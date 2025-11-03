Приготовьтесь к погружению в мир самобытной культуры аланов! Вы откроете двери в прошлое, посетив таинственный город мёртвых, где время словно остановилось. Подниметесь к самому высокогорному монастырю в России, чтобы ощутить духовную силу этого места. Прогуляетесь по древнему оборонительному селу и узнаете историю Кармадонского ущелья.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дзивгисскую наскальную крепость — крупнейшее фортификационное сооружение Кавказа в отвесной скале.
- Свято-успенский Аланский мужской монастырь — самый высокогорный храм России.
- Архонский перевал — захватывающие дух пейзажи с видом на ущелья и горы.
- Башню Курта и Тага, откуда берут начало многие осетинские фамилии.
- Город мёртвых Даргавс — загадочный некрополь из почти 100 склепов.
- Кармадонское ущелье — красивое, но трагичное место, связанное с историей Сергея Бодрова.
- А также: качели над пропастью, древние селения и нетронутую кавказскую природу – за доплату и по согласованию со всеми участниками группы остановка.
И узнаете:
- Как аланы обороняли свои земли и почему строили крепости прямо в скалах.
- Как трагедия 2002 года в Кармадонском ущелье повлияла на регион.
- Какие традиции захоронений были у горных народов и почему Даргавс называют городом мёртвых.
- Какие легенды, поверья и родовые предания хранят башни, долины и ущелья Осетии.
- Чем живёт республика сегодня и как сохраняет свою самобытность.
Примерный тайминг
- 6:00–7:00 — сбор участников группы.
- 9:00–9:30 — остановка на завтрак.
- 10:30–11:00 — памятник Уастырджи.
- 12:00 — Аланский монастырь.
- 13:50 — башни Курта и Тага.
- 14:20 — арт-объекты.
- 15.00 — обед в кафе.
- 15.30 — некрополь Даргавс.
- 16:20 — Кармадонские ворота.
- 16:40 — памятник Сергею Бодрову.
- 20:00–21:00 — возвращение.
Организационные детали
- Поедем на внедорожниках или минивэнах. Есть детские кресла и бустеры.
- Дорога в одну сторону занимает 4 часа. Длительность поездки — 12–14 часов.
- Дополнительные расходы: экологический сбор в Даргавсе — 150 ₽ с чел., питание — 500-600 ₽ (средний чек), качели (только при согласии всех участников) — 300 ₽ с чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5200 ₽
Хасан — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1186 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы проводим туры по Северному Кавказу с 2015 года.
Е
Елена
3 ноя 2025
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Гид Андрей интересно все рассказывал, везде помогал. Природа и горы просто шикарные.
