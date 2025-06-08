Мои заказы

Экскурсии на грязевые ванны в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «Грязевые ванны» в Кисловодске, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
На машине
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Путешествие из Кисловодска по живописным местам Кабардино-Балкарии. Откройте для себя замки, водопады и термальные источники. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 900 ₽ за всё до 7 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
На машине
12 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Чегемское ущелье, Голубые озера и минеральные источники Аушигера. Уникальные пейзажи и истории ждут вас
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
На машине
12 часов
222 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.
К истокам нарзана
На машине
4 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Минеральные источники Кисловодска
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    8 июня 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Дата посещения: 7 июня 2025
    Все понравилось. Машина комфортная. Гид Александр внимательный, доброжелательный и, главное, профессиональный. Ему отдельное спасибо!
  • С
    Станислав
    13 ноября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Это просто волшебно 😍
    Эльбрус могуч
    Экскурсовод Алексей супер профессионал, спасибо огромное!
    Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍
  • Е
    Евгений
    12 ноября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Ездили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный и очень аккуратный водитель, прекрасный
    читать дальше

    рассказчик и собеседник, хорошо владеющий материалом, обладающий чувством юмора, умеющий не только рассказывать, но и слушать, вести беседу. О красотах Кавказа можно говорить очень много, но все равно слов не хватит, описать их. Очень красиво озеро Гижгит утром, когда полная гладь на воде. Баксанское ущелье завораживает постоянно меняющимися видами. Эльбрус великолепен даже в немного пасмурную погоду. С верхней точки канатной дороги открывается во всем величии панорама главного Кавказского хребта. Нельзя, также, не сказать про вкуснейшие завтрак и обед в балкарском кафе домашней кухни, куда нас завозил Сергей. Шорпа, мясо по-балкарски, азу по-балкарски, хычины с мясом и с сыром, айран просто восхитительны. Еще раз огромное спасибо Сергею за прекрасно проведенный день. Очень рекомендую именно эту экскурсию на Эльбрус.

    Ездили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный и
  • M
    Maksim
    4 ноября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Добрый день, путешественник!
    Если выбираешь интересную поездку на самую высокую гору Европы, то обрати внимание именно на это предложение.
    А теперь поехали
    читать дальше

    по нашим эмоциям, которые пишу как только переступил порог квартиры.
    Забрали нас в оговоренное время, выехали мы в 6 утра. По пути гид Сергей рассказывал нам много исторических фактов с привязкой к общей истории КМВ и местности, которую проезжали в конкретный момент времени. По пути на Эльбрус были остановки в промежуточных точках, в которых были изумительные виды, они указаны в описании к поездке.
    Через пару часов остановились перекусить в кафе «ИНЖИ», где есть много разных местных блюд.
    Тут мы попробовали хычины, которые по нашему мнению были самыми вкусными из тех, что мы отведали за время пребывания здесь.
    На обратном пути была на нашем столе и шорпа, и лагман, и мясо по-балкарски, конечно же хычины, а также домашние меренговый рулет. Еда вся домашняя и очень вкусная.
    По приезду к подъемнику на Эльбрус гид показал где продаются билеты, сопроводил до посадки на канатку и обозначил место, в котором нас будет ожидать.
    Каждый подъем нужно обязательно пить воду, чтобы подъем был незаметным, так как акклиматизация все равно есть.
    Советуем посетить музей обороны Приэльбрусья, а также памятник героям обороны Приэльбрусья.
    Не забудьте солнечные очки и крем от загара, так как солнце делает свое дело.
    От начала подъема до возврата на место встречи с гидом мы затратили на 3ч15м.
    И поехали в обратную сторону, также с заездом на локации.
    Огромное спасибо Сергею за проделанную работу, 13 часов пролетели как 5 минут.
    Успехов и удачи!!!

    Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Душевные гиды, хорошие авто, чудесные места! Все по-человечески и безопасно.
    Душевные гиды, хорошие авто, чудесные места! Все по-человечески и безопасноДушевные гиды, хорошие авто, чудесные места! Все по-человечески и безопасно
  • Е
    Елена
    1 ноября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через озеро Гижгит. Этот день
    читать дальше

    украсит дневник моей памяти прекрасными пейзажами снежных вершин величественного Эльбруса, голубыми водами бурных горных рек, красивейшим озером, окруженным горами, множеством очаровательных мест, которые мы проезжали и в которых при желании делали небольшую остановку. Душа согрелась от гостеприимства и доброжелательности местных жителей, тело насладилось вкуснейшими хычинами и нежной бараниной. Благодарю организатора за возможность с комфортом путешествовать по прекрасному маршруту. Предоставленная машина была чистой и резво преодолевала все препятствия. Спасибо Сергею за корректность, профессионализм, четкость и пунктуальность, уместные советы, за очень информативный и увлекательный рассказ об истории региона, отдельного города и села, о современном развитии и перспективах на будущее, о природных особенностях каждой горы, о животных и птицах. Отдельное спасибо за беседу о Лермонтове.
    Рекомендую эту команду и маршрут ценителям красоты гор и красоты человеческой души.

    1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через
  • Д
    Дарья
    1 ноября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Сегодня посетили Эльбрус. Наш гид Александр мало того, что интересный экскурсовод, обладающий энциклопедическими знаниями, очень приятно собеседник, так еще и
    читать дальше

    очень комфортный и опытный водитель. Путешествие было действительно интересным, Александр рассказал много интересных фактов о жителях регионов, которые встретились нам по пути, а также показал нам места, которые многие другие гиды скрывают о туристов.

    Сегодня посетили Эльбрус. Наш гид Александр мало того, что интересный экскурсовод, обладающий энциклопедическими знаниями, очень приятно
  • С
    Светлана
    25 октября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Все замечательно, гид Алексей просто спец, волшебник.

    Очень интересно все рассказывает
    Все замечательно, гид Алексей просто спец, волшебник
  • М
    Маргарита
    24 октября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Очень понравилось это путешествие, выбирала себе маршрут в продолжение дня рождения и не ошиблась. Невероятные виды, интересные рассказы гида, комфортная дорога и очень удобное место парковки на Эльбрусе.
    По дороге туда и обратно заезжали в очень вкусные места)
    Очень понравилось это путешествие, выбирала себе маршрут в продолжение дня рождения и не ошиблась. Невероятные видыОчень понравилось это путешествие, выбирала себе маршрут в продолжение дня рождения и не ошиблась. Невероятные видыОчень понравилось это путешествие, выбирала себе маршрут в продолжение дня рождения и не ошиблась. Невероятные видыОчень понравилось это путешествие, выбирала себе маршрут в продолжение дня рождения и не ошиблась. Невероятные видыОчень понравилось это путешествие, выбирала себе маршрут в продолжение дня рождения и не ошиблась. Невероятные видыОчень понравилось это путешествие, выбирала себе маршрут в продолжение дня рождения и не ошиблась. Невероятные видыОчень понравилось это путешествие, выбирала себе маршрут в продолжение дня рождения и не ошиблась. Невероятные виды
  • О
    Оксана
    22 октября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Спасибо гиду Сергею за отличную поездку к Эльбрусу. Очень насыщенно, плотно и невероятно красиво. Сергей рассказывал интересные факты про Ставропольский
    читать дальше

    край и Кабардино-Балкарию, рассказывал неизбитые истории, было действительно интересно слушать. 12 часов в поездке прошли незаметно! И, главное, Сергей отличный водитель, быстро и безопасно нас везде отвез, мы были чуть впереди основных групп и везде проходили без толп людей. Спасибо за чудесный, красивый и насыщенный день!

    Спасибо гиду Сергею за отличную поездку к Эльбрусу. Очень насыщенно, плотно и невероятно красиво. Сергей рассказывалСпасибо гиду Сергею за отличную поездку к Эльбрусу. Очень насыщенно, плотно и невероятно красиво. Сергей рассказывалСпасибо гиду Сергею за отличную поездку к Эльбрусу. Очень насыщенно, плотно и невероятно красиво. Сергей рассказывалСпасибо гиду Сергею за отличную поездку к Эльбрусу. Очень насыщенно, плотно и невероятно красиво. Сергей рассказывалСпасибо гиду Сергею за отличную поездку к Эльбрусу. Очень насыщенно, плотно и невероятно красиво. Сергей рассказывалСпасибо гиду Сергею за отличную поездку к Эльбрусу. Очень насыщенно, плотно и невероятно красиво. Сергей рассказывалСпасибо гиду Сергею за отличную поездку к Эльбрусу. Очень насыщенно, плотно и невероятно красиво. Сергей рассказывалСпасибо гиду Сергею за отличную поездку к Эльбрусу. Очень насыщенно, плотно и невероятно красиво. Сергей рассказывал
  • Т
    Татьяна
    22 октября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    У нас была индивидуальная экскурсия. Главным было посетить Эльбрус. Нашим гидом - водителем на этот день стал Сергей. Экскурсия прошла
    читать дальше

