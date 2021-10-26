Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»

Узнать историю курорта в увлекательных деталях и познакомиться с его знаковыми местами

5
37 отзывов
Погружаясь в былые эпохи, вы увидите крепость, с которой началось военное поселение.

Узнаете, как гости модной здравницы добирались до Кавказа и почему она стала всесезонным курортом.

Откроете правила посещения нарзанных ванн.

Выясните, какие легенды связаны с Солженицыным, Шаляпиным и Кисловодском.

Услышите о местных купцах и ракетостроении.

А еще отыщете лучший кофе по-восточному!
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»

Что вас ожидает

Ванны, нарзаны, фонтаны

Сколько, в какое время и можно ли принимать ванны после бала? Об этом все разговоры гостей курорта. Поговорим о правилах и мы возле Главных нарзанных ванн. После я расскажу о памятнике советского конструктивизма — Октябрьских ваннах и их историческим значении. Также в программе Нарзанная галерея. Не стоит отказывать себе в удовольствии сделать глоток сульфатного или доломитного нарзана! И не обойдем вниманием «Лягушек», где речь пойдет о первом водопроводе и великолепных фонтанах 19 века.

Облик города в ярких штрихах

Возле ж/д вокзала я помогу представить, как гости модного курорта добирались до города «в тупике». Осматривая комплекс старинного Курзала, вы узнаете, для чего построили грандиозное здание и чем оно напоминает европейские курорты. На проспекте К. Маркса я расскажу, почему его называли Виноградной аллеей и где здесь найти отличный кофе по-восточному. У санатория «Нарзан» проследим, как менялся облик курорта от пастбища для коз и первых нарзанных ванн до колоссального Гранд-отеля и сегодняшнего санатория. А в главной пешеходной зоне решим, куда мы попали: на Тополевую аллею, Сталинский проспект или все-таки Курортный бульвар?

Люди и судьбы в истории Кисловодска

Среди посещающей город публики встречалось множество знатных и известных личностей, в том числе, неподражаемый Шаляпин. Но принадлежала ли оперному певцу дача, названная в его честь, или это очередная легенда? Разберемся на встрече. У памятника Солженицыну вы выясните, как связан с Кисловодском ссыльный писатель, почему в скульптуре так много странных деталей и какие предания с ней связаны. В старинных усадьбах Лекарева вы встретитесь с историей кисловодских купцов, их любви к городу солнца и ракетостроением. А на Лермонтовской площадке пройдем по стопам поэта с трагической судьбой.

В завершение навестим Колоннаду — ее часто называют входом в Нижний парк — и обсудим, для чего же ее построили. На местном базарчике вы сможете присмотреть аутентичные кавказские сувениры. Далее я покажу крупнейший храм в городе — Свято-Никольский — и объясню, почему он был взорван. А у Кисловодской крепости с крепостными стенами и готическим обликом обратимся к истокам города.

Организационные детали

  • В экскурсии не предусмотрено посещение музеев, но я обязательно расскажу о стоимости входных билетов, если вас это заинтересует
  • С собой можно взять наличные средства для самостоятельного посещения достопримечательностей или покупок на маленьком туристическом рынке
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Если вас больше 10 человек, доплата за каждого последующего участника составит 300 рублей.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Мария
Мария
Всем привет! Меня зовут, Мария. Я — экскурсовод, влюбленный в свой родной город Кисловодск и Северный Кавказ. Я открыла для себя экскурсионное дело во время обучения на специалиста по туризму, которое получила в Нижнем Новгороде. Вернувшись домой, увлеченно рассказываю о Кисловодске уже более трех лет. Если вы планируете поездку в этот город солнца, не сомневайтесь, он примет вас с распростертыми объятиями, а я, в свою очередь, познакомлю с ним поближе!
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37 реальных отзывов от туристов

Е
26 окт 2021
Спасибо за шикарную прогулку по Кисловодску, это первое знакомство с городом, в который мы точно вернёмся. Очень хороший, содержательный и неутомительный рассказ, красота вокруг. Спасибо огромное!
И
22 окт 2021
Получили огромное удовольствие от экскурсии! Идеальная подача, прекрасная увлекательная история. Ничего лишнего. Даже 5-ти летний ребенок слушал). Всем рекомендую. Марина прекрасный экскурсовод, с которой очень легко и интересно общаться!
А
16 окт 2021
Мария показала центр Кисловодска и рассказала о нем за 2 часа: легко, красиво и доходчиво даже детям. Однозначно рекомендую!
С
13 окт 2021
Отличная экскурсия и отличный гид! Прекрасный русский язык у экскурсовода без слов паразитов и лишних повторов. Много узнали нового и интересного. Очень рекомендую, честно. ) Спасибо)
Светлана
13 окт 2021
Спасибо Марии за чудесную экскурсию! Немного подвела погода, но тем не менее всем очень понравилась прогулка. Особо хочу отметить дикцию и громкость голоса. Бывает, что гида можно услышать только вплотную, а отстающие могут пропустить важную информацию. У Марии с этим все в порядке.
О
4 окт 2021
Отличная Экскурсия. Познавательно, увлекательно. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую всем!
А
3 окт 2021
Экскурсия понравилась. Очень полезно для первого знакомства с Кисловодском
Т
25 сен 2021
Большое спасибо, за экскурсию, интересно, атмосферно. Мария хороший гид.
Наталья
24 сен 2021
Гид очень приятная, знающая своё дело, экскурсия прошла на одном дыхании. Была с двумя детьми, 7 и 16 лет, понравилось всем. Рекомендую. )
Наталья
23 сен 2021
Экскурсия подойдёт для обзорного знакомства с городом.
Из преимуществ Марии хотела бы отметить возможность диалога: можно задавать вопросы и получить на них ответы:) [да, не каждый гид одобряет, когда в его монолог влезают], также Мария готова сделать для вас памятные фото, что тоже приятно.
Если у вас есть сомнения, сможет ли молодая красивая девушка рассказать о городе много, сразу отвечу: да, сможет! У Марии прекрасно поставленная речь, большой багаж знаний, в том числе занимательных историй и секретных фактов (например, кем надо быть, чтобы пожить под крышей Филармонии:))
В довесок отличное чувство юмора.
Нам Мария также помогла выбрать хорошие места для ужина и посоветовала, что из местных сувениров заслуживает внимания.
Одним словом, рекомендуем.
Мария, спасибо Вам:)
Е
20 сен 2021
Замечательная экскурсия.
Ю
22 авг 2021
От экскурсии мы остались в восторге, 2 часа пролетело незаметно. На все вопросы Мария отвечала очень детально. Рекомендую!
Владимир
22 авг 2021
Мария - чудесный рассказчик. Интересно и непринуждённо познакомила она нас с ключевыми точками города, помогла понять его характер, показала и маленькие секреты и парадные фасады. Огромное спасибо и рекомендации всем начать знакомство с Кисловодском именно с Марией.
Л
20 авг 2021
Мария очень позитивная и эрудированная! Смогла увлечь детей (мальчики 10 и 15 лет) историей Кисловодска. Провела по очень интересным местам. Нам очень понравилось! Всем рекомендуем.
Л
13 авг 2021
Мария интересный, энергичный, эмоциональный гид, с которым было приятно познакомиться и пообщаться во время экскурсии. Рассказ о городе был интересен и познавателен, с душой и любовью к истории своего края. Спасибо, удачи и продолжайте радовать гостей города.
Ещё 22 отзыва

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