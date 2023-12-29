Проникнитесь величием Кавказа в удивительном приключении из Кисловодска до плато Бермамыт, нарзанных источников и Фермы альпак! Вы откроете для себя магию первозданной природы, попробуете целительную минеральную воду и познакомитесь с милыми зверушками. Приготовьтесь, это путешествие заставит ваше сердце биться быстрее!

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Описание

Что вас ожидает

Плато Бермамыт. С первыми лучами утреннего солнца начнётся наше путешествие к загадочному плато, символу первозданной красоты Кавказа. Вы полюбуетесь сочетанием неприступных скал и зелёных лугов, подышите чистейшим воздухом. Издревле это место считается особым, и я расскажу вам, почему.

Нарзанные источники — наша следующая остановка. Это удивительный уголок дикой природы, где целебная минеральная вода бьёт прямо из-под земли. Здесь вы сможете не только наполнить фляги живой водой, но и узнать, как правильно применять нарзан для оздоровления в повседневной жизни.

Ферма альпак. Вы познакомитесь с этими пушистыми зверушками, покормите их морковкой и послушаете интересные истории о них.

Обед в кафе кавказской кухни. На обратном пути остановимся на обед. Закажем национальные блюда — хычины, шурпу, шашлыки.

По желанию можем заехать на дегустацию нарзанов в Долину нарзанов (не путайте с источниками — это другое место).

Организационные детали