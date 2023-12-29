Подняться на самое красивое плато Кавказа, попробовать целительный нарзан и покормить альпак
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Описание
Что вас ожидает
Плато Бермамыт. С первыми лучами утреннего солнца начнётся наше путешествие к загадочному плато, символу первозданной красоты Кавказа. Вы полюбуетесь сочетанием неприступных скал и зелёных лугов, подышите чистейшим воздухом. Издревле это место считается особым, и я расскажу вам, почему.
Нарзанные источники — наша следующая остановка. Это удивительный уголок дикой природы, где целебная минеральная вода бьёт прямо из-под земли. Здесь вы сможете не только наполнить фляги живой водой, но и узнать, как правильно применять нарзан для оздоровления в повседневной жизни.
Ферма альпак. Вы познакомитесь с этими пушистыми зверушками, покормите их морковкой и послушаете интересные истории о них.
Обед в кафе кавказской кухни. На обратном пути остановимся на обед. Закажем национальные блюда — хычины, шурпу, шашлыки.
По желанию можем заехать на дегустацию нарзанов в Долину нарзанов (не путайте с источниками — это другое место).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Patriot или другом комфортабельном внедорожнике. Мы заберём вас от отеля и после экскурсии привезём обратно. Дорога на плато занимает около 2 часов в одну сторону.
- В стоимость входит: трансфер, экскурсионное сопровождение (гид-водитель в одном лице), входные билеты на Ферму альпак
- Отдельно оплачивается питание — 500-600 руб/чел. и посещение Долины нарзанов (по желанию) — 150 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.