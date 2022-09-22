В гости к сусликам Джилы-Су

К источникам, водопаду, пейзажам… и крупнейшей колонии самых высокогорных сусликов, эльбрусских

В знаменитое урочище обычно отправляются, чтобы увидеть дивный водопад Султан, понаблюдать за величественными видами Эльбруса и совершить пешую прогулку по маршрутам, в которых открывается вся красота природы Кабардино-Балкарии.

Мы с вами поедем за этим же, но не только! Предлагаю стать ненадолго натуралистами и познакомиться также с потрясающим животным миром Приэльбрусья.
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
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Описание

Что вас ожидает

Поездка в одно из красивейших мест на Кавказе

В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог России, ведущей из Кисловодска в Джилы-Су. По пути я расскажу об истории, геологии и этнологии края. В частности, вы узнаете в простых терминах, как образовались могучие горы Кавказа, чем интересны традиции и культура кабардинцев, а также другие интересные факты. Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы. И увидев курортный край, поймете, почему его считают настоящей жемчужиной всего региона.

В гости к горным сусликам

Мы отправимся на встречу с очаровательными зверьками — к самым высокогорным, неприхотливым и миролюбивым среди всех сусликов: кавказским или, как их ещё называют, горным эльбрусским. Нам не придется искать их на труднодоступных тропах или сидеть в засаде с биноклем в надежде поймать мгновенье, когда суслик выглянет из норки. На Джилы-Су они буквально повсюду, и, если внимательно присмотреться или обернуться на писк, можно везде увидеть стоящие маленькие столбики. Но мы отправимся к крупнейшей в Приэльбрусье колонии этих зверьков. От стоянки путь займет не более 7 минут — и мы окажемся в семье, где живет более сотни этих очаровашек. Людей они не боятся, поэтому вы сможете подойти к ним близко. Можно взять с собой гостинцы: морковь, яблоки, смесь для грызунов, но больше всего конкретно эти любят семечки.

Кроме сусликов вы увидите других обитателей гор — и орлов, и гигантских воронов, и многих других жителей Приэльбрусья.

Организационные детали

  • При себе нужно иметь воду, удобную обувь, крем от солнца, желательно одежду с длинным рукавом, кепку. На всякий случай, возьмите и куртку — если подует ветер с ледника, то будет прохладно.
  • И не забудьте гостинцы для сусликов:)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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