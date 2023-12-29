Волшебная природа Приэльбрусья
Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

Подняться на самое красивое плато Кавказа, попробовать целительный нарзан и покормить альпак

5
1 отзыв
Проникнитесь величием Кавказа в удивительном приключении из Кисловодска до плато Бермамыт, нарзанных источников и Фермы альпак! Вы откроете для себя магию первозданной природы, попробуете целительную минеральную воду и познакомитесь с милыми зверушками. Приготовьтесь, это путешествие заставит ваше сердце биться быстрее!
Волшебная природа Приэльбрусья
Волшебная природа Приэльбрусья
Волшебная природа Приэльбрусья
Волшебная природа Приэльбрусья
Волшебная природа Приэльбрусья
Волшебная природа Приэльбрусья
Волшебная природа Приэльбрусья
Волшебная природа Приэльбрусья
Ближайшие даты:
3
янв
4
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даты

Описание

Что вас ожидает

Плато Бермамыт. С первыми лучами утреннего солнца начнётся наше путешествие к загадочному плато, символу первозданной красоты Кавказа. Вы полюбуетесь сочетанием неприступных скал и зелёных лугов, подышите чистейшим воздухом. Издревле это место считается особым, и я расскажу вам, почему.

Нарзанные источники — наша следующая остановка. Это удивительный уголок дикой природы, где целебная минеральная вода бьёт прямо из-под земли. Здесь вы сможете не только наполнить фляги живой водой, но и узнать, как правильно применять нарзан для оздоровления в повседневной жизни.

Ферма альпак. Вы познакомитесь с этими пушистыми зверушками, покормите их морковкой и послушаете интересные истории о них.

Обед в кафе кавказской кухни. На обратном пути остановимся на обед. Закажем национальные блюда — хычины, шурпу, шашлыки.

По желанию можем заехать на дегустацию нарзанов в Долину нарзанов (не путайте с источниками — это другое место).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Patriot или другом комфортабельном внедорожнике. Мы заберём вас от отеля и после экскурсии привезём обратно. Дорога на плато занимает около 2 часов в одну сторону.
  • В стоимость входит: трансфер, экскурсионное сопровождение (гид-водитель в одном лице), входные билеты на Ферму альпак
  • Отдельно оплачивается питание — 500-600 руб/чел. и посещение Долины нарзанов (по желанию) — 150 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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1
Н
29 дек 2023
Ни разу не пожалели, что поехали: потрясающей красоты дорога, серпантины, ущелья и, конечно, сам Эльбрус с плато Бермамыт! Круто!

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