Вас
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды Эльбруса
- 🐿️ Встреча с горными сусликами
- 💧 Посещение водопада Султан
- 🛁 Купание в термальных источниках
- 🌿 Прогулка по живописным тропам
- 📚 Интересные факты о Кавказе
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Водопад Султан
- Эльбрус
- Термальные источники
Описание экскурсии
Поездка в одно из красивейших мест на Кавказе
В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог России, ведущей из Кисловодска в Джилы-Су. По пути я расскажу об истории, геологии и этнологии края. В частности, вы узнаете в простых терминах, как образовались могучие горы Кавказа, чем интересны традиции и культура кабардинцев, а также другие интересные факты. Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы. И увидев курортный край, поймете, почему его считают настоящей жемчужиной всего региона.
В гости к горным сусликам
Мы отправимся на встречу с очаровательными зверьками — к самым высокогорным, неприхотливым и миролюбивым среди всех сусликов: кавказским или, как их ещё называют, горным эльбрусским. Нам не придется искать их на труднодоступных тропах или сидеть в засаде с биноклем в надежде поймать мгновенье, когда суслик выглянет из норки. На Джилы-Су они буквально повсюду, и, если внимательно присмотреться или обернуться на писк, можно везде увидеть стоящие маленькие столбики. Но мы отправимся к крупнейшей в Приэльбрусье колонии этих зверьков. От стоянки путь займет не более 7 минут — и мы окажемся в семье, где живет более сотни этих очаровашек. Людей они не боятся, поэтому вы сможете подойти к ним близко. Можно взять с собой гостинцы: морковь, яблоки, смесь для грызунов, но больше всего конкретно эти любят семечки.
Кроме сусликов вы увидите других обитателей гор — и орлов, и гигантских воронов, и многих других жителей Приэльбрусья.
Организационные детали
- При себе нужно иметь воду, удобную обувь, крем от солнца, желательно одежду с длинным рукавом, кепку. На всякий случай, возьмите и куртку — если подует ветер с ледника, то будет прохладно
- И не забудьте гостинцы для сусликов:)
- Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике SsangYong Rexton
- Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие