Мои заказы

В гости к сусликам Джилы-Су

Приглашаем на уникальную экскурсию к сусликам Джилы-Су, где вы не только увидите водопад Султан, но и насладитесь видами Эльбруса
Представьте себе место, где природа Кабардино-Балкарии раскрывается во всей своей красоте: могучий Эльбрус, величественный водопад Султан и тропы, ведущие к невероятным пейзажам. Но особенность этой экскурсии не только в пейзажах.

Вас
читать дальшеуменьшить

ждет встреча с удивительными жителями этих мест - горными сусликами, которые с радостью примут вас в свою колонию. Подготовьтесь к незабываемому путешествию, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в мир природы и узнать много нового о животном мире Приэльбрусья

4.9
47 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды Эльбруса
  • 🐿️ Встреча с горными сусликами
  • 💧 Посещение водопада Султан
  • 🛁 Купание в термальных источниках
  • 🌿 Прогулка по живописным тропам
  • 📚 Интересные факты о Кавказе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки к сусликам Джилы-Су - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные и тёплые, что позволяет в полной мере насладиться природой и активностями на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для визита, но могут быть прохладнее, особенно по утрам и вечерам. В остальные месяцы, несмотря на возможность увидеть горы и сусликов, погодные условия могут быть менее предсказуемыми, что может повлиять на комфорт поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су
В гости к сусликам Джилы-Су

Что можно увидеть

  • Водопад Султан
  • Эльбрус
  • Термальные источники

Описание экскурсии

Поездка в одно из красивейших мест на Кавказе

В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог России, ведущей из Кисловодска в Джилы-Су. По пути я расскажу об истории, геологии и этнологии края. В частности, вы узнаете в простых терминах, как образовались могучие горы Кавказа, чем интересны традиции и культура кабардинцев, а также другие интересные факты. Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы. И увидев курортный край, поймете, почему его считают настоящей жемчужиной всего региона.

В гости к горным сусликам

Мы отправимся на встречу с очаровательными зверьками — к самым высокогорным, неприхотливым и миролюбивым среди всех сусликов: кавказским или, как их ещё называют, горным эльбрусским. Нам не придется искать их на труднодоступных тропах или сидеть в засаде с биноклем в надежде поймать мгновенье, когда суслик выглянет из норки. На Джилы-Су они буквально повсюду, и, если внимательно присмотреться или обернуться на писк, можно везде увидеть стоящие маленькие столбики. Но мы отправимся к крупнейшей в Приэльбрусье колонии этих зверьков. От стоянки путь займет не более 7 минут — и мы окажемся в семье, где живет более сотни этих очаровашек. Людей они не боятся, поэтому вы сможете подойти к ним близко. Можно взять с собой гостинцы: морковь, яблоки, смесь для грызунов, но больше всего конкретно эти любят семечки.

Кроме сусликов вы увидите других обитателей гор — и орлов, и гигантских воронов, и многих других жителей Приэльбрусья.

Организационные детали

  • При себе нужно иметь воду, удобную обувь, крем от солнца, желательно одежду с длинным рукавом, кепку. На всякий случай, возьмите и куртку — если подует ветер с ледника, то будет прохладно
  • И не забудьте гостинцы для сусликов:)
  • Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике SsangYong Rexton
  • Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1199 туристов
Я — местный житель и профессиональный гид. Родился и вырос на Кавказских Минеральных Водах, поэтому знаю этот регион изнутри: от знаменитых достопримечательностей до потаённых уголков, куда не водят стандартные экскурсии. Я
читать дальшеуменьшить

организую авторские путешествия по всему Северному Кавказу — от Калмыкии до Чечни. На ваш выбор — тематические маршруты по истории и этнографии (по следам Лермонтова, древняя Алания, буддизм на Кавказе, старейшие христианские храмы России) или джип-туры к горным озёрам, водопадам, старинным аулам и неприступным крепостям. Моя цель — помочь вам глубоко погрузиться в культуру, обычаи и прошлое народов Кавказа. Я гарантирую комфорт и безопасность, потому что досконально знаю каждый маршрут и имею большой опыт вождения в горах. Программу можно адаптировать под ваши интересы, темп и уровень подготовки. Буду рад открыть для вас этот край таким, каким знаю и люблю его я сам.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
5
3
1
2
1
и
Дата посещения: 1 апр 2026
Поездка прошла отлично. Шикарные виды, интересные места. Дмитрий рассказывал и показывал об интересных точках. Детям понравились суслики на Джылу-Су.
Поездка прошла отлично. Шикарные виды, интересные места. Дмитрий рассказывал и показывал об интересных точках. Детям понравились суслики на Джылу-Су.
Поездка прошла отлично. Шикарные виды, интересные места. Дмитрий рассказывал и показывал об интересных точках. Детям понравились суслики на Джылу-Су.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Спасибо, Дмитрий!!! Нам всë очень понравилось! Семья в восторге!!! Дорога красивейшая, Горы просто Круть!
Спасибо, Дмитрий!!! Нам всë очень понравилось! Семья в восторге!!! Дорога красивейшая, Горы просто Круть!
Вам был полезен этот отзыв?
Anastasia
Огромное спасибо Дмитрию за наш полный приключений отпуск! поездка на Джилы-су на долго останется в нашей памяти как одна из лучших! Дмитрий прекрасный гид, проводник и аккуратный опытный водитель. Очень рекомендую это направление!
Огромное спасибо Дмитрию за наш полный приключений отпуск! поездка на Джилы-су на долго останется в нашей
Огромное спасибо Дмитрию за наш полный приключений отпуск! поездка на Джилы-су на долго останется в нашей
Огромное спасибо Дмитрию за наш полный приключений отпуск! поездка на Джилы-су на долго останется в нашей
Огромное спасибо Дмитрию за наш полный приключений отпуск! поездка на Джилы-су на долго останется в нашей
Огромное спасибо Дмитрию за наш полный приключений отпуск! поездка на Джилы-су на долго останется в нашей
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
прекрасный гид! учел все наши пожелания, показал море красоты. рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Кирилл
эта экскурсия сильно отличается от других, на которые я выезжал из кисловодска. совершенно другие виды за счет того, что дорога идет не по ущельям, а по серпантину в горах. очень
читать дальшеуменьшить

жаль, что по дороге не так много смотровых площадок, и сфотографировать этот серпантин было неоткуда. природа прекрасна, суслики очаровательны. только не надо их трогать руками: они все так же могут переносить чуму, как и сотни лет назад меня предупреждали, что из-за частых перепадов высоты на этой дороге некоторым становится плохо, но мне повезло. но уши все же иногда закладывает, примерно как в самолете на взлете

эта экскурсия сильно отличается от других, на которые я выезжал из кисловодска. совершенно другие виды за
эта экскурсия сильно отличается от других, на которые я выезжал из кисловодска. совершенно другие виды за
эта экскурсия сильно отличается от других, на которые я выезжал из кисловодска. совершенно другие виды за
эта экскурсия сильно отличается от других, на которые я выезжал из кисловодска. совершенно другие виды за
эта экскурсия сильно отличается от других, на которые я выезжал из кисловодска. совершенно другие виды за
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Были на экскурсии с Дмитрием 21.08.2023, трое взрослых и ребенок 8 лет. Программа экскурсии просто огонь, советую к посещению всем! Все прелести гор за один день: ущелья, горы, огромные водопады,
читать дальшеуменьшить

Эльбрус, суслики. Много остановок и везде разные виды и возможности активностей - посмотреть, покарабкаться, дойти узкими горными тропами до водопада, посмотреть на природу и животных. Умотались физически, но это такая приятная усталость и точно стоит того, эмоции незабываемые!

Автомобиль супер-комфортный, Дмитрий ведет уверенно и аккуратно, не укачивает и не страшно, хотя серпантины на пути очень впечатляющие. Про укачивания и детей отмечу отдельно: нашего ребенка обычно уносит в автомобилях на обычной городской дороге по равнине, а тут ни разу не пожаловался, чувствовал себя хорошо. Еще наш конкретный ребенок любит сидеть и залипать в телефоне, чтобы его никто не трогал)) но на этой экскурсии был супер замотивирован, прошел с нами все тропы, от захватывающих видов даже забыл как ныть)) так что детей можно смело брать с собой.

По дороге послушали краткую историю гор и народов Кавказа. На остановках проводили столько времени, сколько хочется, из-за этого даже вышли за рамки заявленной продолжительности экскурсии. В целом поездка вышла очень веселой и непринужденной, будто путешествуешь с другом. Однозначно Дмитрия буду рекомендовать всем родственникам и друзьям, которые поедут в КавМинВоды.

Были на экскурсии с Дмитрием 21.08.2023, трое взрослых и ребенок 8 лет. Программа экскурсии просто огонь,
Были на экскурсии с Дмитрием 21.08.2023, трое взрослых и ребенок 8 лет. Программа экскурсии просто огонь,
Были на экскурсии с Дмитрием 21.08.2023, трое взрослых и ребенок 8 лет. Программа экскурсии просто огонь,
Были на экскурсии с Дмитрием 21.08.2023, трое взрослых и ребенок 8 лет. Программа экскурсии просто огонь,
Были на экскурсии с Дмитрием 21.08.2023, трое взрослых и ребенок 8 лет. Программа экскурсии просто огонь,
Были на экскурсии с Дмитрием 21.08.2023, трое взрослых и ребенок 8 лет. Программа экскурсии просто огонь,
Были на экскурсии с Дмитрием 21.08.2023, трое взрослых и ребенок 8 лет. Программа экскурсии просто огонь,
Были на экскурсии с Дмитрием 21.08.2023, трое взрослых и ребенок 8 лет. Программа экскурсии просто огонь,+2
Были на экскурсии с Дмитрием 21.08.2023, трое взрослых и ребенок 8 лет. Программа экскурсии просто огонь,
Были на экскурсии с Дмитрием 21.08.2023, трое взрослых и ребенок 8 лет. Программа экскурсии просто огонь,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «В гости к сусликам Джилы-Су»

Из Кисловодска - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
На машине
8 часов
176 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Кисловодска - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4000 ₽ за человека
Урочище Джилы-Су, водопады и суслики в мини-группе
На машине
8 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Урочище Джилы-Су, водопады и суслики в мини-группе
Увидеть тот самый невероятный Кавказ (из Кисловодска)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Джилы-Су: к водопадам, нарзанам - в мини-группе из Кисловодска
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
35%
61 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Джилы-Су: к водопадам, нарзанам - в мини-группе из Кисловодска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3770 ₽5800 ₽ за человека
Джилы-Су, Харбас, скалы Аватары, три водопада за один день
9 часов
-
7%
1190 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су, Харбас, скалы Аватары, три водопада за один день
Начало: Заберем от места вашего проживания в Кисловодске
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3700 ₽4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
от 18 000 ₽ за экскурсию