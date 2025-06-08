Индивидуальная
до 7 чел.
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Путешествие из Кисловодска по живописным местам Кабардино-Балкарии. Откройте для себя замки, водопады и термальные источники. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Чегемское ущелье, Голубые озера и минеральные источники Аушигера. Уникальные пейзажи и истории ждут вас
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Минеральные источники Кисловодска
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий8 июня 2025Путешествие к Эльбрусу через озеро ГижгитДата посещения: 7 июня 2025Все понравилось. Машина комфортная. Гид Александр внимательный, доброжелательный и, главное, профессиональный. Ему отдельное спасибо!
- ССтанислав13 ноября 2025Это просто волшебно 😍
Эльбрус могуч
Экскурсовод Алексей супер профессионал, спасибо огромное!
- ЕЕвгений12 ноября 2025Ездили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный и очень аккуратный водитель, прекрасный
- MMaksim4 ноября 2025Добрый день, путешественник!
Если выбираешь интересную поездку на самую высокую гору Европы, то обрати внимание именно на это предложение.
А теперь поехали
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Душевные гиды, хорошие авто, чудесные места! Все по-человечески и безопасно.
- ЕЕлена1 ноября 20251 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через озеро Гижгит. Этот день
- ДДарья1 ноября 2025Сегодня посетили Эльбрус. Наш гид Александр мало того, что интересный экскурсовод, обладающий энциклопедическими знаниями, очень приятно собеседник, так еще и
- ССветлана25 октября 2025Все замечательно, гид Алексей просто спец, волшебник.
Очень интересно все рассказывает
- ММаргарита24 октября 2025Очень понравилось это путешествие, выбирала себе маршрут в продолжение дня рождения и не ошиблась. Невероятные виды, интересные рассказы гида, комфортная дорога и очень удобное место парковки на Эльбрусе.
По дороге туда и обратно заезжали в очень вкусные места)
- ООксана22 октября 2025Спасибо гиду Сергею за отличную поездку к Эльбрусу. Очень насыщенно, плотно и невероятно красиво. Сергей рассказывал интересные факты про Ставропольский
- ТТатьяна22 октября 2025У нас была индивидуальная экскурсия. Главным было посетить Эльбрус. Нашим гидом - водителем на этот день стал Сергей. Экскурсия прошла
- ДДмитрий21 октября 2025Всей группе все очень понравилось, было интересно. Спасибо за работу и за день
- РРегина19 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность Александру, человек с большой буквы и любви к своему делу, поезда прошла на высшем уровне, все
- ААлександра9 октября 2025Ездили на экскурсию с гидом Алексеем. Второй год путешествуем с данным гидом (огромное спасибо организатору Андрею, что идет нам на
- ЕЕвгения5 октября 2025Спасибо гиду Сергею и организатору за отличную поездку! Сергей от замечательный гид и водитель, рассказал интересно и с юмором, вел
- ААлександр2 октября 2025Отличная экскурсия, полностью оправдала ожидания
- GGennady25 сентября 2025К Эльбрусу не получилось из-за закрытия подъемников, переиграли на Домбай. Не пожалели Александр водитель и экскурсовод провел поездку на отлично.
- ЛЛариса24 сентября 2025Кабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательный, Чегемское ущелье уникальное.
Небольшая рекомендация
- ГГалина13 сентября 2025Ездили на экскурсию в конце августа. Прекрасно разработанный маршрут. Кроме основной цели – Эльбрус, была возможность увидеть еще много красивых
- ВВероника12 сентября 2025У нас был хороший гид. По нашей просьбе поменял маршрут на Домбай. Было очень интересно и увлекательно. Спасибо большое.
