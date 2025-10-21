Мои заказы

Экскурсии в Нальчик из Кисловодска

Найдено 5 экскурсий в категории «Нальчик» в Кисловодске, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
На машине
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Путешествие из Кисловодска по живописным местам Кабардино-Балкарии. Откройте для себя замки, водопады и термальные источники. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 900 ₽ за всё до 7 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
На машине
12 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Чегемское ущелье, Голубые озера и минеральные источники Аушигера. Уникальные пейзажи и истории ждут вас
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и канатная дорога в Нальчике
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Путешествие на внедорожнике через перевал Актопрак к озеру Гижгит и Чегемским водопадам. Откройте для себя тайны Кавказа и его живописные уголки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
К истокам нарзана
На машине
4 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Минеральные источники Кисловодска
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    21 октября 2025
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Всей группе все очень понравилось, было интересно. Спасибо за работу и за день
  • Л
    Лариса
    24 сентября 2025
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Кабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательный, Чегемское ущелье уникальное.
    Небольшая рекомендация
    читать дальше

    Карену: вечером отправлять туристам напоминание о том, что необходимо взять с собой. Не знала, что вода в источниках горячая и в прохладную погоду тоже можно будет искупаться, поэтому не взяла купальные принадлежности, проблему конечно решили на месте, но все же. Еще момент: из за разницы во времени вставали с мужем в 5 утра, поездка была в 7 утра, по дороге мы размякли и задремали, часть рассказа прослушали, видимо в какой то момент не реагировали на рассказ и Карен решил, что нам не интересно, но это не так, Ваши рассказы просто бальзам в уши, просто некоторым не сильно молодым туристам необходимо вздремнуть часок
    Вообще после поездки осталось приятное послевкусие, еще долго делись с мужем эмоциями

    Кабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательныйКабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательныйКабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательныйКабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательныйКабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательный
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2025
    Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
    Экскурсия понравилась
    Гид -Карен, пунктуальный, хорошо владеет информацией.
    Однозначно воспользуемся его услугами, если соберемся посетить КМВ еще раз
  • А
    Анна
    12 сентября 2025
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Были на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешало получить яркие впечатления. Кабарда
    читать дальше

    прекрасна даже в плохую погоду. Ущелье грандиозно! По Нальчику впечатление не полное, хотелось бы больше информации. Проехали по одной улице и в сад. Понимаю, что скорее всего так получилось из-за дождя. Город очень зелёный! Сад ухоженный, много красивых мест. Во поводу карстовых озёр: думала, что в дождь всё будет серо и уныло, но нет, голубое озеро порадовало удивительным цветом воды! Фото без фильтров. Удручает количество лоточников вокруг озера. В некоторых местах близко не подойти. К термальным источникам не поехали по нашей инициативе. Вместо этого посетили на конференцию фабрику в Нальчике и больше провели времени в других локациях.
    Мы ездили с гидом Аркадием. Приятный молодой человек. Всю дорогу рассказывал о значимых местах КМВ, и достоверную информацию, и сказки, и легенды. Интересно! Уверенно чувствует себя за рулём. На обратном пути душевно поговорили на отвлечённые темы. Единственный совет - поработать над речью, много слов-паразитов. Общее впечатление от экскурсии - здОрово!!!!! Всем советую!

    Были на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешалоБыли на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешалоБыли на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешалоБыли на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешалоБыли на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешалоБыли на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешалоБыли на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешалоБыли на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешалоБыли на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешалоБыли на экскурсии 11 сентября. Погода подкачала, почти все время был дождь. Но это не помешало
  • Е
    Елена
    26 июля 2025
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    В целом, экскурсия понравилась. Чегемское ущелье просто маст хав, экскурсия по Нальчику несколько разочаровала, канатная дорога оказалась закрыта на перерыв
    читать дальше

    из-за жары (не вина гида), сад не впечатлил, в общем по Нальчику не удалось составить полноценное впечатление о городе, хотя пообедали в городе вкусно по рекомендации Аркадия)). Нижнее голубое озеро не сказать что вау, но посмотреть стоит (впечатление портят многочисленные сувенирные палатки вокруг озера), термальная ванна в конце экскурсии на жаре очень освежила, но уровень сервиса на источниках на троечку, Суворовские сильно лучше и больше. В целом, экскурсия понравилась, Аркадий приятный собеседник, достаточно информации без перегрузки историческими фактами.