    на ура. Мечту осуществили, Эльбрус посетили и ещё кучу всяких интересных мест и локаций. Сергей отличный гид и собеседник. Эрудированный, с чувством юмора, приятный в общении. Рассказывал интересно. Отвечал на все наши вопросы. Организовал нам отличный завтрак и вкусный обед. 12 часов приятного путешествия. Особенная благодарность Сергею за комфортное вождение автомобиля и нашу безопасность. Рекомендуем данную экскурсию и именно у Сергея.

  • Д
    Дмитрий
    21 октября 2025
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Всей группе все очень понравилось, было интересно. Спасибо за работу и за день
  • Р
    Регина
    19 октября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Хочу выразить огромную благодарность Александру, человек с большой буквы и любви к своему делу, поезда прошла на высшем уровне, все
    читать дальше

    рассказал показал нам, поддержал нас в поездке. В поездке переживали за дочь(а надо было за взрослых 😁). Спасибо большое организатору Андрею и водителю гиду Александру.

    Хочу выразить огромную благодарность Александру, человек с большой буквы и любви к своему делу, поезда прошлаХочу выразить огромную благодарность Александру, человек с большой буквы и любви к своему делу, поезда прошлаХочу выразить огромную благодарность Александру, человек с большой буквы и любви к своему делу, поезда прошла
  • А
    Александра
    9 октября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Ездили на экскурсию с гидом Алексеем. Второй год путешествуем с данным гидом (огромное спасибо организатору Андрею, что идет нам на
    читать дальше

    встречу и предоставляет нам в помощь именно Алексея). Экскурсия потрясающая! Увидели много удивительных и прекрасных мест! А про Эльбрус можно говорить бесконечно! Большое человеческое спасибо Андрею и Алексею, за организацию и проведение этого потрясающего путешествия ❤️❤️❤️

    Ездили на экскурсию с гидом Алексеем. Второй год путешествуем с данным гидом (огромное спасибо организатору АндреюЕздили на экскурсию с гидом Алексеем. Второй год путешествуем с данным гидом (огромное спасибо организатору АндреюЕздили на экскурсию с гидом Алексеем. Второй год путешествуем с данным гидом (огромное спасибо организатору АндреюЕздили на экскурсию с гидом Алексеем. Второй год путешествуем с данным гидом (огромное спасибо организатору АндреюЕздили на экскурсию с гидом Алексеем. Второй год путешествуем с данным гидом (огромное спасибо организатору АндреюЕздили на экскурсию с гидом Алексеем. Второй год путешествуем с данным гидом (огромное спасибо организатору АндреюЕздили на экскурсию с гидом Алексеем. Второй год путешествуем с данным гидом (огромное спасибо организатору АндреюЕздили на экскурсию с гидом Алексеем. Второй год путешествуем с данным гидом (огромное спасибо организатору АндреюЕздили на экскурсию с гидом Алексеем. Второй год путешествуем с данным гидом (огромное спасибо организатору АндреюЕздили на экскурсию с гидом Алексеем. Второй год путешествуем с данным гидом (огромное спасибо организатору Андрею
  • Е
    Евгения
    5 октября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Спасибо гиду Сергею и организатору за отличную поездку! Сергей от замечательный гид и водитель, рассказал интересно и с юмором, вел
    читать дальше

    аккуратно, на обед заехали в кафе с потрясающе вкусной кухней! Виды в поездке невероятные, как на самом Эльбрусе, так и в пути. Удалось подняться на отметку 5100 м. на снегоходах, ощущения незабываемые!

