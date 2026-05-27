Осетинские пироги — не просто еда! В Осетии это важная часть культуры и даже символ духовной жизни. Вы отправитесь в горы Кавказа — через перевал Гумбаши к древнему Шоанинскому храму.
Там, в уютном осетинском доме, хозяйка расскажет вам историю блюда, научит делать заготовки начинки и замешивать тесто. А после мастер-класса вас ждёт душевное чаепитие с горным чаем.
Там, в уютном осетинском доме, хозяйка расскажет вам историю блюда, научит делать заготовки начинки и замешивать тесто. А после мастер-класса вас ждёт душевное чаепитие с горным чаем.
Описание мастер-класса
Дорога через перевал Гумбаши
Живописный маршрут с панорамами Кавказского хребта и видами на Эльбрус.
Посещение Шоанинского храма
Подъём к древнему памятнику 10–11 века с атмосферой уединения и интересной историей.
Знакомство с осетинским гостеприимством
Тёплая встреча в домашнем кафе, общение с хозяйкой, знакомство с местной жительницей — ослицей Фионой — и погружение в традиционный уклад.
Кулинарный мастер-класс
Вы научитесь готовить осетинские пироги: от замешивания теста до формирования и выпекания в духовке.
Дегустация и чаепитие
Свежеприготовленные пироги, осетинский суп Суран в горшочках и ароматный горный чай в уютной атмосфере.
Примерный тайминг
Кисловодск — перевал Гумбаши (2 ч)
Перевал Гумбаши — Шоанинский храм (2 ч)
Мастер-класс (3 ч)
Шоанинский храм — Кисловодск (2,5 ч)
Организационные детали
- Поедем на Toyota Sequoia. По запросу установим детские кресло
- В стоимость всё включено
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 87 туристов
Более 7 лет мы проводим экскурсии по лучшим местам Северного Кавказа. Организуем активные джип-туры на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини-группах на 4–7 человек. Наши места славятся красотой величественных гор, озёр, водопадов и каньонов. Мы поможем вам познать наш край и, конечно же, влюбиться в него!
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Осетинские пироги в горах Кавказа (всё включено)»
-
16%
Мини-группа
до 8 чел.
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши, Кара-Кель
Начало: Заберем вас по вашему адресу в Кисловодске
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4200 ₽
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Кисловодска)
Впечатлиться величием гор, увидеть необычные скалы и аланский храм
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 18 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Кисловодска)
Оцените захватывающие виды перевала Гум-Баши, посетите древний Шоанинский храм и расслабьтесь в термальных источниках за один день
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
16 500 ₽ за всё до 3 чел.
от 20 000 ₽ за экскурсию