Мы откроем для вас Архыз — край, где история, природа и легенды переплетаются так же естественно, как древние дороги Великого шёлкового пути. Из Кисловодска мимо перевала Гумбаши и долины Кубани, Аланского городища и мистического Лика Христа вы доберётесь до горного посёлка Архыз и подниметесь по канатной дороге, чтобы увидеть окрестности с высоты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Выезд и дорога из Кисловодска (7:00–8:00)

Перевал Гумбаши (10:00–10:30)

Первую остановку сделаем близ древней дороги караванов и одной из самых живописных трасс Кавказа. В разное время года перевал выглядит по-разному: весной и летом — зелёные холмы, осенью — золотые склоны, зимой — широкие снежные просторы. На смотровой площадке вы полюбуетесь Кавказским хребтом и вершинами Эльбруса.

Аланское городище и долины Кубани (10:30–11:00)

По пути сделаем остановку у реки Кубань, что берёт начало в ледниках Эльбруса. А затем осмотрим Нижне-Архызское городище — почти 100 гектаров руин Аланского царства. Многие учёные считают, что именно здесь находился древний Магас — столица аланов.

Три храма 10-го века (11:00–12:00)

На территории городища расположены три святыни раннего христианства. Все они доступны для посещения. Один храм сохранился особенно хорошо, и вы увидите его почти таким же, каким он стоял 1000 лет назад.

Лик Христа (12:10–12:30)

На другом берегу Зеленчука находится Лик Христа — образ на скале. От Храма Спаса Нерукотворного к иконе ведёт лестница из 526 ступеней. Подъём несложный, а панорама в конце награждает за старание.

Обед (12:30–13:30)

Посёлок Архыз (13:30–16:00)

Этот горный курорт находится в защищённой котловине, окружённой сосновыми лесами. Отсюда начинается множество троп к озёрам, водопадам и смотровым точкам. Вы сможете погулять по посёлку, сделать паузу и почувствовать размеренный ритм местной природы.

Подъём по канатной дороге (16:00–17:00)

В посёлке Романтик мы поднимемся по канатной дороге на высоту 2339 метров. Перед вами откроются вершины четырёхтысячников, хвойные склоны и ледники. Зимой эта зона превращается в крупный горнолыжный центр, а летом позволяет увидеть Кавказ во всей его масштабной красоте.

Обратная дорога в Кисловодск (18:00–20:30)

Организационные детали