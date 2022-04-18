Подъем на плато Бермамыт с великолепным видом на Эльбрус Плато Бермамыт известно с XIX века как туристическая мекка Горного Кавказа. Но путь к нему по-прежнему не так исхожен туристами, как к другим локациям, что делает это место особенно притягательным. Присоединяйтесь к нашему путешествию! Будет комфортно, познавательно и захватывающе красиво. Вы увидите Эльбрус с его лучшей стороны, посетите амфитеатр, созданный природой, причудливые скалы, похожие на монахов, а также — Медовые водопады, сказочные пещеры, и всё это за один день в вашем ритме и с нашим опытным гидом. Отправляемся в тур небольшой группой до 8 человек или в индивидуальном формате. Выбирайте подходящий для вас вариант и вперед за впечатлениями! Плато Бермамыт Мы заберем вас по вашему адресу и отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии. Именно там расположилась одна из самых фантастических локаций этого края — плато Бермамыт. Название «Бермамыт» переводят как «кривое колено». И правда — каньон уникален своими причудливыми изгибами, напоминает гигантскую заколдованную крепость с каменными колоннами и мощными скалистыми выступами. Вершина плато находится на высоте 2592 м. над уровнем моря. Эльбрус как на ладони — до него отсюда всего 30 км. Именно из-за вида на самую высокую гору Европы сюда и стремится попасть большинство путешественников. Здесь действительно роскошный и самый лучший вид на Эльбрус. Вы сможете убедиться в этом лично. Скалы Амфитеатр В километре от Бермамыта посетим еще один очень интересный объект, созданный природой. Это живописный скалистый обрыв, который прозвали Амфитеатром за его дугообразную ступенчатую форму. Посреди этой дуги вытянулся каменный выступ, отрог — своеобразная «сцена» и отличное место для захватывающих фото на фоне горных пейзажей. Скалы Монахи Чуть дальше мы увидим «Монахов» — так называют две скалы, которые похожи на людей, стоящих друг напротив друга. Вид этих скал впечатляет, а их появление окутано легендами. Наш гид обязательно расскажет вам историю этого места, и вы узнаете, почему скалы носят именно такое название. Следующие локации в маршруте — дополнительные, мы посещаем их по согласованию с группой и гидом за дополнительную плату. Гора Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище Мы отправимся на вершину горы под названием Шапка. Там нас будет ждать смотровая площадка, с которой открывается отличный вид на Эшкаконское водохранилище. Его протяженность 5 км, расположился этот уникальный водный объект среди скал, которые даже летом покрыты ледниками. Талые воды ледников пополняют запасы водоёма чистейшей водой, которая за счет минералов придает водохранилищу необычный цвет. Медовые водопады Следующая остановка — Медовые водопады. Пять завораживающих водных каскадов расположились в Аликоновском ущелье, месте удивительной красоты, история которого также наполнена легендами. Одна из них как раз объясняет причину, по которой водопады назвали Медовыми. Всё из-за пчёл, гнездившихся в скалах. Весной их мёд попадал в реку вместе с таявшим снегом и вода приобретала сладкий медовый вкус. Один из водопадов достигает высоты 18 метров, это Большой Медовый водопад. Жемчужный водопад пониже (высотой 6 метров), но очень мощный! Его потоки ударяются о скалы и разлетаются жемчужными каплями. Недалеко от него — водопад Скрытый, потому что прячется за валуном, Шумный (или «Чертова мельница»), потому что его звуки разносятся по всему ущелью, и небольшой медитативный водопад «Змейка», или Малый Медовый. Мы с вами проведаем каждый из них и заодно прогуляемся по окрестностям с впечатляющими лесными массивами, горными пейзажами и пещерами, которые окружают Медовые водопады. Чайный домик Сюда мы заедем, чтобы отдохнуть после путешествия. Это настоящее место силы для туристов, путешествующих по Кавказу. Здесь вы попробуете традиционные кавказские блюда, травяной чай, необычные сладости и варенье, а также сможете увезти вместе с яркими впечатлениями от поездки приятный сувенир из местной лавки. Формат путешествия • В туре присутствует участок по бездорожью. Дорога может быть трудно переносимой для людей с проблемой укачивания и болезнями опорно-двигательного аппарата • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован • Заезд на дополнительные локации возможен по согласованию с гидом Дополнительные расходы и подготовка к поездке • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.

• Заезд на дополнительные локации возможен по согласованию с гидом:

Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом, ≈ 1000р/чел) • Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище (по согласованию с гидом, ≈ 1500р/чел) • Входной билет на Медовые водопады (60р/чел - оплачивается на въезде на водопады) • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт / свидетельство о рождении) Дополнительные опции • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.