  • Е
    Елена
    19 июня 2025
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Одна из самых красивых,познавательных и веселых поездок, ну и первая в этом сезоне! Погода благоволила! Кабардино-Балкария поразила невероятной картинной красотой,а
    читать дальше

    немноголюдность в местах,которые предложил наш гид,сделало путешествие исключительно комфортным.
    Карен-великолепен!Прекрасный рассказчик,вернее даже СКАЗОЧНИК! Неторопливое повествование в сочетании с мягким восточным акцентом придавали легендам и сказкам особенное волшебство!
    Благодарим!

  • О
    Ольга
    5 июня 2025
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Тот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы если что потом для себя
    читать дальше

    был не занят день)))) Карен-великолепный рассказчик, приятный человек, супер гид. Бесконечно готова петь ему оды. Спасибо за прекрасные виды, что Вы показали, за локации, которых не было изначально по плану. Вы-лучший из лучших гид! Моё Вам почтение и очередное Браво! 🥳 С уважением к Вам, Ольга, Антонина, Владимир.

    Тот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы еслиТот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы еслиТот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы еслиТот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы еслиТот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы еслиТот самый случай, когда человек- гид, настолько хорош, что не хочется его рекомендовать другим, чтобы если
  • К
    Кашин
    23 апреля 2025
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Ездим с Кареном второй год по разным маршрутам. Все очень нравиться. Крайне рекомендую! Спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    25 марта 2025
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Потрясающий гид! Брали 2 экскурсии, обе прошли великолепно. Карен был максимально внимателен к нашим пожеланиям, давал время осмотреться самостоятельно. Попросили
    читать дальше

    дать совет, что попробовать из местного алкоголя. Рекомендациям остались довольны, причём в магазин он нас завёз сам. Когда рассказывал различные легенды, получалось полностью погрузиться в историю. Помимо заявленной программы, завёз ещё в несколько интересных мест. Карен, спасибо огромное! Вы сделали нашу поездку великолепной!

  • В
    Виктория
    27 октября 2024
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Все понравилось
  • Л
    Любовь
    15 октября 2024
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Были на экскурсии 14.10.2024 г. Очень понравилось. Потрясающие виды. Захотелось отдельно приехать на несколько дней в Балкарию. Карен великолепный гид и собеседник. Вся поездка была подстроена под наши пожелания. Карен, огромное Вам спасибо за этот незабываемый день.
    Были на экскурсии 14.10.2024 г. Очень понравилось. Потрясающие виды. Захотелось отдельно приехать на несколько дней вБыли на экскурсии 14.10.2024 г. Очень понравилось. Потрясающие виды. Захотелось отдельно приехать на несколько дней вБыли на экскурсии 14.10.2024 г. Очень понравилось. Потрясающие виды. Захотелось отдельно приехать на несколько дней вБыли на экскурсии 14.10.2024 г. Очень понравилось. Потрясающие виды. Захотелось отдельно приехать на несколько дней вБыли на экскурсии 14.10.2024 г. Очень понравилось. Потрясающие виды. Захотелось отдельно приехать на несколько дней в
  • Е
    Елена
    4 октября 2024
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    10 из 10🔥
    Однозначно рекомендую экскурсию💯%, которую можно подкорректировать под себя и гида в лице Карена👌
    Очень познавательная поездка, причём не в первый раз в КБР🫶
    Огромное спасибо за терпение и лояльность к туристам ☺️
    10 из 10🔥
  • О
    Ольга
    25 сентября 2024
    Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
    Вчера ездили в Нальчик с Кареном отличная поездка, очень понравилось, отличный рассказчик, много знает, энтузиаст своего дела, порекомендовал хорошее кафе, потом отвёз на источники Гейдуко, прекрасно провели время. Рекомендуем Карена.
  • Д
    Дмитрий
    12 сентября 2024
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Поехали сегодня на экскурсию!!! Карен замечательный человек! Встретил вовремя! Отличный рассказчик, интересный собеседник!!! Все мы люди, и к сожалению смогли
    читать дальше

    добраться только до оз Тамбукан. По техническим причинам развернулись обратно. Карен, здоровья Вам! Все было прекрасно. За столь короткую поездку узнали много больше,чем за 10 лет школьной программы!!! Дай, Бог, Вам здоровья! Надеюсьи верю все будет хорошо!!!

