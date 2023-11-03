Путешествие в сказку
Давайте отправимся на встречу с могучим красавцем Эльбрусом — одна дорога до него чего только стоит! Вы проедете вдоль завораживающего Баксанского ущелья и доберетесь станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». По канатной дороге подниметесь на высоту более 3000 метров и посетите Долину Нарзанов.
Ближайшие даты:
3
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4
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Озеро Гижгит
- Поляна Нарзанов
- Эльбрус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дотянуться до ЭльбрусаМы проедем вдоль завораживающего Баксанского ущелья, доберемся до селения Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». Вы узнаете о покорении Эльбруса, обычаях местных жителей, услышите легенды и стихи, посвящённые великану Кавказа. Мы поднимемся по канатной дороге до станции «Мир» (3500 метров над уровнем моря) и лагеря альпинистов (3900 метров над уровнем моря). Здесь легкие наполняются опьяняющим горным воздухом, а сердце замирает от ощущения свободы. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом. Вы погрузитесь в природу Приэльбрусья с неприступными стенами гор, вечными снегами, альпийскими лугами и уютными долинами. Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье». Земля здесь окрашена в цвет ржавчины — вы узнаете секрет этого явления и попробуете местную воду.
Каждый день в 07.00 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Обед, с собой можно взять перекус и воду
- Подъем по канатной дороге — 1400 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 07.00 утраЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Всю дополнительную информацию расскажем после бронирования
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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