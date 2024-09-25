Приготовьте телефоны и фотоаппараты — мы отправляемся в блистательную Северную Осетию! Вас ждут Кавказские горы, цветущие альпийские луга, гигантские водопады, средневековые города, крепости горцев и таинственные древние святилища. А также душевные рассказы о местных традициях, истории и культурных особенностях.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:15
Описание экскурсии
Природа Осетии и «город мертвых» Природа Северной Осетии откроется вам во всей красе! Мы проедем по Куртатинскому ущелью, где альпийские луга гармонично соседствуют с горными хребтами и реками. Остановимся у Кадаргаванского каньона, на дне которого шумит пенистый Фиагдон. Прогуляемся по долине Мидаграбин, в которой расположено около 50 водопадов разной высоты и наполненности. Древний некрополь Даргавс, расположенный на живописном склоне, стал местом последнего упокоения нескольких поколений горцев. И сегодня, гуляя улицами «города мертвых», в окошках отдельных склепов можно увидеть белеющие человеческие кости. Крепости, башни и арт-объекты Вы увидите башню братьев-основателей Куртатинского и Тагаурского обществ — Курта и Тага, наскальную Дзивгисскую крепость, стены которой почти незаметны на фоне скал и самый высокогорный Православный монастырь на территории России. Также вы увидите два популярных арт-объекта. Фиагдонские качели, или как их еще называют «качели над пропастью», прокатиться на которых может каждый желающий. И арт-объект «Æ» — буква осетинского алфавита, установленная на фоне красивых видов. Печальная история Кармадона Кармадонское ущелье — самое печально известное в Северной Осетии. Из-за схода ледника Колка в 2002 году здесь погибли люди, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова. Вы увидите памятник жертвам этой трагедии. Важная информация:
На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
Ежедневно в 6:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (13+)
|5 000 ₽
|Детский (3-12)
|4 500 ₽
|Групповая
|5 415 ₽
|Индивидуальная
|28 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куртатинское ущелье
- Посёлок Верхний Фиагдон
- Кадаргаванская теснина
- Дзивгисская крепость
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Арт-объект «Æ»
- Город мёртвых Даргавс
- Кармадонское ущелье. Памятник группе Бодрова
- Памятник жертвам схода ледника Колка
Что включено
- Трансфер
- Услуги Гида
Что не входит в цену
- Питание (средний чек - около 500 руб.)
- Вход в Даргавс - 100 руб.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:15
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды
- Мы не несем ответственность
- Если погодные условия будут плохие
- Но постараемся сделать поездку максимально комфортной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 44 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дина
25 сен 2024
Е
Елена
9 сен 2024
Замечательная экскурсия! Горы это всегда заряд позитива, энергии и тонуса! Невзирая на облака и мелкий дождь нам все равно улыбалось солнце! Куртатинское ущелье, Свято-Успенский Аланский монастырь, город мёртвых, чистейшие горные
О
Ольга
9 сен 2024
Все очень понравилось, погода на удивление нам сопутствовала, много незабываемых впечатлений, экскурсовод достойный, все отлажено и оперативно, посетили много интересных мест. Советую всем.
Е
Евгения
7 сен 2024
Огромное спасибо нашему гиду Марии! Поездка просто супер! Очень содержательно, доступно и интересно. Красота необыкновенная!
И
Ирина
2 сен 2024
С
Светлана
2 сен 2024
Отличная поездка, все на высшем уровне! Спасибо Мхитару за доброту, заботу, терпение, да и за то, что подобрали такую хорошую компанию) Осетия неповторима.
Л
Лариса
30 авг 2024
Гид Мхитар интересно рассказал об осетинском народе: уклад, быт, история. В ходе экскурсии мы побывали в исторических местах(ущелья, горы, захоронения…), посмотрели современные арт-объекты. Маленькую нестыковку организаторов Мхитар исправил, благодаря ему посмотрели водопады. Чай с вкусняшками высоко в горах, а кругом тишина… Мхитар классный экскурсовод и классный водитель! Спасибо!
А
Анастасия
30 авг 2024
Прекрасная экскурсия, большое спасибо гиду Руслану! Все очень понравилось.
К
Кирилл
30 авг 2024
В
Виталий
25 авг 2024
Отлично
В
Виктория
21 авг 2024
В
Виталий
27 июл 2024
Самая замечательная, красивая и интересная экскурсия "Язык тролля". Великолепное высокогорье, ущелья, снежные вершины и горные сёла. Красивый шато Эркен и голубые озера. За отпуск были на 5 экскурсиях, та самая смотрибельная.
Р
Римма
22 июл 2024
Добрый день. Поездка принесла массу впечатлений,начиная от выездв из Кисловодска и заканчивая Фиагдонским ущельем. Природа,воздух,национальные блюда вне всяхих похвал. Хочется отметить профессионализм,энергичность, доброжелательность нашего гида Аслана.
И
Игорь
15 июл 2024
Ю
Юлия
12 июл 2024
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