  • А
    Александр
    16 июня 2024
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    По десятибальной шкале данная экскурсия заслуживает одиннадцать баллов.
    Гид- Карен очень интересный собеседник. Видно человека с высшим образованием. Очень корректен.
    Теперь про
    читать дальше

    саму экскурсию. Столько эмоций я не испытывал никогда. Адреналина- хоть ложкой ешь. Понравилось абсолютно всё. Фото не передаст и сотую долю глубины красоту природы.

    По десятибальной шкале данная экскурсия заслуживает одиннадцать баллов
  • К
    Кайсар
    11 апреля 2024
    Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
    Спасибо Карену за хорошее настроение и прекрасную экскурсию. Поехали в Нальчик с маленьким трёхлетним ребенком. Экскурсия очень грамотно построена. Карен прекрасный гид и аккуратный водитель. Очень вкусно и не дорого поели около замка. Увидели все достопримечательности по программе.
  • А
    Александр
    7 апреля 2024
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!! Все по делу, ничего
    читать дальше

    лишнего, настолько интересно слушать…. И важно, что он сам очень хорошо понимает о чем говорит, чувствует как говорится кожей. Просто его рассказы это отдельная тема. Советовал проверенных самим продавцов товаров, без навязывания. Все честно и открыто. Словами многое не передашь. В общем экскурсия пролетела на одном дыхании. Живо, энергично, с захватывающими видами и ликбезом по истории! Все ОЧЕНЬ понравилось! Спасибо ОГРОМНОЕ, Карен!!! Рекомендуем однозначно! Всем привет из Воронежской области!

    Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!Карен не только прекрасный гид, но и потрясающий, душевный, начитанный и честный человек! А какой рассказчик!!!!
  • Н
    Наталья
    11 декабря 2023
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Сегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашей семьи. Это не просто
    читать дальше

    хороший экскурсовод, а эрудированный и интереснейший человек, увлечённый своим делом. Нам не было скучно до самой последней минуты нашего путешествия, несмотря на то что дорога была дальней. Всё оооочень понравилось!

    Сегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашейСегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашейСегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашейСегодня посетили красивейшие места Кабардино Балкарии. Спасибо Карену за интересную экскурсию, которую он провёл для нашей
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Сказать, что экскурсия понравилась, - это не сказать ничего. Настолько прекрасный гид, великолепно продуманный маршрут, и совершенно завораживающие горы, что
    читать дальше

    просто хотелось, чтобы время на какой- то промежуток остановилось, чтобы остаться в этих уголках величественной природы подольше. Впечатления просто зашкаливают!
    Не пропустите такую уникальную возможность попасть в настоящую сказку! Рекомендую всем! От мала до велика!

  • Т
    Татьяна
    4 сентября 2023
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Это было одно из самых ярких наших путешествий.
    Карен- великолепный гид и водитель, с ним очень комфортно и интересно путешествовать.
    Мы провели
    читать дальше

    целый день.
    Карен нам поведал не только суровую историю Кабардино- Балкарии, но и захватывающий рассказ о трагической судьбе М. Ю. Лермонтова - то, что в школе не преподают, но позволяет понять характер поэта именно как обычного человека, его чувства и эмоции, что им двигало, мы как будто- бы погрузились в то далекое время….
    Рассказ Карена был настолько ярок и понятен, что легко запомнился и мы смогли его передать своим друзьям при приезде домой и потрясти их страстями того времени.
    Великолепная природа Кабардино-Балкарии чарует и притягивает, однозначно хочется вернуться вновь в эти места. А уверенное вождение автомобиля Кареном превращает серпантины в приятное путешествие, я обычно боюсь таких дорог, но в данном случае, как ни странно, мне было спокойно.
    Однозначно рекомендую путешествие в Кабардино- Балкарию с Кареном:)

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Нальчик»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
  2. Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
  3. Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
  4. Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
  5. К истокам нарзана
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Джилы-су
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Плато Бермамыт
  9. Приэльбрусье
  10. Гора Кольцо
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Нальчик" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 8000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Кисловодске на 2025 год по теме «Нальчик», 91 ⭐ отзыв, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль