Лучшее время для поездки к сусликам Джилы-Су - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные и тёплые, что позволяет в полной мере насладиться природой и активностями на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для визита, но могут быть прохладнее, особенно по утрам и вечерам. В остальные месяцы, несмотря на возможность увидеть горы и сусликов, погодные условия могут быть менее предсказуемыми, что может повлиять на комфорт поездки.

Представьте себе место, где природа Кабардино-Балкарии раскрывается во всей своей красоте: могучий Эльбрус, величественный водопад Султан и тропы, ведущие к невероятным пейзажам. Но особенность этой экскурсии не только в пейзажах.Вас

ждет встреча с удивительными жителями этих мест - горными сусликами, которые с радостью примут вас в свою колонию. Подготовьтесь к незабываемому путешествию, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное. Это идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в мир природы и узнать много нового о животном мире Приэльбрусья

Описание экскурсии

Поездка в одно из красивейших мест на Кавказе

В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог России, ведущей из Кисловодска в Джилы-Су. По пути я расскажу об истории, геологии и этнологии края. В частности, вы узнаете в простых терминах, как образовались могучие горы Кавказа, чем интересны традиции и культура кабардинцев, а также другие интересные факты. Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы. И увидев курортный край, поймете, почему его считают настоящей жемчужиной всего региона.

В гости к горным сусликам

Мы отправимся на встречу с очаровательными зверьками — к самым высокогорным, неприхотливым и миролюбивым среди всех сусликов: кавказским или, как их ещё называют, горным эльбрусским. Нам не придется искать их на труднодоступных тропах или сидеть в засаде с биноклем в надежде поймать мгновенье, когда суслик выглянет из норки. На Джилы-Су они буквально повсюду, и, если внимательно присмотреться или обернуться на писк, можно везде увидеть стоящие маленькие столбики. Но мы отправимся к крупнейшей в Приэльбрусье колонии этих зверьков. От стоянки путь займет не более 7 минут — и мы окажемся в семье, где живет более сотни этих очаровашек. Людей они не боятся, поэтому вы сможете подойти к ним близко. Можно взять с собой гостинцы: морковь, яблоки, смесь для грызунов, но больше всего конкретно эти любят семечки.

Кроме сусликов вы увидите других обитателей гор — и орлов, и гигантских воронов, и многих других жителей Приэльбрусья.

Организационные детали