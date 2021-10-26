Что вас ожидает

Ванны, нарзаны, фонтаны

Сколько, в какое время и можно ли принимать ванны после бала? Об этом все разговоры гостей курорта. Поговорим о правилах и мы возле Главных нарзанных ванн. После я расскажу о памятнике советского конструктивизма — Октябрьских ваннах и их историческим значении. Также в программе Нарзанная галерея. Не стоит отказывать себе в удовольствии сделать глоток сульфатного или доломитного нарзана! И не обойдем вниманием «Лягушек», где речь пойдет о первом водопроводе и великолепных фонтанах 19 века.

Облик города в ярких штрихах

Возле ж/д вокзала я помогу представить, как гости модного курорта добирались до города «в тупике». Осматривая комплекс старинного Курзала, вы узнаете, для чего построили грандиозное здание и чем оно напоминает европейские курорты. На проспекте К. Маркса я расскажу, почему его называли Виноградной аллеей и где здесь найти отличный кофе по-восточному. У санатория «Нарзан» проследим, как менялся облик курорта от пастбища для коз и первых нарзанных ванн до колоссального Гранд-отеля и сегодняшнего санатория. А в главной пешеходной зоне решим, куда мы попали: на Тополевую аллею, Сталинский проспект или все-таки Курортный бульвар?

Люди и судьбы в истории Кисловодска

Среди посещающей город публики встречалось множество знатных и известных личностей, в том числе, неподражаемый Шаляпин. Но принадлежала ли оперному певцу дача, названная в его честь, или это очередная легенда? Разберемся на встрече. У памятника Солженицыну вы выясните, как связан с Кисловодском ссыльный писатель, почему в скульптуре так много странных деталей и какие предания с ней связаны. В старинных усадьбах Лекарева вы встретитесь с историей кисловодских купцов, их любви к городу солнца и ракетостроением. А на Лермонтовской площадке пройдем по стопам поэта с трагической судьбой.

В завершение навестим Колоннаду — ее часто называют входом в Нижний парк — и обсудим, для чего же ее построили. На местном базарчике вы сможете присмотреть аутентичные кавказские сувениры. Далее я покажу крупнейший храм в городе — Свято-Никольский — и объясню, почему он был взорван. А у Кисловодской крепости с крепостными стенами и готическим обликом обратимся к истокам города.

Организационные детали