, отличный рассказчик, много знает, энтузиаст своего дела, порекомендовал хорошее кафе, потом отвёз на источники Гейдуко, прекрасно провели время. Рекомендуем Карена.
- ДДмитрий12 сентября 2024Поехали сегодня на экскурсию!!! Карен замечательный человек! Встретил вовремя! Отличный рассказчик, интересный собеседник!!! Все мы люди, и к сожалению смогли
- ААлександр16 июня 2024По десятибальной шкале данная экскурсия заслуживает одиннадцать баллов.
Гид- Карен очень интересный собеседник. Видно человека с высшим образованием. Очень корректен.
Теперь про
- ККайсар11 апреля 2024Спасибо Карену за хорошее настроение и прекрасную экскурсию. Поехали в Нальчик с маленьким трёхлетним ребенком. Экскурсия очень грамотно построена. Карен прекрасный гид и аккуратный водитель. Очень вкусно и не дорого поели около замка. Увидели все достопримечательности по программе.
- ААлександр7 апреля 2024Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!! Все по делу, ничего
- ННаталья11 декабря 2023Сегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашей семьи. Это не просто
- ЕЕлена5 сентября 2023Сказать, что экскурсия понравилась, - это не сказать ничего. Настолько прекрасный гид, великолепно продуманный маршрут, и совершенно завораживающие горы, что
- ТТатьяна4 сентября 2023Это было одно из самых ярких наших путешествий.
Карен- великолепный гид и водитель, с ним очень комфортно и интересно путешествовать.
Мы провели
