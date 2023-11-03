Давайте отправимся на встречу с могучим красавцем Эльбрусом — одна дорога до него чего только стоит! Вы проедете вдоль завораживающего Баксанского ущелья и доберетесь станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». По канатной дороге подниметесь на высоту более 3000 метров и посетите Долину Нарзанов.

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