Насладиться природой Кавказа и панорамами гор в комфортной поездке из Кисловодска
Мы откроем для вас Архыз — край, где история, природа и легенды переплетаются так же естественно, как древние дороги Великого шёлкового пути.
Из Кисловодска мимо перевала Гумбаши и долины Кубани, Аланского городища и мистического Лика Христа вы доберётесь до горного посёлка Архыз и подниметесь по канатной дороге, чтобы увидеть окрестности с высоты.
Описание экскурсии
Выезд и дорога из Кисловодска (7:00–8:00)
Перевал Гумбаши (10:00–10:30)
Первую остановку сделаем близ древней дороги караванов и одной из самых живописных трасс Кавказа. В разное время года перевал выглядит по-разному: весной и летом — зелёные холмы, осенью — золотые склоны, зимой — широкие снежные просторы. На смотровой площадке вы полюбуетесь Кавказским хребтом и вершинами Эльбруса.
Аланское городище и долины Кубани (10:30–11:00)
По пути сделаем остановку у реки Кубань, что берёт начало в ледниках Эльбруса. А затем осмотрим Нижне-Архызское городище — почти 100 гектаров руин Аланского царства. Многие учёные считают, что именно здесь находился древний Магас — столица аланов.
Три храма 10-го века (11:00–12:00)
На территории городища расположены три святыни раннего христианства. Все они доступны для посещения. Один храм сохранился особенно хорошо, и вы увидите его почти таким же, каким он стоял 1000 лет назад.
Лик Христа (12:10–12:30)
На другом берегу Зеленчука находится Лик Христа — образ на скале. От Храма Спаса Нерукотворного к иконе ведёт лестница из 526 ступеней. Подъём несложный, а панорама в конце награждает за старание.
Обед (12:30–13:30)
Посёлок Архыз (13:30–16:00)
Этот горный курорт находится в защищённой котловине, окружённой сосновыми лесами. Отсюда начинается множество троп к озёрам, водопадам и смотровым точкам. Вы сможете погулять по посёлку, сделать паузу и почувствовать размеренный ритм местной природы.
Подъём по канатной дороге (16:00–17:00)
В посёлке Романтик мы поднимемся по канатной дороге на высоту 2339 метров. Перед вами откроются вершины четырёхтысячников, хвойные склоны и ледники. Зимой эта зона превращается в крупный горнолыжный центр, а летом позволяет увидеть Кавказ во всей его масштабной красоте.
Обратная дорога в Кисловодск (18:00–20:30)
Организационные детали
Забираем по адресу проживания в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Минеральных водах
Предоставляем комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник.
Экскурсия подходит для детей всех возрастов и людей с любой физической подготовкой
Обязательно возьмите с собой документы (паспорт, для детей — свидетельство о рождении).
Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой. Также по усмотрению гида может быть изменён порядок посещения локаций.
С вам буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!