    Спасибо гиду Сергею и организатору за отличную поездку! Сергей от замечательный гид и водитель, рассказал интересноСпасибо гиду Сергею и организатору за отличную поездку! Сергей от замечательный гид и водитель, рассказал интересноСпасибо гиду Сергею и организатору за отличную поездку! Сергей от замечательный гид и водитель, рассказал интересноСпасибо гиду Сергею и организатору за отличную поездку! Сергей от замечательный гид и водитель, рассказал интересно
  • А
    Александр
    2 октября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Отличная экскурсия, полностью оправдала ожидания
  • G
    Gennady
    25 сентября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    К Эльбрусу не получилось из-за закрытия подъемников, переиграли на Домбай. Не пожалели Александр водитель и экскурсовод провел поездку на отлично.
    К Эльбрусу не получилось из-за закрытия подъемников, переиграли на Домбай. Не пожалели Александр водитель и экскурсовод провел поездку на отличноК Эльбрусу не получилось из-за закрытия подъемников, переиграли на Домбай. Не пожалели Александр водитель и экскурсовод провел поездку на отличноК Эльбрусу не получилось из-за закрытия подъемников, переиграли на Домбай. Не пожалели Александр водитель и экскурсовод провел поездку на отличноК Эльбрусу не получилось из-за закрытия подъемников, переиграли на Домбай. Не пожалели Александр водитель и экскурсовод провел поездку на отличноК Эльбрусу не получилось из-за закрытия подъемников, переиграли на Домбай. Не пожалели Александр водитель и экскурсовод провел поездку на отлично
  • Л
    Лариса
    24 сентября 2025
    Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
    Кабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательный, Чегемское ущелье уникальное.
    Небольшая рекомендация
    читать дальше

    Карену: вечером отправлять туристам напоминание о том, что необходимо взять с собой. Не знала, что вода в источниках горячая и в прохладную погоду тоже можно будет искупаться, поэтому не взяла купальные принадлежности, проблему конечно решили на месте, но все же. Еще момент: из за разницы во времени вставали с мужем в 5 утра, поездка была в 7 утра, по дороге мы размякли и задремали, часть рассказа прослушали, видимо в какой то момент не реагировали на рассказ и Карен решил, что нам не интересно, но это не так, Ваши рассказы просто бальзам в уши, просто некоторым не сильно молодым туристам необходимо вздремнуть часок
    Вообще после поездки осталось приятное послевкусие, еще долго делись с мужем эмоциями

    Кабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательныйКабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательныйКабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательныйКабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательныйКабардино-Балкария прекрасна, к посещению обязательна! Маршрут продуман, не перегружен лишними остановками, рассказ о республике интересный познавательный
  • Г
    Галина
    13 сентября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Ездили на экскурсию в конце августа. Прекрасно разработанный маршрут. Кроме основной цели – Эльбрус, была возможность увидеть еще много красивых
    читать дальше

    мест. Выезжали из Кисловодска в 6 утра, погода была облачной, что заставило нас немного поволноваться о представшей поездке.
    Гидом у нас был Сергей. Он построил нашу поездку исходя из погодных условий и наших предпочтений, что позволило нам увидеть солнечный Эльбрус, избежать очередей в кафе и на канатной дороге. Комфортабельный автомобиль и аккуратный стиль вождения позволил расслабиться и наслаждаться видами на протяжении всего пути.
    Сергей - профессионал с большим чувством юмора! Он не только знает все о крае (история, география, легенды), но и искренне любит Кавказ, что делало рассказы живыми и увлекательными. Мы смеялись над его шутками и узнали много интересного! Отдельное спасибо хозяйке кафе Ларисе - за потрясающие хычины и айран.
    Рекомендуем тур всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать красоту Кавказа!
    Галина, Ирина г. Красноярск.

  • В
    Вероника
    12 сентября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    У нас был хороший гид. По нашей просьбе поменял маршрут на Домбай. Было очень интересно и увлекательно. Спасибо большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Грязевые ванны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
  2. Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
  3. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  4. К истокам нарзана
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Джилы-су
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Плато Бермамыт
  9. Приэльбрусье
  10. Гора Кольцо
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Грязевые ванны" можно забронировать 4 экскурсии от 8000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 304 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2025 год по теме «Грязевые ванны», 304 ⭐ отзыва, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль